Фаната «Райо», ткнувшего Окампоса пальцем между ягодиц, забанили на год и оштрафовали на 6 000 евро

Оглашен приговор болельщику, ткнувшему Лукаса Окампоса пальцем между ягодиц.

Инцидент произошел 5 февраля в матче 23-го тура между « » и «Севильей» (1:2), в момент, когда Окампос готовился вбросить мяч из аута. Впоследствии болельщик был опознан, его дело передали в отдел прокуратуры по делам несовершеннолетних.

Как сообщает COPE, нарушитель был оштрафован на 6 тысяч евро. Ему также запретили посещать спортивные мероприятия в течение года.

Фанат ткнул Окампоса между ягодиц. Мда