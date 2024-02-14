Розе об отмене гола «Реалу»: «Если судья честен, то признает ошибку. У него был первый матч плей-офф – может, нервничал. Надеюсь, в следующий раз справится лучше»
Марко Розе считает, что судьи должны признать ошибку в моменте с отменой гола.
На 2-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая команда разыграла угловой, после которого мяч отскочил к Ксаверу Шлагеру. После удара хавбека мяч дошел до Беньямина Шешко, и форвард забил головой.
Сразу после гола лайнсмен зафиксировал офсайд. Главный арбитр Ирфан Пельто обсудил момент с ВАР и подтвердил решение линейного судьи.
Предположительно гол был отменен из-за положения защитника Бенджамина Хенрихса, стоявшего рядом с Андреем Луниным во время эпизода и подталкивавшего вратаря в спину в момент паса.
Победа в матче осталась за «Реалом» – 1:0.
«Думаю, посмотрев повтор, судья признает, что ошибся, отменив гол, если он честный. И если он это сделает, я это приму, потому что у каждого из нас есть право на ошибку.
А сейчас я вернусь к любимой теме. Есть люди, которые могут посмотреть повтор. Ассистент судьи поднял флаг, то есть в той или иной степени увидел офсайд. Но это точно был не офсайд. Не сходится. Это ненормально. И все равно решение не меняется.
У этого арбитра был первый матч плей-офф – может, он немного нервничал. Надеюсь, в следующий раз он справится чуть лучше. Но я не думаю, что он сделал это специально», – сказал Розе.
Розе не согласен с отменой гола «Лейпцига»: «Он должен был быть засчитан. Не было фола, не было офсайда. Во времена ВАР такого не должно происходить»
Красава)))
Реал как раз таки Королевский клуб
Вот этим вопросом в первую очередь и нужно задаваться. Судя по всему, об этом запоздало подумал и сам Хенрикс, поскольку даже не спорил с решением арбитра. Чего пытался добиться игрок, делая свой пассивный офсайд активным, ведь Лунин и без этого толчка вряд ли бы добрался до мяча? И гол Шешко ни у кого вопросов бы не вызвал, ибо полностью легитимен. Защитник просто отобрал гол у своей команды, создав проблему из ничего.
В первом тайме при их владении мячом игрок Лейпцига получает травму, ложится на газон, но его партнеры проводят атаку, не выбивая мяч в аут.
Как только мяч переходит под владение Реала все начинают махать руками, призывая остановить игру.
Розе в этот момент к Анчелотти побежал, как истеричка.
В кадр ещё попало, как дон Карло ему пальцем машет аля "не звезди тут".
Но с точки зрения футбола это, конечно, не офсайд, просто правила дурные
Претензии не к Реалу, а к системе в целом - она протухла. Помимо гола, например, Карвахаль на 2 желтые, одна из которых легко могла бы стать красной, наиграл ещё в первом тайме. Третью еле еле получил во втором. Откровенное судейство в пользу Мадрида, который и так бы этот тухлый Лейпциг мог обыграть.
для болельщиков реала напишу так, чтобы понятно было, как вы думаете, если бы такой гол забил реал ( вспоминаем Бензема и его игру в бедро Доннаруме), его отменили бы?😂😂😂🤡🤡🤡