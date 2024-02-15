НХЛ. «Питтсбург» принимает «Флориду», «Виннипег» играет с «Сан-Хосе», «Миннесота» против «Аризоны»

Теги результаты матчей Питтсбург Флорида Миннесота Сан-Хосе Аризона НХЛ Виннипег Хоккей

«Питтсбург» принимает «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Виннипег» играет с «Сан-Хосе», «Миннесота» будет противостоять «Аризоне».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Виннипег – Сан-Хосе
Дата проведения
15 февраля, 03.30, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Флорида
Дата проведения
15 февраля, 03.30, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Миннесота
Дата проведения
15 февраля, 05.30, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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22 комментария
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Ответ e1ther - e1ther
хоть Шумов и ко,подостынут,а то ,попки горят) Ланец, ваще наверное,границу с Белоруссией стирает,как котенок)
Первый матч где Ови не забьет , они сразу все вылезут и будут орать что он никакой ))) СКРИНЬТЕ
+11
-5
+6
Питтсбург примет
+5
-1
+4
Капризову мультипоинт игру
+3
0
+3
хоть Шумов и ко,подостынут,а то ,попки горят) Ланец, ваще наверное,границу с Белоруссией стирает,как котенок)
+5
-3
+2
Ответ paha
Первый матч где Ови не забьет , они сразу все вылезут и будут орать что он никакой ))) СКРИНЬТЕ
Овечкин,никогда не будет забивать,как раньше,возраст не обманешь(с)(Миколаю,привет)рекорд не падет,нечего было в Бузовой тусить(почти все антагонисты)
6 в 6)ветер,от оналитиков))
+3
-1
+2
Ответ e1ther - e1ther
хоть Шумов и ко,подостынут,а то ,попки горят) Ланец, ваще наверное,границу с Белоруссией стирает,как котенок)
Шумов позабыл февраль, он украл его навсегда
+2
0
+2
Ответ Latenight Radio
Шумов позабыл февраль, он украл его навсегда
Шумов вошёл не в ту дверь, когда решил создать ник
+2
0
+2
Малычу и Капризу по 2 балла в копилочку. При этом ещё и Бобру победу :)
+1
0
+1
Ответ NOT IF BUT WHEN
Питтсбург примет
;)
+1
0
+1
Ответ Latenight Radio
Шумов позабыл февраль, он украл его навсегда
это,еще и не март)когда,будем ему на скафандр скидываться)
+1
0
+1
Ответ Direct free kick
Бесчестные люди истерящие на тему Овечкина без причины: мыкола, шумов, рор91, кукувер, ланкашир, славдос, алексей криворотов/ноукомпани из вк, павел неясов из вк, андрея янышев из вк. Много их знатоков слабее Натальи Кларк
VK( я почти забросил)сижу в телеге у Like a 6,но там скорее про обмены)
+1
0
+1
Ответ Кино Музыка
Жалко, Капризов сбавил. Сейчас бы за Миннесотой посматривали. А вообще что-то надо делать с тем, что интерес только к Тампе и Вашингтону. Не думаю, что со мной согласятся, но все цифры об этом.
Миня обрекла себя, когда подписала Юху-мешка и так имея -15 в платёжка из-за алчных сбитых лётчиков Сутера и Паризе
0
0
0
Ответ sk0208827
Комментарий скрыт
или кто-то,цитирует ижевского)ибо свое,не придумать)
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Ответ e1ther - e1ther
Овечкин,никогда не будет забивать,как раньше,возраст не обманешь(с)(Миколаю,привет)рекорд не падет,нечего было в Бузовой тусить(почти все антагонисты) 6 в 6)ветер,от оналитиков))
Бесчестные люди истерящие на тему Овечкина без причины: мыкола, шумов, рор91, кукувер, ланкашир, славдос, алексей криворотов/ноукомпани из вк, павел неясов из вк, андрея янышев из вк. Много их знатоков слабее Натальи Кларк
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0
Ответ Пинающий Достоинства
Сегодня и не забьет, ждём завтра «этих»
следующий матч 18,у них терапия)
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Ответ paha
Первый матч где Ови не забьет , они сразу все вылезут и будут орать что он никакой ))) СКРИНЬТЕ
Сегодня и не забьет, ждём завтра «этих»
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Если Кошки заходят взять передышку перед дерби с Тампа-Бэй, у Пингвинов появятся шансы
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