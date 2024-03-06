Камила Валиева в нарушение приказа Минспорта до сих пор не исключена из сборной России

Теги сборная России допинг ФФКР женское катание Министерство спорта России Камила Валиева Фигурное катание

Валиева до сих пор не исключена из сборной России, несмотря на дисквалификацию.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Камилы Валиевой за допинг с 25 декабря 2021 года.

«В случае, если к спортсменам, включенным в списки, применена санкция за нарушение антидопинговых правил в виде временного отстранения или дисквалификации, в отношении таких спортсменов федерации в течение 10 рабочих дней со дня поступления решения соответствующей антидопинговой организации направляют в Минспорт России изменение в список об исключении таких лиц.

Списки размещаются на официальном сайте Минспорта России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения или внесения в них изменений», – говорится в приказе Минспорта.

Документ об исключении фигуристки из списков сборной на сайте Минспорта до сих пор не опубликован.

В нашей сборной толпа фигуристов, которые не выступают. Почему не отчисляют Валиеву и Щербакову?

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37 комментариев
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Теперь Камила сама может Минспорт исключить....
Или отменить на худой конец...
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Так и вижу заголовок: Новость об исключении из Сборной России застала Камилу на мероприятии в поддержку избрания Президента России Президентом России.

Или: На мероприятии в рамках своей избирательной кампании Путин поздравил Камилу с исключением из сборной России.
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Чем больше новостей о Валиевой, тем справедливей кажется ее дисквалификация.
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Большое спасибо президенту
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Пусть попробуют исключить, сразу дедушке пожалуется.
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Она же "герой" невинно пострадавший и ещё ребёнок,как её зарплаты лишить.
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Ответ Ad notam
Допинг 100% подстава. Пока Россия не вышла из политически мотивированных организаций англосаксов IOC, WADA, CAS, ISU Ками все равно не может соревноваться и тренироваться под эгидой ФФКР. Исключать или не исключать это внутреннее дело Минспорта, пусть враги Ками зеленеют от злости.
Подстава с чьей стороны?
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Ктож его посадит, он же памятник
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Да вообще плевать. Законы у нас пишут для черни. Вообще пора бы уже начать боярам крепостных. Смех и ужас одновременно- во что страну превратили.
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Это все благодаря нашему президенту!!!
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Думали не заметят) А если серьезно, то Ками так высоко вознесли после всем известных событий, что в ее конкретном случае приходится или изворачиваться, или долго думать, или надеяться что не заметят...
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Ответ Татьяна Моисеева
В общем, ФФКР делает всё, чтобы фигуристов нашей сборной подольше не допускали на международные соревнования! Парадокс!
вы уверены что нас не пускают на мдж из-за того что Камила из списка не исклдючена, а не из-за того что идет СВО?
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4 года видимо мало, еще хотят
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писатели комментов, читаем внимательно - федерации направляют изменение. Минспорта здесь вторичен.
Ну и вообще то подана апелляция.
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Минспорта России совсем не дураки. Если они её исключат, то их "исключат" ещё быстрее.
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Дисциплинарное взыскание каждому, кто ответственен и ей заодно тоже. Ишь чего устроили. В сборной страны допингистка
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ФФКР не направила документ в минспорта или минспорта игнорирует собственный приказ?
Это не формальный вопрос, а денежный, ибо членам сборной платят зарплату из бюджета = так они подставят Валиеву ещё под 4 года дисквы.
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Наш слонёнок!
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В общем, ФФКР делает всё, чтобы фигуристов нашей сборной подольше не допускали на международные соревнования!
Парадокс!
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Плюс если Камила отбудет дисквалификацию как положено, ей могут отказать в нейтральном допуске на олимпийские игры. Потому что есть, так называемая допинговая судимость, когда спортсмену, уличенному в нарушении антидопинговых правил, отказывали в индивидуальном допуске на соревнования, даже если он отбыл наказание и более не нарушал правила. К сожалению в Пхенчхане существовал такой институт.
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Все приказы - закон. Но некоторые приказы - законнее.
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Посидела с главным...
Теперь ее место в сборной пожизненно
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членам сборной платят зарплату из бюджета = так они подставят Валиеву ещё под 4 года дисквы.
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Наши же подали апелляцию по поводу Камилы или нет?
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Ответ Manukello
Дисциплинарное взыскание каждому, кто ответственен и ей заодно тоже. Ишь чего устроили. В сборной страны допингистка
а тренеры допингисток в сборной страны вас ни разу не смущают? Соколовская, Москвина, Плющенко?
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Ответ Ad notam
Наиболее вероятный вариант - соперницы (Туктамышева, Щербакова), второй вариант англосаксы.
а как же " у всех есть золото а у меня нет" ?
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Ответ Ad notam
Наиболее вероятный вариант - соперницы (Туктамышева, Щербакова), второй вариант англосаксы.
как неприятно,что эта девица еще и чистых спортсменов Щербакову и Туктамышеву втягивает в свой допинговый скандал, они ,особенно Туктамышева. столько лет соревновались и ни в чем таком не были замечены.
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Ответ maks44
Чем больше новостей о Валиевой, тем справедливей кажется ее дисквалификация.
Вам бы судьёй в КАС) Идеально бы подошли.
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Ответ Сергей
Ктож его посадит, он же памятник
Вот хотел тоже самое написать
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