Промес подаст апелляцию на приговор по делу о контрабанде наркотиков. Его осудили на 6 лет

Квинси Промес обжалует приговор по делу о контрабанде наркотиков.

Сегодня вингера « » приговорили к шести годам тюрьмы в Нидерландах. Он признан виновным по делу о контрабанде двух партий кокаина общим весом в 1362 кг, которую полиция перехватила в порту бельгийского Антверпена в 2020-м.

Прокуратура запрашивала для футболиста девять лет тюрьмы.

Как пишет журналист RTL Уэсли Мейер со ссылкой на адвоката футболиста Роберта Малевича, подаст апелляцию на приговор.