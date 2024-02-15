Роналду догнал Месси по голам без учета пенальти – по 713

Криштиану Роналду догнал Лионеля Месси по голам без учета пенальти.

Форвард принес « » победу со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аль-Фейхи».

Роналду забил 713-й гол за карьеру без учета пенальти и сравнялся по этому показателю с . Всего на счету португальца 874 мяча в 1205 матчах, у аргентинца 821 гол в 1047 играх.

Подробную статистику можно найти здесь, Месси – здесь.