Промес приговорен к 6 годам тюрьмы в Нидерландах по делу о контрабанде наркотиков
Квинси Промес признан виновным по делу о контрабанде наркотиков.
Вингер «Спартака» заочно приговорен к шести годам тюрьмы в Нидерландах – его признали виновным по делу о контрабанде двух партий кокаина общим весом в 1362 кг, которую полиция перехватила в порту бельгийского Антверпена в 2020-м. По версии следствия, Промес вложил 200 тысяч евро в операцию по провозу двух партий кокаина и контактировал с наркопреступником Питом Вортелом, рассчитывая заработать 6 млн евро.
Напомним, прокуратура запрашивала для футболиста девять лет тюрьмы.
Ранее Промеса уже приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата, а также обязали выплатить пострадавшему компенсацию в размере 7 000 евро.
Футболист Спартака осужден за наркоторговлю и поножовщину, вся футбольная общественность:
😐
В РФ за десятую долю грамма марихуаны можно уехать на те же 6 лет, а при заинтересованности силовиков в лычках - на все 10
( сарказм, если что)
А вот не расторгнуть контракт - это будет крайне позорное решение. Впрочем, другого ожидать не приходится. Этот клуб не расторгнет ;)