Украина обратилась в МОК с просьбой провести расследование в отношении 19 нейтральных атлетов из России и Беларуси
Украина просит МОК провести расследование в отношении 19 нейтральных спортсменов.
В Национальном олимпийском комитете Украины считают, что ряд российских и белорусских спортсменов, претендующих на отбор на Олимпиаду-2024 в Париже, не соответствуют условиям Международного олимпийского комитета.
По информации Inside the Games, речь идет о борцах.
В декабре исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.
Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями МОК, выпущенными в марте (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия).
Нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях имеют Абдулрашид Садулаев, Заур Угуев, Заурбек Сидаков, Ауэс Гонибов, Милад Алирзаев, Рахман Тавмурзаев, Виталий Кабалоев, Александр Гуштын (Беларусь), Сергей Семенов, Артур Саргсян, Кирилл Маскевич (Беларусь), Александр Лявончик (Беларусь), Ахмед Усманов, Абасгаджи Магомедов, Артур Найфонов, Алина Касабиева, Анастасия Сидельникова, Ванеса Каладзинская (Беларусь) и Надежда Соколова.
А если серьёзно, то это уже ни в какие ворота не лезет.