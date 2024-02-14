❄️ Лыжи. Спартакиада. Коростелев и Большунов выиграли командный спринт, Тиунов и Митрошин – 2-е

14 февраля на Спартакиаде в Тюмени пройдет лыжный командный спринт у мужчин.

Лыжные гонки

Спартакиада-2024

Тюмень

Мужчины

Командный спринт, свободный стиль

Квалификация – 9:40, финал – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

3. Сергей Волков (Татарстан-2)

4. Мирослав Куприн (ХМАО-Югра-1)

5. Евгений Кудрявцев (Санкт-Петербург-1)

25. Савелий Коростелев (Архангельская область)

29. Константин Тиунов (Москва-2)

35. Сергей Ардашев (Татарстан-1)

36. Денис Спицов (Тюменская область-2)

39. Дмитрий Жуль (Красноярский край-1)

46. Артем Мальцев (Тюменская область-1)

49. Александр Бакуров (Москва-1)

52. Илья Порошкин (Коми-1)

55. Егор Митрошин (Москва-2)

59. Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра-1)

67. Александр Большунов (Архангельская область)

71. Андрей Краснов (Санкт-Петербург-1)

83. Иван Горбунов (Татарстан-1)

88. Федор Назаров (Москва-1)

91. Иван Якимушкин (Тюменская область-2)

95. Илья Семиков (Коми-1)

99. Евгений Белов (Тюменская область-1)

101. Сергей Забалуев (Татарстан-2)

104. Павел Соловьев (Красноярский край-1)

Расписание трансляций турнира по лыжным гонкам на Спартакиаде-2024