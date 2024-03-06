Камила Валиева в нарушение приказа Минспорта до сих пор не исключена из сборной России
Валиева до сих пор не исключена из сборной России, несмотря на дисквалификацию.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Камилы Валиевой за допинг с 25 декабря 2021 года.
«В случае, если к спортсменам, включенным в списки, применена санкция за нарушение антидопинговых правил в виде временного отстранения или дисквалификации, в отношении таких спортсменов федерации в течение 10 рабочих дней со дня поступления решения соответствующей антидопинговой организации направляют в Минспорт России изменение в список об исключении таких лиц.
Списки размещаются на официальном сайте Минспорта России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения или внесения в них изменений», – говорится в приказе Минспорта.
Документ об исключении фигуристки из списков сборной на сайте Минспорта до сих пор не опубликован.
В нашей сборной толпа фигуристов, которые не выступают. Почему не отчисляют Валиеву и Щербакову?
Или отменить на худой конец...
Или: На мероприятии в рамках своей избирательной кампании Путин поздравил Камилу с исключением из сборной России.
Ну и вообще то подана апелляция.
Это не формальный вопрос, а денежный, ибо членам сборной платят зарплату из бюджета = так они подставят Валиеву ещё под 4 года дисквы.
Парадокс!
Теперь ее место в сборной пожизненно