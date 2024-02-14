Промес подаст апелляцию на приговор по делу о контрабанде наркотиков. Его осудили на 6 лет
Квинси Промес обжалует приговор по делу о контрабанде наркотиков.
Сегодня вингера «Спартака» приговорили к шести годам тюрьмы в Нидерландах. Он признан виновным по делу о контрабанде двух партий кокаина общим весом в 1362 кг, которую полиция перехватила в порту бельгийского Антверпена в 2020-м.
Прокуратура запрашивала для футболиста девять лет тюрьмы.
Как пишет журналист RTL Уэсли Мейер со ссылкой на адвоката футболиста Роберта Малевича, Промес подаст апелляцию на приговор.
"Но ваша честь
Прошу учесть
Мне мало лет, я мало жил
На ваш закон я хер ложил"
Огромный объем , серьезная сумма , преступное сообщество…
Как такое возможно ?
Не стоит даже говорить про это)
Вот такой "авторитетный" суд)
Потихоньку набирает форму !
Пора уже им хоть как-то впитывать опыт мировой юриспруденции !
Диким этим голландцам !