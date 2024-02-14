Украина обратилась в МОК с просьбой провести расследование в отношении 19 нейтральных атлетов из России и Беларуси

Теги МОК сборная России по борьбе Париж-2024 НОК Украины Политика Сергей Семенов сборная Беларуси Заур Угуев Александр Гуштын Артур Найфонов Заурбек Сидаков Абасгаджи Магомедов Алина Касабиева Ауэс Гонибов Борьба

Украина просит МОК провести расследование в отношении 19 нейтральных спортсменов.

В Национальном олимпийском комитете Украины считают, что ряд российских и белорусских спортсменов, претендующих на отбор на Олимпиаду-2024 в Париже, не соответствуют условиям Международного олимпийского комитета.

По информации Inside the Games, речь идет о борцах. 

В декабре исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями МОК, выпущенными в марте (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия).

Нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях имеют Абдулрашид Садулаев, Заур Угуев, Заурбек Сидаков, Ауэс Гонибов, Милад Алирзаев, Рахман Тавмурзаев, Виталий Кабалоев, Александр Гуштын (Беларусь), Сергей Семенов, Артур Саргсян, Кирилл Маскевич (Беларусь), Александр Лявончик (Беларусь), Ахмед Усманов, Абасгаджи Магомедов, Артур Найфонов, Алина Касабиева, Анастасия Сидельникова, Ванеса Каладзинская (Беларусь) и Надежда Соколова.

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35 комментариев
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в психбольнице без изменений
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Украина обратилась в МОК с просьбой провести расследование в отношении 19 нейтральных атлетов из России и Беларуси, и, на всякий случай, попросила денег.
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Опять череп мерять будут(
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Ответ Radik_2.0
в психбольнице без изменений
Терапия не помогла. Нужна хирургия.
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Обратитесь лучше, чтобы МОК новую дисциплину ввёл, по прыжкам на месте с кастрюлей, после многомесячных тренировок, вам там не будет равных в этой дисциплине
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Ответ Alex1104
Терапия не помогла. Нужна хирургия.
Только эвтаназия, других вариантов нет.
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Как говорится, жизнь висит на нитке, а думает о прибытке.
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у этих всё "как обычно"...
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Ответ Beriya
Комментарий скрыт
Так надо слева направо читать, а не наоборот.
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Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке
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Перемога, которую мы заслужили...
А если серьёзно, то это уже ни в какие ворота не лезет.
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Когда у украинских спортсменов флаг и цвета отберут на олимпиаде?
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Очередной успешный контрнахрюк
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Кто бы сомневался. Других то проблем нет. Нация Табаки
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Опять из палаты номер 6, что-то гавкают.
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Пишите в Спортлото
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Вот они ябеды))
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Когда же они успокоятся?
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дети уймите вашу мать
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В этой ситуации хуже всего именно нейтральным спортсменам. Давление со всех сторон, с каких только можно.
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Выявят повышенную лохматость и отстранят.
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маразм крепчал
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Они сами обрекли себя на бесконечные унижения своим статусом безродных нейтралов. За всё надо платить))
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Кто эти люди??
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Ответ Ярик01
Борцы действительно почти все с воинскими званиями по состоянию на прошлый год. Уволились?
А зачем им увольнятся?
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