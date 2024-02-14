Губерниев о Промесе: «На хрен не нужны такие граждане РФ. Глядя на него, испытываю брезгливость»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Квинси Промес Политика Матч ТВ брань Футбол

Дмитрий Губерниев надеется, что осужденный Квинси Промес не получит паспорт РФ.

«Глядя на Промеса, я испытываю брезгливость, хоть и отдаю ему должное как футболисту. Все остальное на себя принимает «Спартак» и российский футбол. Но там, видимо, работает рубрика «как с гуся вода».

Мне неловко от того, что Квинси играет в России после двух своих правонарушений. Понятно, что сторона футболиста будет подавать апелляцию, но тем не менее.

Ему не будут делать российское гражданство. Один раз уже не стали этим заниматься. Надеюсь, не будут и сейчас.

Нам на хрен не нужны такие граждане Российской Федерации», – сказал комментатор «Матч ТВ».

😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!

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78 комментариев
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Так и России нахрен не нужны такие граждане как Губерниев, большинство в стране испытывают к нему брезгливость...
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А я вот даже не знаю, к кому я большую брезгливость испытываю - к Промесу или к Губерниеву.....
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Противный человек.
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+31
Ответ Вячеслав Припузов
Так и России нахрен не нужны такие граждане как Губерниев, большинство в стране испытывают к нему брезгливость...
Мерзкий тип!
+27
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+24
Ответ mean machine/
А я вот даже не знаю, к кому я большую брезгливость испытываю - к Промесу или к Губерниеву.....
Губерниев вобще гавно после эфира про Малофеева. Это вобще человек без гражданства. Ему вобще не место на земле по любым законам!!!
+27
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+22
Ответ RAMIK
Противный человек.
Но в этой ситуации он полностью прав
+33
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+17
Знал бы ты сколько людей блюют у экрана, когда ты комментируешь. Но... павлинизм и петуховство не излечимы.
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Ответ mean machine/
А я вот даже не знаю, к кому я большую брезгливость испытываю - к Промесу или к Губерниеву.....
к наркотикам
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Надо освистывать этого наркоторговца на всех стадионах страны
Пусть знает,что у нас не любят таких как он
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Ответ RAMIK
Противный человек.
А человек ли ?
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Губерниев вообще в курсе с какими правонарушениями граждане РФ участвуют кое-где и потом их кое-кто за эти нарушения освобождает? Что в голове у этого Дмитрия?
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Узаконили марихуану, почему бы и кокс не узаконить, как предлагает мэр Амстердама. И что тогда запоет Губер? Не суй свой нос в чужие дела, тем более в забугорные суды.
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Я глядя на Губера блевать хочу.
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Губерниев прав. Это гнусный наркобарыга, а не политический активист. Не нужны такие в России.
Впрочем, Спартак заслуживает такого носителя борща и духа.
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да кому интересно твоё никому не нужное мнение
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Губер не упускает две возможности, ловить хайп и лизать хозяевам.
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вот уж кем брезговть,так это губкром,ему в лицо плюют,а он утирается
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Вот новые россияне, в лице гастарбайтеров - да, нахрен не нужны, но им и их таборам паспорта штампуют без проблем.
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На себя посмотри...
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В России лишь два моральных камертона. Губерниев и поклонники экономического чуда по продаже шарфов и кружек с берегов Невы. Давайте внимательно заслушаем их совместное выступление на данной ветке.
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От тюрьмы и сумы не зарекайся, губошлеп.
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Ответ гога11
Оба отвратительны и Промес и Губерниев, каждый по-своему.
Я бы добавил их не двое-их намного больше вокруг!
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Как то слишком дофига его в ленте стало
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Ответ Чебурашка от Гены
Узаконили марихуану, почему бы и кокс не узаконить, как предлагает мэр Амстердама. И что тогда запоет Губер? Не суй свой нос в чужие дела, тем более в забугорные суды.
Ты хоть понимаешь, что пишешь?) Промеса обвиняют в контрабанде 1362 килограммов наркотиков, а не в том, что он понюхал чутка.

Мэр Амстердама не предлагает узаконить контрабанду в особо крупных размерах...
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Губерниев гнилая шавка, отвращение вызывает у меня, ж... лиз балтливый
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Ответ mean machine/
А я вот даже не знаю, к кому я большую брезгливость испытываю - к Промесу или к Губерниеву.....
ну конечно Губерниеву
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посмотрел комменты....
сколько же защитников у нарко дельца и хулигана с ножиком, куда мы катимся?((((
гнать взашей этого правонарушителя из страны!
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а Виктор Бут нужон!?
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Ответ RAMIK
Противный человек.
кто промес
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Губа когда я смотрю на тебя в телевизоре,поверь такие же симпатии к тебе….
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