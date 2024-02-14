Промес подаст апелляцию на приговор по делу о контрабанде наркотиков. Его осудили на 6 лет

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес обжалует приговор по делу о контрабанде наркотиков.

Сегодня вингера «Спартака» приговорили к шести годам тюрьмы в Нидерландах. Он признан виновным по делу о контрабанде двух партий кокаина общим весом в 1362 кг, которую полиция перехватила в порту бельгийского Антверпена в 2020-м.

Прокуратура запрашивала для футболиста девять лет тюрьмы.

Как пишет журналист RTL Уэсли Мейер со ссылкой на адвоката футболиста Роберта Малевича, Промес подаст апелляцию на приговор.

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53 комментария
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апелляция будет выстроена на мировом антиспартаковском заговоре.
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Промес:
"Но ваша честь
Прошу учесть
Мне мало лет, я мало жил
На ваш закон я хер ложил"
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Ромбик-то в "клеточку’
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После аппеляции ещё лет 5 накинут. И правильно
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Сам поедет подавать?))) Честному человеку боятся не чего!
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Ответ erabog@icloud.com
А, кстати, там же легалайз этого небезизвестного веществ готовиться в Нидерландах . Антоха может на годик продлить контракт и подождать просто.)
Легалайз нападений на братьев тоже готовится?)
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Коллекционер, блин. Коллекционирует срока и апелляции. Гордость Спартака.
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Главное не забудь хлебнуть борща
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Ответ Саня Беляков
Где шутники про Зенит и Кокорина ?
Кокорин ангел по сравнению с ним
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В Нидерландах Басманная магия не работает
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Подаст в Бабушкинский районный суд г. Москвы, получит оправдательный и компенсацию с нидерландского короля в 100 тысяч гульденов! Приятного просмотра.
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Где шутники про Зенит и Кокорина ?
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Шутка про Басманный суд уже не шутка
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Это просто оттяжка времени, а так с этим всё ясно!
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Ответ Александр Кузнецов
Комментарий удален пользователем
Лучше клоуна
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Ответ Alex
В Нидерландах Басманная магия не работает
Исходя из того , что мы знаем - странный по своей гуманности срок заключения !
Огромный объем , серьезная сумма , преступное сообщество…
Как такое возможно ?
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Ответ pulyalke
путина какой то суд тоже приговорил - его что тоже выдадим?
Причем тут выдача?
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Ответ pulyalke
путина какой то суд тоже приговорил - его что тоже выдадим?
Это вообще шарашкина контора. Не признанная РФ, Китаем и США
Не стоит даже говорить про это)
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Ответ pulyalke
ну как бы если следовать 13 статье ук рф мы должны антоху выдать, на его месте нужно подавать на гражданство и тогда ни его ни путина кнеш никто не выдаст))
Договора нет с Нидерландами
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Ответ FilinMD
Это вообще шарашкина контора. Не признанная РФ, Китаем и США Не стоит даже говорить про это)
"Мы запретим судьям и прокурорам этого суда въезд на территорию Соединенных Штатов. Мы наложим арест на их активы, мы будем преследовать их в судебном порядке по американскому уголовному законодательству.Та же участь постигнет любую частную компанию или государство, которые станут сотрудничать с МУС в преследовании американских граждан."
Вот такой "авторитетный" суд)
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Ответ Олег Сагайдачный
Ромбик-то в "клеточку’
Точнее, закрашен красным. Под бубнового туза.
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Ответ Cruel Snake
Где-то читал, что Португалия выдала нашей какого-то крупного авторита, который естественно нарушил законы в России. А не должны ли мы экстрадировать Промеса, это было правильно, цивилизованно... Хотя о чём это Я Временная
Авторитета суд присяжных оправдал
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Ответ private pyle
Кокорин ангел по сравнению с ним
Ангел в последнем матче отметился голом !
Потихоньку набирает форму !
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Ответ mean machine/
После аппеляции ещё лет 5 накинут. И правильно
5 на апелляции , 4 на кассации !
Пора уже им хоть как-то впитывать опыт мировой юриспруденции !
Диким этим голландцам !
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Ответ erabog@icloud.com
А, кстати, там же легалайз этого небезизвестного веществ готовиться в Нидерландах . Антоха может на годик продлить контракт и подождать просто.)
Легалайз отменит факт нарушения закона? Легалайз разрешит контрабанду? Но в любом случае, на момент совершения, эта деятельность была незаконной (такой она же останется даже после легализации вещества, на самом деле).
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И чего не хватало футболисту? Наверняка на хлеб с маслом и с икрой хватало доходы большие Вот что бывает когда натуральная жадность А обливать Грязью Клуб Спартак и игрока ума много не надо откуда бы ты не был ((Питер Москва Ростов и т д))Честное имя уже не вернуть Хорошая игра забудется со временем а это никогда Можно подумать что критиканы без греха Хуже не куда осуждать человека Он сам себе уже наказал.....
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да пусть, хоть десять) его еще никто не выдаст стране спонсору украинского нацизма
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Обвил суд в жадности, мол, прокурор просил девять, а дали только шесть. "Маловато будет. Маловато !!!". ;-)
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Связался чёрный с белым! Лучше бы Пака стулом грохнул!
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Комментарий удален пользователем
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