Розе об отмене гола «Реалу»: «Если судья честен, то признает ошибку. У него был первый матч плей-офф – может, нервничал. Надеюсь, в следующий раз справится лучше»

Марко Розе считает, что судьи должны признать ошибку в моменте с отменой гола.

На 2-й минуте первого матча 1/8 финала чемпионов немецкая команда разыграла угловой, после которого мяч отскочил к . После удара хавбека мяч дошел до , и форвард забил головой.

Сразу после гола лайнсмен зафиксировал офсайд. Главный арбитр Ирфан Пельто обсудил момент с ВАР и подтвердил решение линейного судьи.

Предположительно гол был отменен из-за положения защитника Бенджамина Хенрихса, стоявшего рядом с во время эпизода и подталкивавшего вратаря в спину в момент паса.

Победа в матче осталась за « » – 1:0.

«Думаю, посмотрев повтор, судья признает, что ошибся, отменив гол, если он честный. И если он это сделает, я это приму, потому что у каждого из нас есть право на ошибку.

А сейчас я вернусь к любимой теме. Есть люди, которые могут посмотреть повтор. Ассистент судьи поднял флаг, то есть в той или иной степени увидел офсайд. Но это точно был не офсайд. Не сходится. Это ненормально. И все равно решение не меняется.

У этого арбитра был первый матч плей-офф – может, он немного нервничал. Надеюсь, в следующий раз он справится чуть лучше. Но я не думаю, что он сделал это специально», – сказал Розе.

Розе не согласен с отменой гола «Лейпцига»: «Он должен был быть засчитан. Не было фола, не было офсайда. Во времена ВАР такого не должно происходить»

Отмена гола «Реалу» – за что? Неочевидно