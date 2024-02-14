Фаната «Райо», ткнувшего Окампоса пальцем между ягодиц, забанили на год и оштрафовали на 6 000 евро

Теги Севилья Ла Лига происшествия болельщики Райо Вальекано Лукас Окампос Футбол

Оглашен приговор болельщику, ткнувшему Лукаса Окампоса пальцем между ягодиц.

Инцидент произошел 5 февраля в матче 23-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Севильей» (1:2), в момент, когда Окампос готовился вбросить мяч из аута. Впоследствии болельщик был опознан, его дело передали в отдел прокуратуры по делам несовершеннолетних.

Как сообщает COPE, нарушитель был оштрафован на 6 тысяч евро. Ему также запретили посещать спортивные мероприятия в течение года.

Фанат ткнул Окампоса между ягодиц. Мда

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52 комментария
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Абсолютно правильное решение
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+16
Ответ Антон Фалафель
Самый дорогой тычок пальцем в очко в истории.
не факт
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+16
Не в ту дверь зашел...
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+12
И оплатят штраф естественно родители, надеюсь они его хорошенько накажут за это
+12
-2
+10
Ответ Budabuda
а если у него толькоко мать одиночка и она инвалид 1 группы?
Значит должен дополнительно думать, чтобы не подставлять семейный бюджет
+8
0
+8
Самый дорогой тычок пальцем в очко в истории.
+10
-3
+7
Ответ rigobersong
А роналду за палец в Марсело не дисквалифицировали:))
Вас с Климовым почему не дисквалифицировали?
+11
-4
+7
Кто хотел увидеть этого фаната ? Вот снизу его фото

https://ibb.co/1RtmV7S
+6
-1
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Один раз не...
+4
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Может лекции читать на тему: "чего можно добиться одним движением пальца")))
+4
0
+4
А роналду за палец в Марсело не дисквалифицировали:))
+12
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+3
Ответ Budabuda
а если у него толькоко мать одиночка и она инвалид 1 группы?
Тогда откуда у неё деньги на билет в первый ряд сектора?
+3
0
+3
Подкопит денег и через год повторит
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+2
Ответ Red_Marlboro_
Кто хотел увидеть этого фаната ? Вот снизу его фото https://ibb.co/1RtmV7S
Это так они постоянно балуются)
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Ответ Юсуф Тайсумов
Комментарий удален модератором
свечку держал? или с тобой мутили?
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Ответ Budabuda
а если у него толькоко мать одиночка и она инвалид 1 группы?
такие если учитывались бы в суде
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Надо было отрубить палец, заспиртовать, поместить в банку и разместить в музее клуба, если такой имеется.
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Оказывается родители этого парня ещё в детстве ему говорили - всё у тебя через ####. Так и вышло
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Какой важный жопка😂
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Интересно как судья выносил приговор, За умышленное внедрени пальца в анальное отверстие, без согласия пострадавшего, присудить штраф.....
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Ответ Cristiano Ronaldo
И оплатят штраф естественно родители, надеюсь они его хорошенько накажут за это
Палец отрежут или загипсуют на год
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Ответ Митрандир цвета хаки
Роналду тоже грешил этим, охотясь своим пальцем на партнеров в Реале. Но тут опят же - уровень развития по сравнению с подростком - сопоставим.
Свои фантазии, оставь при себе
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Ответ paskal-instrument.ru
Подкопит денег и через год повторит
Рецидив, больше получит. А если изменится статус (с возрастом), то может много больше получить.
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Интересно а как резолютивная часть обвинения звучала?
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Ответ Антон Фалафель
Самый дорогой тычок пальцем в очко в истории.
Комментарий удален модератором
Вот так мы и выяснили, что минута работы проктологом в Испании без лицензии стоит шесть тысяч евро.
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Ответ Юсуф Тайсумов
Комментарий удален модератором
ты третьим был??🤣
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Ответ Globe Soccer Awards
Вас с Климовым почему не дисквалифицировали?
У них этого не видел никто, кроме Гуру. Но Гуру нам уже не ответит...
У Роналду с Марсело данный поступок стал известен постфактум.
А вот тут пока что максимально прилюдный тычок.
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Ответ Вальдано
Ему можно.. Он гей.. Коке знает.. 😀
Коке? То есть ты, спустя столько лет, после той стычки, до сих пор думаешь, что Роналду отвечал ему всерьёз?
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