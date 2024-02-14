Промес приговорен к 6 годам тюрьмы в Нидерландах по делу о контрабанде наркотиков

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес признан виновным по делу о контрабанде наркотиков.

Вингер «Спартака» заочно приговорен к шести годам тюрьмы в Нидерландах – его признали виновным по делу о контрабанде двух партий кокаина общим весом в 1362 кг, которую полиция перехватила в порту бельгийского Антверпена в 2020-м. По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина и контактировал с наркопреступником Питом Вортелом, рассчитывая заработать 6 млн евро.

Напомним, прокуратура запрашивала для футболиста девять лет тюрьмы.

Ранее Промеса уже приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата, а также обязали выплатить пострадавшему компенсацию в размере 7 000 евро.

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194 комментария
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Промес приговорен к продлению контракта со Спартаком на 6 лет
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Свидетели Заремы и дальше будут говорить,что он невиновен,да ? Позорище держать в команде торговца смертью 👎
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Не стал бы считать это решение окончательным, пока Басманный суд своего слова не сказал))
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Ну что друзья, ждем решение руководства КБ: расторгнут контракт с Промесом, дважды осужденным или нет?
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Вспоминаю как вся футбольная общественность громыхала моральными камертонами из-за Кокорина и Мамаева - требовали разорвать контракт, грозились увести детей из футбола, кляли Зенит за то что сразу с позором не вы гнал футболиста из клуба.

Футболист Спартака осужден за наркоторговлю и поножовщину, вся футбольная общественность:
😐
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Ответ Red_Marlboro_
Свидетели Заремы и дальше будут говорить,что он невиновен,да ? Позорище держать в команде торговца смертью 👎
ну так это же европейские сатанисты-русофобы приговорили, не считается)
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Поприветствуем нового россиянина в составе Спартака - Квинсислав Промесов!
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Ответ Алексей Кузнецов
Ну что друзья, ждем решение руководства КБ: расторгнут контракт с Промесом, дважды осужденным или нет?
Я думаю нет, но как болельщику Спартака очень стыдно за это. Каким бы он не был, это уголовник…
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Ответ Алексей Кузнецов
Ну что друзья, ждем решение руководства КБ: расторгнут контракт с Промесом, дважды осужденным или нет?
Подпишут новый контракт
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Можно оценить уровень гуманности «там»: за контрабанду тонны кокаина - 6 лет всего.
В РФ за десятую долю грамма марихуаны можно уехать на те же 6 лет, а при заинтересованности силовиков в лычках - на все 10
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Ответ Kolesen-
Промес приговорен к продлению контракта со Спартаком на 6 лет
Или Спартак приговорен?
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Срок как будто репост сделал или что-то на ценнике написал
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что этому угольку зп футболиста не хватало чтоль
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Квинси Промесу самое время получать паспорт, вступать в «Единую Россию» и называть решение суда очередным примером русофобии в Европе😂
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Ответ theDoctor
Вспоминаю как вся футбольная общественность громыхала моральными камертонами из-за Кокорина и Мамаева - требовали разорвать контракт, грозились увести детей из футбола, кляли Зенит за то что сразу с позором не вы гнал футболиста из клуба. Футболист Спартака осужден за наркоторговлю и поножовщину, вся футбольная общественность: 😐
Вы не понимаете, это другое! Ну подумаешь почти полторы тонны кокаина, оступился, с кем не бывает, а вот бить чиновников стульями это да, совсем иное дело, за это гнать с позором отовсюду нужно.
( сарказм, если что)
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Ответ Andre@Gourrage
Не стал бы считать это решение окончательным, пока Басманный суд своего слова не сказал))
Невиновен на территории Московской области, либо 6 лет исправительных работ в ФК Спартак
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Кб что скажете на сей раз ?)
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Просто мразь
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Вечер в хату 😂
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Ответ Федя2024
Да! Очень неприятная ситуация. Вроде как и выдавать нельзя и держать в команде неприлично. Спартаку в этой ситуации не позавидуешь
Выдавать или нет - не дело Спартака.
А вот не расторгнуть контракт - это будет крайне позорное решение. Впрочем, другого ожидать не приходится. Этот клуб не расторгнет ;)
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Ответ Kolesen-
Промес приговорен к продлению контракта со Спартаком на 6 лет
пожизненно)
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Решением Басманного суда на территории РФ Промес признается несудимым, послом мира, заслуженным мастером спорта и легендой Спартака!
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Ответ Алексей Кузнецов
Ну что друзья, ждем решение руководства КБ: расторгнут контракт с Промесом, дважды осужденным или нет?
он теперь, как про Януковича на лурке писали : дважды несудим 😁
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Теперь официально-уголовник!Избил жену-доказано,пырнул ножиком брата-доказано,наркотики это вообще дичь,позор КБ если не расторгнут контракт.
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Ответ Варлампий Варлампий
что этому угольку зп футболиста не хватало чтоль
Если партия действительно была 1362 кг, то это миллионов на 40-50. Футболом он точно столько не заработал.
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Ответ Kolesen-
Промес приговорен к продлению контракта со Спартаком на 6 лет
Когда Промес уехал играть за Спартак, уровень преступности в Нидерландах резко упал)
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Ответ Kolesen-
Промес приговорен к продлению контракта со Спартаком на 6 лет
Спартак укрывает у себя преступника уголовника по тяжкой статье и считает это нормальным, ну это свинство одним словом
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А ведь Борзыкин и его соплеменники во всю говорят, что этого уголовника надо оставить навечно. Фу
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