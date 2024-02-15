Роналду догнал Месси по голам без учета пенальти – по 713
Криштиану Роналду догнал Лионеля Месси по голам без учета пенальти.
Форвард принес «Аль-Насру» победу со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов Азии против «Аль-Фейхи».
Роналду забил 713-й гол за карьеру без учета пенальти и сравнялся по этому показателю с Лионелем Месси. Всего на счету португальца 874 мяча в 1205 матчах, у аргентинца 821 гол в 1047 играх.
Подробную статистику Роналду можно найти здесь, Месси – здесь.
По итогу турнира у Месси было - 11, у Рона - 12
Голы со штрафных - 31
Голы c пенальти - 31
Роналду с 2018 года:
Голы со штрафных - 8
Голы с пенальти - 62
Пустыня лютый кринж:))
Либо Месси слишком на высочайшем уровне, либо догоняющих был слишком расспиарен.
Причем что бы догнать ему понадобилось лига инвалидов СА, а в Европе он проиграл эту гонку голов без пенальти. Причем не ЦН а плеймейкеру.
В истории футбола есть только один плеймейкер у кого больше 500+ голов.
А ЦН пачками.
Ну и грубо говоря: игрок может пробить в 6 точек ворот, так и вратарь может прыгнуть в те же 6 точек, а там уже решает точно пробивающего и прыгучесть отбивающего. При этом почти всегда у обоих есть статистика кто и по каким углам бьет/прыгает.
А что смешного?
Прикольно, что этого овоща не банят за то, за что другие уже бы отлетели в баню))