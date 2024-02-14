Глава профсоюза НХЛ: «Российские игроки не создавали ситуацию с Украиной. Займемся вопросом их игры на международном уровне, надеюсь, в позитивном ключе»

Глава профсоюза игроков НХЛ высказался об отстранении России от турниров.

Международная федерация хоккея ранее сообщила, что сборные России пропустят международный сезон-2024/25.

ИИХФ рассмотрит вопрос участия России в Олимпиаде в феврале-марте 2025 года

НХЛ ранее сообщила, что хоккеисты лиги примут участие на Олимпийских играх в 2026 году в Италии.

«Российские игроки не создавали ситуацию с Украиной, в которой мы находимся. Очевидно, они составляют большую часть тех, кого я представляю.

Мы займемся вопросом их игры на международном уровне, надеюсь, в позитивном ключе.

Я думаю, что мир хотел бы это увидеть. Хоккейный мир, безусловно, и весь мир в целом выиграли бы от турнира лучших против лучших с участием всех вовлеченных стран. Это был бы лучший сценарий», – сказал глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш в интервью The Athletic.