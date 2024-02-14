«Голден Стэйт» пытался выменять Леброна Джеймса перед дедлайном

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Голден Стэйт Майк Данливи-младший Лейкерс НБА Джини Басс Джо Лэйкоб Дрэймонд Грин Рич Пол Баскетбол

«Уорриорз» хотели заполучить звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

В течение последних 24 часов перед дедлайном «Голден Стэйт» предпринял неудачную попытку убедить «Лейкерс» и Леброна Джеймса рассмотреть возможность обмена, сообщают инсайдеры ESPN Эдриан Воджнаровски и Рамона Шелберн.

«Уорриорз» были готовы сделать предложение, но ни «Лейкерс», ни Джеймс оказались не готовы рассмотреть возможную сделку.

Согласно источникам, владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб обратился к владелице «Лейкерс» Джини Басс, чтобы узнать, можно ли интерпретировать явное разочарование Джеймса как возможность обсудить сделку. Басс ответила Лэйкобу, что «Лейкерс» не намерены обменивать Джеймса, и посоветовала «Уорриорз» связаться с агентом Джеймса Ричем Полом по поводу душевного состояния 39-летнего игрока.

Форвард «Голден Стэйт» Дреймонд Грин был посредником в сделке, побуждая Лэйкоба связаться с «Лейкерс», а затем отправил сообщение Полу, который также представляет его интересы, чтобы попытаться убедить Джеймса присоединиться к «Уорриорз».

Пол сообщил Лэйкобу и генеральному менеджеру «Уорриорз» Майку Данливи-младшему, что Джеймс недоступен для обмена и хочет остаться в «Лейкерс». На этом переговоры завершились.

«Уорриорз» были не единственной командой, интересующейся Леброном. «Филадельфия» и их генеральный менеджер Дэрил Мори сделали серию звонков по поводу возможности обмена звездного форварда.

Материалы по теме

36 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хехе. Обожаю НБА!
+38
-2
+36
Зато стало бы меньше срача на спортсе - так одни хейтят ГСВ, а другие Деда, а так - сразу в одном месте, оторвались бы по полной, но только когда ГСВ играет, в остальное время на спортсе бы стало по-спокойнее
+35
-1
+34
Грин был посредником, в итоге его бы в пакет на обмен и упаковали бы первым)) А вторым - Томпсона с распальцовкой)
+26
-3
+23
«Филадельфия» и их генеральный менеджер Дэрил Мори сделали серию звонков по поводу возможности обмена звездного форварда, также они интересовались Кевином Дюрантом, Яннисом Адетокумбо, Каваем Ленардом, Николой Йокичем ... Лукой Дончичем, сделали пару звонков на ESPN узнать о доступности О’Нила и Баркли, в целом Мори перед дедлайном совершил 434 звонка - интересовался всеми, кроме игроков Сиксерс и Джеймса Хардена.
+22
-3
+19
НБА - один из крутейших сериалов современности.
+18
-4
+14
Один из топовых игроков лиги перед делайном выражает невнятное недовольство, другие клубы обязаны были это учесть. И странно, что всего два.
+8
0
+8
Ответ трович
А вот интересно - на кого?
Видимо на пакет из Куминги, Уиггинса, Муди, Подземски и... всех остальных)) Других вариантов не вижу
+8
-1
+7
да, ладно...
+4
0
+4
Ответ eraser2
Я бы сразу перестал болеть за ГСВ...
Типичный глор)
+3
0
+3
Забыли дописать, что Карри заблокировал переход в ГС чела с непонятным душевным состоянием .. 😀🤭
+6
-4
+2
Я такой переход только в нба 2к мог представить. А вообще было бы интересно посмотреть, что из этого получилось бы
+2
0
+2
Представил лицо Xell’а
+5
-3
+2
Ответ dev0
НБА - один из крутейших сериалов современности.
Дом2 от мира спорта)))
+4
-2
+2
Ответ armageddon123456
Зато стало бы меньше срача на спортсе - так одни хейтят ГСВ, а другие Деда, а так - сразу в одном месте, оторвались бы по полной, но только когда ГСВ играет, в остальное время на спортсе бы стало по-спокойнее
Обычно хейтят очень сильные команды (типа ГСВ с Дюрэнтом), а тут был бы самый большой хейт в истории к довольно средней команде.
+3
-2
+1
Ответ Алексей Виноградов
интересно, а что они могли предложить? Клея понятно, но надо ещё что-то в довесок. не Виггинса же. слишком жирно за деда.
ага, так то за Виггинсом очередь стоит, активов все приготовили, топовый игрочище
+2
-1
+1
Слава богу такого бреда не произошло! Нельзя великому в помойке заканчивать!
+8
-7
+1
Какого самого старого игрока трейдили в лиге?
+2
-1
+1
Ответ marchellinos
Что же тогда?
Генетика)
0
0
0
Ответ Сергей Орлов
Жаль только, что спорта как такового почти не осталось.
Что же тогда?
+3
-3
0
Ответ Вальдано
Забыли дописать, что Карри заблокировал переход в ГС чела с непонятным душевным состоянием .. 😀🤭
это кто?
+1
-1
0
Данливи по факту как-то совсем не айс. Мори тоже сильно сдал, очень тупанул с Харденом. Все они не Детройт, конечно, но для клубов таких размеров очень слабенько.
0
0
0
А вот интересно - на кого?
0
0
0
Ответ трович
А вот интересно - на кого?
Томпсон и Куминга. Папа Клэя был не последним человеком в Лейкерс 80-х, вышла бы медийная история с довесками в виде истекающего контракта и потенциальной звезды.
+2
-2
0
Ответ kisliy33
ага, так то за Виггинсом очередь стоит, активов все приготовили, топовый игрочище
думаю, большинство команд лиги подобрали бы его с этим контрактом.
рано на нём крест ставить ещё. ну выпал немного, пропустил, захандрил, бывает. он в целом даже с такой игрой больше Клэя должен получать.
+1
-1
0
Ответ rembrandao
Представил лицо Xell’а
😆
0
0
0
Ответ kc6nxy8whs
Слава богу такого бреда не произошло! Нельзя великому в помойке заканчивать!
Ну, не такой уж пока Подземски и великий)
+3
-3
0
Ответ boller_73
Я такой переход только в нба 2к мог представить. А вообще было бы интересно посмотреть, что из этого получилось бы
У меня в 2к14, дед сразу из Хит в Сакраменто переходил. Невероятно бесило)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий