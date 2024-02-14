Глава профсоюза НХЛ: «Российские игроки не создавали ситуацию с Украиной. Займемся вопросом их игры на международном уровне, надеюсь, в позитивном ключе»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой НХЛ Ассоциация игроков НХЛ олимпийский хоккейный турнир Политика Марти Уолш Хоккей

Глава профсоюза игроков НХЛ высказался об отстранении России от турниров.

Международная федерация хоккея ранее сообщила, что сборные России пропустят международный сезон-2024/25.

ИИХФ рассмотрит вопрос участия России в Олимпиаде в феврале-марте 2025 года

НХЛ ранее сообщила, что хоккеисты лиги примут участие на Олимпийских играх в 2026 году в Италии.

«Российские игроки не создавали ситуацию с Украиной, в которой мы находимся. Очевидно, они составляют большую часть тех, кого я представляю.

Мы займемся вопросом их игры на международном уровне, надеюсь, в позитивном ключе. 

Я думаю, что мир хотел бы это увидеть. Хоккейный мир, безусловно, и весь мир в целом выиграли бы от турнира лучших против лучших с участием всех вовлеченных стран. Это был бы лучший сценарий», – сказал глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш в интервью The Athletic.

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32 комментария
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Вот это профсоюз! У нас такого никогда не было, а жаль...
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Откликнулся на призыв Малкина?
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НХЛ пожалуй самая адекватная организация из всех мировых по вопросу нынешний ситуации
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Есть везде умные люди.Только нашим не надо лезь с лозунгами,что без нас всё неправильно.Думаю многие хотят видеть наших звёзд в Италии.Да и для Кучерова это наверное последний шанс сыграть на олимпиаде.Так-что Будем надеяться на здравый смысл,что хоть нхловцам дадут сыграть.
+11
-1
+10
Ответ Максим Новиков
НХЛ пожалуй самая адекватная организация из всех мировых по вопросу нынешний ситуации
Теннис еще
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Ответ Serge Vendino
Откликнулся на призыв Малкина?
На весенний призыв)
+10
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Очередной сеанс "Такеромании" у противников западнического идолопоклонства?😏
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Что же они тогда не допустили Россию до своего турнира сборных?)
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Сейчас местные чекисты приедут и объяснят повестку. Поменяет мнение.
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Ответ Matador
Они не въездные в США и Канаду
Речь про американских чекистов
+1
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Просто решил ляпнуть и не более.
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Ответ Максим Новиков
НХЛ пожалуй самая адекватная организация из всех мировых по вопросу нынешний ситуации
UFC
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Ответ Борис Смирнов
Речь про американских чекистов
А я думал про российских црушников
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Ответ bsv067
Вот это профсоюз! У нас такого никогда не было, а жаль...
Федотов полностью с Вами согласен
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от авторов бессмертного хита:
следущее поколение советских людей будет жить при коммунизме!(с)никита хрущев
оркам заходит...
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Правильно, сборную российских игроков они хотят видеть, а сборную России - нет.
Все очень логично: игроки - частные лица - ситуации не создавали, как частные лица - могут играть, хотят представлять свою страну? - извините, только как частные лица: клюшки можно, флаги нельзя.
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Адекватные люди
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Надеюсь не просто ляля, а хоть попытаются, а не будут мнимым "тапком" грозить!
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Он просто понимает, что турнир, который организовывает НХЛ, без звёзд из России очень теряет в привлекательности. Чехов вообще не пригласили, так как кроме Пастерняка там и звёзд нет. Дожились чехи, даже у немцев звёзд больше.
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Да они даже не помогут
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Рассказывай давай…щас тебе комментаторы спортса быстро напишут в чем ты не прав
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Зато у на Коваленка!
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Тренером, надеюсь профсоюз будет не против, будет истинный патриот, гражданин Финляндии и Великобритании Роман, поклонник Йозе Марино❓☝️
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Пусть едут хотя б НХЛцы, они то уж точно на деньги свои там играют ….и косвенно не притянешь. К тому же 90% сборных будет с составом НХЛ
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Ща бабло порешает, поедет сборная наших из НХЛ и АХЛ.
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