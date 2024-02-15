Роналду догнал Месси по голам без учета пенальти – по 713

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Криштиану Роналду догнал Лионеля Месси по голам без учета пенальти.

Форвард принес «Аль-Насру» победу со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов Азии против «Аль-Фейхи».

Роналду забил 713-й гол за карьеру без учета пенальти и сравнялся по этому показателю с Лионелем Месси. Всего на счету португальца 874 мяча в 1205 матчах, у аргентинца 821 гол в 1047 играх. 

Подробную статистику Роналду можно найти здесь, Месси – здесь

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77 комментариев
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Просто вдумайтесь: 161 забитый пенальти! Для сравнения, лучший бомбардир РФ Артем Дзюба забил всего 160 голов в РПЛ за 15 лет.
+39
-3
+36
Помню сезон, когда у Рона по итогам группового этапа ЛЧ было всего 2 гола забито, у Месси - 10.
По итогу турнира у Месси было - 11, у Рона - 12
+33
-16
+17
Ответ Marcus-light
Просто вдумайтесь: 161 забитый пенальти! Для сравнения, лучший бомбардир РФ Артем Дзюба забил всего 160 голов в РПЛ за 15 лет.
Великолепнейший Антуан Гризманн - 4 незабитых пенальти подряд в Барсе. Риторический вопрос, пенальти это разве не гол? его ещё забить надо?
+19
-5
+14
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
Это когда Айтекин устроил самый позорный камбек в истории
+21
-14
+7
Месси с 2018 года:
Голы со штрафных - 31
Голы c пенальти - 31

Роналду с 2018 года:
Голы со штрафных - 8
Голы с пенальти - 62
+11
-7
+4
Ответ Ноу криминалити
Это уже награда зе бест или еще нет?
Это зм Месси.
+8
-5
+3
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
Пересмотри матч Барсы с ПСЖ 6:1, в нём вся правда
+3
0
+3
Ответ Evergreen
Я в свое время был уверен, что Месси обгонит Роналду по сумме всех голов по итогу карьеры, а сейчас что-то так не кажется
Да после ЧМ ему это уже и не надо, он играет чисто для кайфа. Это Роналду до сих пор что-то доказывает всем(что умеет голы забивать походу). Оба уже всем все доказали.
+7
-4
+3
У Хамдалла в этой песочной клоунаде больше гола за игру, просто идиотизм считать эти голы за полноценные:))
+12
-9
+3
Я в свое время был уверен, что Месси обгонит Роналду по сумме всех голов по итогу карьеры, а сейчас что-то так не кажется
+5
-2
+3
Хамдалла без Талиски, Мане, Брозовича и прочих топов забил за Аль-наср 112 голов 24 голевых в 108 матчах:)

Пустыня лютый кринж:))
+8
-6
+2
ну это Золотой Мяч не иначе
+6
-4
+2
Ну вот как, вот как можно проиграть плеймейкеру по голам с форой 150 матчей???
Либо Месси слишком на высочайшем уровне, либо догоняющих был слишком расспиарен.
Причем что бы догнать ему понадобилось лига инвалидов СА, а в Европе он проиграл эту гонку голов без пенальти. Причем не ЦН а плеймейкеру.
В истории футбола есть только один плеймейкер у кого больше 500+ голов.
А ЦН пачками.
+3
-1
+2
Это уже награда зе бест или еще нет?
+8
-6
+2
а в чем ценность статистики голов без учета пенальти? тем более на дистанции всей карьеры.. давай новость по статистике голов без учета забитых головой тогда уж
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Большое достижение Для Роналду. Имея большой возраст имя больше матчей уступать своему вечному сопернику по годам с игры. При этом больше быть всегда на острие
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Ответ Александр Карасёв
это это гораздо лучше чем бить их в текущем виде. но если и оставлять, то раза в два уменьшать площадь штрафной, и увеличивать расстояние от вратаря, иначе ну бред ведь. кто минусует, по вашему это ок когда за фол в углу штрафной где вероятность гола менее пары процентов, дают пенку с вероятностью забить почти под 90??
И, кстати, тогда получается, что Месси не чемпион мира
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Ответ Александр Карасёв
это это гораздо лучше чем бить их в текущем виде. но если и оставлять, то раза в два уменьшать площадь штрафной, и увеличивать расстояние от вратаря, иначе ну бред ведь. кто минусует, по вашему это ок когда за фол в углу штрафной где вероятность гола менее пары процентов, дают пенку с вероятностью забить почти под 90??
Ну как бы суть в том, что это работает в обе стороны. Что одной команде могут дать пенку за фол в углу штрафной, что другой там же дадут пенку.
Ну и грубо говоря: игрок может пробить в 6 точек ворот, так и вратарь может прыгнуть в те же 6 точек, а там уже решает точно пробивающего и прыгучесть отбивающего. При этом почти всегда у обоих есть статистика кто и по каким углам бьет/прыгает.
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Ответ totocash
начинается, кому-то очень нравится устраивать ср4чь
Как раз то срача и нет.. Пара любителей гелевого написали пару комментов, но абсолютно не по теме статьи.. По теме им просто нечего сказать.. Хе..
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Ответ Невский баклан
Даже у Месси процент реализованных пенальти ниже 85%. У простых игроков он ещё ниже. Поэтому ещё раз повторюсь, пенальти это не гол, его ещё надо забить, пенальти надо уметь забивать, если не умеешь то не забьешь 161 пенальти из 190, этого никто не сделал, сделают если смогут, но опять же "если".
ну ок даже если пенка 40-50 процентов на реализацию, все равно абсурд в большинстве случаев, 50/50 что гол, даже если был лёгкий контакт или игра рукой в том месте откуда забить в моменте почти невозможно)
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Ответ Александр Карасёв
ну ок даже если пенка 40-50 процентов на реализацию, все равно абсурд в большинстве случаев, 50/50 что гол, даже если был лёгкий контакт или игра рукой в том месте откуда забить в моменте почти невозможно)
И в честь чего голы с пенальти не должны засчитывать? Никто в жизни не забивал 160 пенальти за 190 попыток, это тоже одно из преимуществ Роналду перед всеми игроками в истории.
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Ответ Невский баклан
Великолепнейший Антуан Гризманн - 4 незабитых пенальти подряд в Барсе. Риторический вопрос, пенальти это разве не гол? его ещё забить надо?
А как Месси стал чемпионом мира?разве не с помощью пенальти?если бы не забил бы он те пенальти он стал бы чемпионом?
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Месси даже в МЛС уже не может забить без пенальти, а Роналду стал лучшим бомбардиром года. Но у журналистов свои кумиры 😁
Не флуди.. Месси ни одного пеналя в МЛС не бил.. Все отдал.. Послематчевые не в счёт.. Тебе Авейру шарф Хиляля подарил чтоль?.. Хе-хе..
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Ответ Гномович!
Роналду в первый сезон после возвращения в АПЛ забил столько сколько сын фифа за всю карьеру в лиги фермеров Франции и лиги Барби.
Сын Авейру в СА сходу выиграл больше трофеев, чем папа за 3 года карьеры.. А-ха-ха-ха.. 😮
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Ответ morphvirg
Верблюд, Ригобека и остальные пошли в атаку))
В атаку на "пленных румынов" уже никто не ходит.. С них потешаются.. Хе..😀
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Ответ Александр Карасёв
Комментарий скрыт
Даже у Месси процент реализованных пенальти ниже 85%. У простых игроков он ещё ниже. Поэтому ещё раз повторюсь, пенальти это не гол, его ещё надо забить, пенальти надо уметь забивать, если не умеешь то не забьешь 161 пенальти из 190, этого никто не сделал, сделают если смогут, но опять же "если".
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Ответ LifeStream
Можно вообще пенки не учитывать, чисто для шоу бить.
это это гораздо лучше чем бить их в текущем виде. но если и оставлять, то раза в два уменьшать площадь штрафной, и увеличивать расстояние от вратаря, иначе ну бред ведь. кто минусует, по вашему это ок когда за фол в углу штрафной где вероятность гола менее пары процентов, дают пенку с вероятностью забить почти под 90??
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Ответ Александр Карасёв
Комментарий скрыт
Можно вообще пенки не учитывать, чисто для шоу бить.
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Ответ Человек1991
Хахахахаха)) сыграв на 200 матчей больше )) и 40 голов в пустынной медиалиге которая не в топ 50 мира )) и 6 голов считают из предсезонных товарищеских матчей с очень слабыми арабскими командами ))
Прочитав новость, не понял одного...
А что смешного?
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Ахаха как же разорвало Анжелику р..ку 😂😂😂
Прикольно, что этого овоща не банят за то, за что другие уже бы отлетели в баню))
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