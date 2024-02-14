❄️ Лыжи. Спартакиада. Коростелев и Большунов выиграли командный спринт, Тиунов и Митрошин – 2-е

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Спартакиада Сергей Волков командный спринт Евгений Белов Артем Мальцев Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Сергей Ардашев Илья Порошкин Андрей Краснов Дмитрий Жуль Федор Назаров Евгений Кудрявцев Иван Горбунов Савелий Коростелев Павел Соловьев Егор Митрошин Александр Бакуров Сергей Забалуев Константин Тиунов Лыжи

14 февраля на Спартакиаде в Тюмени пройдет лыжный командный спринт у мужчин.

Лыжные гонки

Спартакиада-2024

Тюмень

Мужчины

Командный спринт, свободный стиль

Квалификация – 9:40, финал – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

3. Сергей Волков (Татарстан-2)

4. Мирослав Куприн (ХМАО-Югра-1)

5. Евгений Кудрявцев (Санкт-Петербург-1)

25. Савелий Коростелев (Архангельская область)

29. Константин Тиунов (Москва-2)

35. Сергей Ардашев (Татарстан-1)

36. Денис Спицов (Тюменская область-2)

39. Дмитрий Жуль (Красноярский край-1)

46. Артем Мальцев (Тюменская область-1)

49. Александр Бакуров (Москва-1)

52. Илья Порошкин (Коми-1)

55. Егор Митрошин (Москва-2)

59. Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра-1)

67. Александр Большунов (Архангельская область)

71. Андрей Краснов (Санкт-Петербург-1)

83. Иван Горбунов (Татарстан-1)

88. Федор Назаров (Москва-1)

91. Иван Якимушкин (Тюменская область-2)

95. Илья Семиков (Коми-1)

99. Евгений Белов (Тюменская область-1)

101. Сергей Забалуев (Татарстан-2)

104. Павел Соловьев (Красноярский край-1)

Расписание трансляций турнира по лыжным гонкам на Спартакиаде-2024

52 комментария
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Мда. Устюг откровенно кинул команду. Ладно уж большая эстафета. Там вряд ли его участие повлияло на что-нибудь. Но здесь... Солидный напарник. Ахахахх.
+12
-1
+11
Отказаться от Спринта 1.2 коньком после дня отдыха вчера, в пользу марафона классикой. Ума палата.
+11
-2
+9
Ответ Мультик
Песенка майора :) - Спа-асибо родной регион За хлеб, за соль, за всё. Вы бегите, а я полежу, Да на вас, слабачков, погляжу. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля Ля-ля-ля, ля-ля-ля, жу-жу-жу Вы бегите, а я - полежу, Да на вас, слабачков, - погляжу-у-у :))
Он что, решил забить даже на коммандник?
+9
-1
+8
Сережа снова забил?
+9
-1
+8
Тут только интрига: будут ли Коростелев и Большунов оставлять разборки на последние 2 круга или убегут заранее, до марафона времени на восстановление достаточно.
+6
0
+6
СанСаныч с каждым шагом удаляется...
+6
0
+6
Савелий красавчик! 💖
+6
0
+6
Архангельск с золотым дублем в командном спринте!
+6
0
+6
Золото уезжает в Архангельск !)
+5
0
+5
Тиунову с Митрошиным - отдельный респект!
Просто красавцы!
+5
0
+5
Савелий не сломай палку в финале! Всем удачи!
+5
0
+5
Болле так же решил сделать отрыв уже на четвертом.
+4
0
+4
Суровый Краснов ещë и встал не с той ноги...
+4
0
+4
Ну, Сава не Маша, должен додержать.
+3
0
+3
Ответ Мультик
Все руку тянут вверх на передаче. Типа заранее договорились, как отличать от других будем? А ты руку поднимай и я узнаю)
Да, всегда забавлял этот момент)
+3
0
+3
С Большуовым не возможно бороться. У Коростылева хороший задел.
+4
-1
+3
Ардашев молодец, собрался на финал.
+3
0
+3
Ну тут было без вариантов.
Саша и Савелий сила! 💪 👏 👏 👏 👏 👏
+3
0
+3
Господи, наконец-то достойный напарник у Болле. Неужели дожили.
+4
-1
+3
Егорище!)
+3
0
+3
Москва красавчики! Такой финиш классный выдали
+3
0
+3
Пусть сегодня оба спринта были по сути без вариантов, но гонки все равно получились красивыми
+3
0
+3
Все руку тянут вверх на передаче. Типа заранее договорились, как отличать от других будем? А ты руку поднимай и я узнаю)
+3
0
+3
Все уже ясно, интрига только за подиум
+2
0
+2
Песенка майора :)

- Спа-асибо родной регион
За хлеб, за соль, за всё.
Вы бегите, а я полежу,
Да на вас, слабачков, погляжу.

Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля
Ля-ля-ля, ля-ля-ля, жу-жу-жу

Вы бегите, а я - полежу,
Да на вас, слабачков, - погляжу-у-у :))
+6
-4
+2
Ай да Егор!)
+2
0
+2
Рванул!
+2
0
+2
Спицов против Савелия на своём третьем этапе - это наверное самое интересное будет, хотя потом Большунов...
+1
0
+1
Не, Тюмень как-то совсем перемудрили с составами, ну и смена круга им явно не в плюс
+1
0
+1
Савелий нос прячет как всегда. При 1,2 многие могут посоревноваться. Пора уже разгонятся
+1
0
+1
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