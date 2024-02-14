❄️ Лыжи. Спартакиада. Коростелев и Большунов выиграли командный спринт, Тиунов и Митрошин – 2-е
14 февраля на Спартакиаде в Тюмени пройдет лыжный командный спринт у мужчин.
Лыжные гонки
Спартакиада-2024
Тюмень
Мужчины
Командный спринт, свободный стиль
Квалификация – 9:40, финал – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
3. Сергей Волков (Татарстан-2)
4. Мирослав Куприн (ХМАО-Югра-1)
5. Евгений Кудрявцев (Санкт-Петербург-1)
25. Савелий Коростелев (Архангельская область)
29. Константин Тиунов (Москва-2)
35. Сергей Ардашев (Татарстан-1)
36. Денис Спицов (Тюменская область-2)
39. Дмитрий Жуль (Красноярский край-1)
46. Артем Мальцев (Тюменская область-1)
49. Александр Бакуров (Москва-1)
52. Илья Порошкин (Коми-1)
55. Егор Митрошин (Москва-2)
59. Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра-1)
67. Александр Большунов (Архангельская область)
71. Андрей Краснов (Санкт-Петербург-1)
83. Иван Горбунов (Татарстан-1)
88. Федор Назаров (Москва-1)
91. Иван Якимушкин (Тюменская область-2)
95. Илья Семиков (Коми-1)
99. Евгений Белов (Тюменская область-1)
101. Сергей Забалуев (Татарстан-2)
104. Павел Соловьев (Красноярский край-1)
Расписание трансляций турнира по лыжным гонкам на Спартакиаде-2024
Просто красавцы!
Саша и Савелий сила! 💪 👏 👏 👏 👏 👏
- Спа-асибо родной регион
За хлеб, за соль, за всё.
Вы бегите, а я полежу,
Да на вас, слабачков, погляжу.
Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля
Ля-ля-ля, ля-ля-ля, жу-жу-жу
Вы бегите, а я - полежу,
Да на вас, слабачков, - погляжу-у-у :))