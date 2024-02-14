Фаната «Райо», ткнувшего Окампоса пальцем между ягодиц, забанили на год и оштрафовали на 6 000 евро
Оглашен приговор болельщику, ткнувшему Лукаса Окампоса пальцем между ягодиц.
Инцидент произошел 5 февраля в матче 23-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Севильей» (1:2), в момент, когда Окампос готовился вбросить мяч из аута. Впоследствии болельщик был опознан, его дело передали в отдел прокуратуры по делам несовершеннолетних.
Как сообщает COPE, нарушитель был оштрафован на 6 тысяч евро. Ему также запретили посещать спортивные мероприятия в течение года.
https://ibb.co/1RtmV7S
У Роналду с Марсело данный поступок стал известен постфактум.
А вот тут пока что максимально прилюдный тычок.