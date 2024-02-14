Розе об отмене гола «Реалу»: «Если судья честен, то признает ошибку. У него был первый матч плей-офф – может, нервничал. Надеюсь, в следующий раз справится лучше»

Теги бундеслига Германия Марко Розе Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи РБ Лейпциг Бенджамин Хенрихс Ирфан Пельто Ксавер Шлагер Андрей Лунин Беньямин Шешко Футбол

Марко Розе считает, что судьи должны признать ошибку в моменте с отменой гола.

На 2-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая команда разыграла угловой, после которого мяч отскочил к Ксаверу Шлагеру. После удара хавбека мяч дошел до Беньямина Шешко, и форвард забил головой.

Сразу после гола лайнсмен зафиксировал офсайд. Главный арбитр Ирфан Пельто обсудил момент с ВАР и подтвердил решение линейного судьи.

Предположительно гол был отменен из-за положения защитника Бенджамина Хенрихса, стоявшего рядом с Андреем Луниным во время эпизода и подталкивавшего вратаря в спину в момент паса.

Победа в матче осталась за «Реалом» – 1:0.

«Думаю, посмотрев повтор, судья признает, что ошибся, отменив гол, если он честный. И если он это сделает, я это приму, потому что у каждого из нас есть право на ошибку.

А сейчас я вернусь к любимой теме. Есть люди, которые могут посмотреть повтор. Ассистент судьи поднял флаг, то есть в той или иной степени увидел офсайд. Но это точно был не офсайд. Не сходится. Это ненормально. И все равно решение не меняется.

У этого арбитра был первый матч плей-офф – может, он немного нервничал. Надеюсь, в следующий раз он справится чуть лучше. Но я не думаю, что он сделал это специально», – сказал Розе.

Розе не согласен с отменой гола «Лейпцига»: «Он должен был быть засчитан. Не было фола, не было офсайда. Во времена ВАР такого не должно происходить»

Отмена гола «Реалу» – за что? Неочевидно

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72 комментария
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Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Скинул фото, где очевиден офсайд и факт взаимодействия игрока с вратарём = влияние на эпизод = активный офсайд

Красава)))
+34
-6
+28
Ответ Мистер Блин
возьмите два примера, когда играет Бензема в бедро Доннаруме на линии вратарской, в мяч не играет, и гол засчитывают, и когда игрок Лейпцига чуть дотрагивается до вратаря реала, происходит касание, которое на эпизод не влияет, гол был бы в любом случае. Сравните, и все поймёте. Далее, после эпизода и просмотра Вар, судья поднимает руку вверх, это означает не фол, а офсайд, он был разве?😂😂😂 вывод Реал: ваши голы нам не считаются!😂😂😂
Офсайд был, сначала пассивным, а из-за контакта игрока РБ с вратарем стал активным. Все, тут нечего обсуждать. Это правила, можете загуглить, кто-то в предыдущей теме уже приводил их. Гол отменили ровно из-за этого, а не из-за фола, поэтому сравнение с Доннарумой вообще ни к месту. Может по духу игры контакт действительно был пустяковым и глобально он не мешал вратарю, но тем не менее по правилам это активный оффсайд. Говорю это как абсолютно нейтральный болельщик
+17
-7
+10
Надеюсь Реал в ответке разнесёт этот курятник. Для чего игрок который в офсайде трогает вратаря? Если вратарю нельзя даже обзор закрывать не должен игрок в офсайде то какого черта должны позволять игроку с офсайда трогать вратаря?ttps://vk.com/photo-12718335_457252961 Вообще никак не мешает вратарю да?
+27
-18
+9
Ответ SaH4r.
Королевский клуб ❌️ Судейский клуб ✅️
Сейчас речь не о Барселоне
Реал как раз таки Королевский клуб
+28
-19
+9
Ответ Greg Jackson
Надеюсь Реал в ответке разнесёт этот курятник. Для чего игрок который в офсайде трогает вратаря? Если вратарю нельзя даже обзор закрывать не должен игрок в офсайде то какого черта должны позволять игроку с офсайда трогать вратаря?ttps://vk.com/photo-12718335_457252961 Вообще никак не мешает вратарю да?
>> Для чего игрок в офсайде трогает вратаря

Вот этим вопросом в первую очередь и нужно задаваться. Судя по всему, об этом запоздало подумал и сам Хенрикс, поскольку даже не спорил с решением арбитра. Чего пытался добиться игрок, делая свой пассивный офсайд активным, ведь Лунин и без этого толчка вряд ли бы добрался до мяча? И гол Шешко ни у кого вопросов бы не вызвал, ибо полностью легитимен. Защитник просто отобрал гол у своей команды, создав проблему из ничего.
+16
-7
+9
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Тебя вообще здесь кто-нибудь всерьез воспринимает? все говорят не обращай внимания местный🤡😂😂
+9
-2
+7
Ответ xDe xDe
>> Для чего игрок в офсайде трогает вратаря Вот этим вопросом в первую очередь и нужно задаваться. Судя по всему, об этом запоздало подумал и сам Хенрикс, поскольку даже не спорил с решением арбитра. Чего пытался добиться игрок, делая свой пассивный офсайд активным, ведь Лунин и без этого толчка вряд ли бы добрался до мяча? И гол Шешко ни у кого вопросов бы не вызвал, ибо полностью легитимен. Защитник просто отобрал гол у своей команды, создав проблему из ничего.
Но здесь на спортс столько 🤡 которые спорят даже с очевидными фактами 😂
+11
-4
+7
Даже сутки не прошли а тут уже в 10 раз мусолят этот гол...а когда спортс расскажет про 3-го позорного гола Барсы которого должны были отменить в матче с Гранадой?
+14
-8
+6
возьмите два примера, когда играет Бензема в бедро Доннаруме на линии вратарской, в мяч не играет, и гол засчитывают, и когда игрок Лейпцига чуть дотрагивается до вратаря реала, происходит касание, которое на эпизод не влияет, гол был бы в любом случае. Сравните, и все поймёте. Далее, после эпизода и просмотра Вар, судья поднимает руку вверх, это означает не фол, а офсайд, он был разве?😂😂😂 вывод Реал: ваши голы нам не считаются!😂😂😂
+27
-21
+6
Розе тот ещё клоун, конечно.

В первом тайме при их владении мячом игрок Лейпцига получает травму, ложится на газон, но его партнеры проводят атаку, не выбивая мяч в аут.
Как только мяч переходит под владение Реала все начинают махать руками, призывая остановить игру.
Розе в этот момент к Анчелотти побежал, как истеричка.
В кадр ещё попало, как дон Карло ему пальцем машет аля "не звезди тут".
+8
-4
+4
Так судья зафиксировал офсайд у игрока, который был за вратарем Реала, потому что он воздействовал на эпизод

Но с точки зрения футбола это, конечно, не офсайд, просто правила дурные
+12
-8
+4
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
И скажи пожалуйста когда последний раз барса доходила до 12 Финала ЛЧ?😂😂😂😂😂 А про ЛЕ я вообще молчу)) хаах😂
+5
-3
+2
Ответ Greg Jackson
Там боковой тоже хорошо сработал увидел момент...
Боковой-то увидел, а решение надо главному принимать... И это не просто☝️
+2
0
+2
Мда, в комментариях люди просто отказываются смотреть эпизод в динамике, там игрок никак Лунину не мешал. Судья балканский, кстати, из Боснии. А там, как известно, взяток не берут и не извиняются)

Претензии не к Реалу, а к системе в целом - она протухла. Помимо гола, например, Карвахаль на 2 желтые, одна из которых легко могла бы стать красной, наиграл ещё в первом тайме. Третью еле еле получил во втором. Откровенное судейство в пользу Мадрида, который и так бы этот тухлый Лейпциг мог обыграть.
+3
-1
+2
Ответ Greg Jackson
Но здесь на спортс столько 🤡 которые спорят даже с очевидными фактами 😂
Вот что и радует - судья, по большому счёту "ноунейм", в самом начале игры смог разобраться в таком, весьма неочевидном в динамике, эпизоде - браво 👏👏👏
+2
-1
+1
Ответ SaH4r.
Королевский клуб ❌️ Судейский клуб ✅️
🧯
+3
-2
+1
Ответ Геннадий Тимченко
Вот что и радует - судья, по большому счёту "ноунейм", в самом начале игры смог разобраться в таком, весьма неочевидном в динамике, эпизоде - браво 👏👏👏
Там боковой тоже хорошо сработал увидел момент...
+2
-1
+1
Ответ Вальдано
Так почему судья не просматривал якобы лёгкий толчок?.. Вот в чём вопрос..
В правилах офсайда четко написано, что если игрок мешает вратарю или даже загораживает ему обзор, при этом находясь за линией мяча или предпоследнего игрока защищающейся команды, то это активный офсайд. В этом случае, что толчок, что офсайд приводят к одному и тому же решению - отмене гола. И все разговоры сейчас в пользу бедных
+1
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+1
ух сколько же нытья
+1
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+1
а он тут причём, если решение принимали голландские судьи на Вар
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-1
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Не понимаю Розе, гол всё равно бы просматривали на повторе и толчок вратаря заметили бы всё равно. Даже если толчок не сильный, то игрок находясь за линией офсайда делал своё положение активным, мешая вратарю, а это считается офсайдом. Болел за Лейпциг
+4
-3
+1
Лейпциг молодцы, Реалу должно быть стыдно.
для болельщиков реала напишу так, чтобы понятно было, как вы думаете, если бы такой гол забил реал ( вспоминаем Бензема и его игру в бедро Доннаруме), его отменили бы?😂😂😂🤡🤡🤡
+12
-11
+1
тут спорить бесполезно, сторонники судейского заговора все равно ничего не услышат, даже если бы этого эпизода совсем не было, чье-либо мнение вряд ли бы поменялось, так что просто очередной белый шум
+3
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дада, у судьи мусорный бак вместо сердца!) очнитесь - существуют ПРАВИЛА которые судья не может нарушать если планирует дальше судить, о чём речь и без разницы кто играет
+1
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Там бригада ВАР отработала без главного. Проиграл - не ной
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Ответ Вальдано
А с чего ты взял, что боковой зафиксировал офф-сайд у того, кто находился рядом с вратарём, а не у того, кто гол забил.. Там было тоже на грани, но у забивавшего офф-сайда не было.. Это потом вар увидел якобы пассивный офф-сайд..
Потому что вар не изменил решение главного (читай бокового, потому что именно он поднял флаг), а если бы боковой ошибся и каким-то образом в 1/8 лч не заметил игрока, что нереально, то после просмотра повтора вар, заметив толчок вратаря, подозвал бы главного к монитору, а так вар просто подтвердил решение главного арбитра (читай бокового, который зафиксировал офсайд у игрока за вратарем Реала)
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почему на спорце Розе не числится тренером РБ?
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Ответ Borsiano
Не понимаю Розе, гол всё равно бы просматривали на повторе и толчок вратаря заметили бы всё равно. Даже если толчок не сильный, то игрок находясь за линией офсайда делал своё положение активным, мешая вратарю, а это считается офсайдом. Болел за Лейпциг
Так почему судья не просматривал якобы лёгкий толчок?.. Вот в чём вопрос..
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Бенджамин Хенрихс решил мешать вратарю, кто ему виноват? Всё правильно судья сделал, что отменил гол. Когда Реалу подобные голы отменяют, никто не возмущается, в том числе болельщики Королевского клуба.
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Ответ Мистер Блин
возьмите два примера, когда играет Бензема в бедро Доннаруме на линии вратарской, в мяч не играет, и гол засчитывают, и когда игрок Лейпцига чуть дотрагивается до вратаря реала, происходит касание, которое на эпизод не влияет, гол был бы в любом случае. Сравните, и все поймёте. Далее, после эпизода и просмотра Вар, судья поднимает руку вверх, это означает не фол, а офсайд, он был разве?😂😂😂 вывод Реал: ваши голы нам не считаются!😂😂😂
Возьмём два примера, в одном нападающий борется за мяч, а в другом трогает вратаря, когда мяч очень далеко..) ну да, почти одно и то же)
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