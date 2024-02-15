НХЛ. «Питтсбург» принимает «Флориду», «Виннипег» играет с «Сан-Хосе», «Миннесота» против «Аризоны»
«Питтсбург» принимает «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Виннипег» играет с «Сан-Хосе», «Миннесота» будет противостоять «Аризоне».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 февраля, 03.30, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 15 февраля, 03.30, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 15 февраля, 05.30, «ASU Multi-Purpose Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
6 в 6)ветер,от оналитиков))