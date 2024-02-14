Губерниев о Промесе: «На хрен не нужны такие граждане РФ. Глядя на него, испытываю брезгливость»
Дмитрий Губерниев надеется, что осужденный Квинси Промес не получит паспорт РФ.
«Глядя на Промеса, я испытываю брезгливость, хоть и отдаю ему должное как футболисту. Все остальное на себя принимает «Спартак» и российский футбол. Но там, видимо, работает рубрика «как с гуся вода».
Мне неловко от того, что Квинси играет в России после двух своих правонарушений. Понятно, что сторона футболиста будет подавать апелляцию, но тем не менее.
Ему не будут делать российское гражданство. Один раз уже не стали этим заниматься. Надеюсь, не будут и сейчас.
Нам на хрен не нужны такие граждане Российской Федерации», – сказал комментатор «Матч ТВ».
😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!
Пусть знает,что у нас не любят таких как он
Впрочем, Спартак заслуживает такого носителя борща и духа.
Мэр Амстердама не предлагает узаконить контрабанду в особо крупных размерах...
сколько же защитников у нарко дельца и хулигана с ножиком, куда мы катимся?((((
гнать взашей этого правонарушителя из страны!