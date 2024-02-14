Украина обратилась в МОК с просьбой провести расследование в отношении 19 нейтральных атлетов из России и Беларуси

Украина просит МОК провести расследование в отношении 19 нейтральных спортсменов.

В Национальном олимпийском комитете Украины считают, что ряд российских и белорусских спортсменов, претендующих на отбор на Олимпиаду-2024 в , не соответствуют условиям Международного олимпийского комитета.

По информации Inside the Games, речь идет о борцах.

В декабре исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями МОК, выпущенными в марте (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия).

Нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях имеют Абдулрашид Садулаев, , , Ауэс Гонибов, Милад Алирзаев, Рахман Тавмурзаев, Виталий Кабалоев, (Беларусь), , Артур Саргсян, Кирилл Маскевич (Беларусь), Александр Лявончик (Беларусь), Ахмед Усманов, Абасгаджи Магомедов, Артур Найфонов, Алина Касабиева, Анастасия Сидельникова, Ванеса Каладзинская (Беларусь) и Надежда Соколова.