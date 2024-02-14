«Голден Стэйт» пытался выменять Леброна Джеймса перед дедлайном

«Уорриорз» хотели заполучить звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

В течение последних 24 часов перед дедлайном «Голден Стэйт» предпринял неудачную попытку убедить «Лейкерс» и рассмотреть возможность обмена, сообщают инсайдеры ESPN Эдриан Воджнаровски и Рамона Шелберн.

«Уорриорз» были готовы сделать предложение, но ни «Лейкерс», ни Джеймс оказались не готовы рассмотреть возможную сделку.

Согласно источникам, владелец « » Джо Лэйкоб обратился к владелице « » Джини Басс, чтобы узнать, можно ли интерпретировать явное разочарование Джеймса как возможность обсудить сделку. Басс ответила Лэйкобу, что «Лейкерс» не намерены обменивать Джеймса, и посоветовала «Уорриорз» связаться с агентом Джеймса Ричем Полом по поводу душевного состояния 39-летнего игрока.

Форвард «Голден Стэйт» Дреймонд Грин был посредником в сделке, побуждая Лэйкоба связаться с «Лейкерс», а затем отправил сообщение Полу, который также представляет его интересы, чтобы попытаться убедить Джеймса присоединиться к «Уорриорз».

Пол сообщил Лэйкобу и генеральному менеджеру «Уорриорз» Майку Данливи-младшему, что Джеймс недоступен для обмена и хочет остаться в «Лейкерс». На этом переговоры завершились.

«Уорриорз» были не единственной командой, интересующейся Леброном. «Филадельфия» и их генеральный менеджер Дэрил Мори сделали серию звонков по поводу возможности обмена звездного форварда.