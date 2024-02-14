Промес приговорен к 6 годам тюрьмы в Нидерландах по делу о контрабанде наркотиков

Квинси Промес признан виновным по делу о контрабанде наркотиков.

Вингер « » заочно приговорен к шести годам тюрьмы в Нидерландах – его признали виновным по делу о контрабанде двух партий кокаина общим весом в 1362 кг, которую полиция перехватила в порту бельгийского Антверпена в 2020-м. По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина и контактировал с наркопреступником Питом Вортелом, рассчитывая заработать 6 млн евро.

Напомним, прокуратура запрашивала для футболиста девять лет тюрьмы.

Ранее Промеса уже приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата, а также обязали выплатить пострадавшему компенсацию в размере 7 000 евро.