Кроос об отмене гола «Лейпцига»: «Его нужно было засчитывать, с этим не поспорить. Вратарь не мог добраться до мяча»

Теги бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Тони Кроос РБ Лейпциг Бенджамин Хенрихс Ирфан Пельто Ксавер Шлагер Андрей Лунин Беньямин Шешко Футбол

Тони Кроос не уверен, что гол в ворота «Реала» был отменен верно.

На 2-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая команда разыграла угловой, после которого мяч отскочил к Ксаверу Шлагеру. После удара хавбека мяч дошел до Беньямина Шешко, и форвард забил головой.

Сразу после гола лайнсмен зафиксировал офсайд. Главный арбитр Ирфан Пельто обсудил момент с ВАР и подтвердил решение линейного судьи.

Предположительно гол был отменен из-за положения защитника Бенджамина Хенрихса, стоявшего рядом с Андреем Луниным во время эпизода и подталкивавшего вратаря в спину в момент паса.

Победа в матче осталась за клубом из Мадрида – 1:0.

– В перерыве мы много обсуждали то, что случилось на 2-й минуте. Отмененный гол «Лейпцига». Это был не офсайд. Был небольшой толчок вратаря. Я не знаю, видели ли вы повтор. Я просто не думаю, что это идет на пользу футболу. Вопрос даже не в том, что это гол в пользу «Лейцпига». Я просто считаю, что это чистый гол. Как вы оцениваете эпизод?

– Я тоже так думаю. Мне кажется, судья поставил офсайд, потому что игрок встал на пути вратаря, но вратарь не мог добраться до мяча в этом моменте, поэтому гол нужно было засчитывать. С этим не поспорить, – сказал Кроос в интервью Prime Video Germany.

Отмена гола «Реалу» – за что? Неочевидно

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61 комментарий
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Тони мужчина честной судьбы
+46
-3
+43
Кроос реально мужик. когда то он сказал что переходить в саудовскую Аравию это отвратительно, сейчас признал что Лейпциг забил правильный гол, респект.
+37
-10
+27
Ответ serhioramos516@gmail.com
Кроос не чапи😂
Когда даже игрок команды, за которую ты топишь, признал ошибочное решение судьи в свою пользу, но надо срочно найти способ, как перевести стрелки на Барсу. При том, что ты на прошлых ветках рвал глотку и не только её доказывая, что гол нельзя засчитывать.
Сферический болельщик Реала в вакууме...
+25
-6
+19
Хоть один нормальный среди этих сливочных остолопов, что кричат о том что гола не было.
+44
-33
+11
Ответ Scorpion
Хоть один нормальный среди этих сливочных остолопов, что кричат о том что гола не было.
Вот почему, если у человека в профиле есть хоть какое то упоминание Барселоны, он больше всего ноет и плачет про какие то голы и действия Реала?
+22
-12
+10
Взрыв мозга у хейтеров Реала после такого
+14
-7
+7
Ответ Олег М
Опа, а что сейчас скажут на это уважаемые болельщики Мадрида? 😄
Скажем что гол отмене верно. А что не так?
+12
-7
+5
Ответ Real_v_dushe
Это если исходить из логики, но если исходить из правил футбола с его сегодняшними подходами, это очевидный офсайд. Я смотрел английскую трансляцию и там у комментаторов вообще не возникло никаких сомнений в том, что гол должен был быть отменён. Стоит сначала пересмотреть хотя бы рекомендации судьям в чисти пассивного офсайда в таких эпизодах, а потом уже только засчитывать эти голы. Тут ещё есть понимание, почему гол надо отменять, а вот понимание, почему надо отменять гол бчк Гранаде или Реала АТМ в первом круге из-за пассивного офсайда вообще не пришей кобыле хвост.
тебе твой кроос профессионал сказал что лейпциг забил чистый гол, о чем ты??
+9
-4
+5
Ответ Леопардер
Когда даже игрок команды, за которую ты топишь, признал ошибочное решение судьи в свою пользу, но надо срочно найти способ, как перевести стрелки на Барсу. При том, что ты на прошлых ветках рвал глотку и не только её доказывая, что гол нельзя засчитывать. Сферический болельщик Реала в вакууме...
Ну по факту, оффсайд чистый, гол отменили из-за оффсайда. Да, по механике игры он не помешал вратарю . Но так как он был активен и из-за этого вратарю тоже пришлось свое внимание переключить на него - то игрок точно активен в игровом эпизоде, а значит о пассивном оффсайде не может идти и речи. Это все как в хоккее. Когда мешают игроки у вратаря и из-за этого он может пропустить шайбу.

П. С. то что игрок своей команды признал, что гол в их ворота отменили не верно не означает, что его мнение верное)) А просто означает, что игрок не пытается все судейские ошибки признать верные, а верные решения не в пользу своей команды - ошибками
+4
-1
+3
Чего у Крооса не унять, всегда говорит, что действительно считает и пытается быть объективным.
+4
-1
+3
Как по мне так Лунин был ограничен в действиях из-за игрока соперника находящегося во вне игры. Не находись там игрок Лейпцига он мог вернуться в ворота и играть по удару
+3
0
+3
Реал судейский проект и с зтим не поспоришь
+9
-7
+2
Что и следовало доказать.
+2
0
+2
По человечески, может, и нужно было бы засчитать. Но по правилам там игрок РБ был в положении вне игры. Если бы он никого не трогал - был бы пассивный офсайд. Потрогал вратаря - стал активным участником. Сами виноваты.
+3
-1
+2
как говорится правда глаза колит, вот и сливочное маргаринки реаловские минусубт за правду .
+3
-1
+2
Френдли фаер.
+3
-1
+2
Уже вторая легенда Реала заявляет, что гол нужно было засчитывать. Первым был Лаос
+7
-5
+2
поставленна жирная точка.
+7
-6
+1
Ответ Антон Жигулов
Комментарий скрыт
Эмм, там так и написано..
+1
0
+1
Ну это очень сильно, хотя в Реале будут недовольны его такой реакцией.
+2
-1
+1
Ну раз так ,то вторая игра будет куда интереснее )
0
0
0
Ответ gPk
Комментарий скрыт
Во время матча должен быть дать интервью?
+3
-3
0
Ответ Scorpion
Хоть один нормальный среди этих сливочных остолопов, что кричат о том что гола не было.
А гол был чистым? Разве можно во вратарской толкать вратаря? Разве это не активный офсайд когда игрок толкая вратаря участвует в эпизоде? Да и на слова Тони посмотрите,он говорит,что игрок встал на пути вратаря,толчок он, видимо не видел
+3
-3
0
Ответ Верховный Лорд
Вот почему, если у человека в профиле есть хоть какое то упоминание Барселоны, он больше всего ноет и плачет про какие то голы и действия Реала?
Потому что у Реала всегда всё хорошо с судейскими решениями, а у Барсы наоборот?)

Если бы в пользу Барселоны каждый третий матч заканчивался с судейским скандалом, а игрокам Реала показывали бы красные, как Роке, было бы наоборот: ты бы ныл, а барселонские удивлялись бы.
+1
-1
0
Ответ Natan Pilkin
Потому что у Реала всегда всё хорошо с судейскими решениями, а у Барсы наоборот?) Если бы в пользу Барселоны каждый третий матч заканчивался с судейским скандалом, а игрокам Реала показывали бы красные, как Роке, было бы наоборот: ты бы ныл, а барселонские удивлялись бы.
Зачем тут это примешивать? Роке кстати удалили справедливо, его вообще должны были удалить сразу, а не давать первую жёлтую, там вообще прямая красная должна была быть. И здесь вопрос совершенно другой. Какое отношение бчк имеет к играм Реала в ЛЧ? С чего вдруг такой мазохизм, что они поздно ночью смотрят игру Реала, которая никакого отношения к ним не имеет?
0
0
0
Ответ Real_v_dushe
И что? Это его мнение, мне оно понятно. Но есть рекомендации судьям от УЕФА и по ним они обязаны фиксировать это, как офсайд. Причём здесь моё мнение или Ваше, или мнение Крооса? Это офсайд по инструкциям для судей, и не важно, какие команды играют и какие турниры, и что кто думает по этому поводу.
Школота какая-то минусует очевидные вещи. Когда комментатор полчаса сидел морозил фигню, меня аж распирало. Там очевидный оффсайд, у игрока, который при помехе вратарю перестает быть пассивным. Т.е. почему отменили было явно понятно сразу.
Спор идет о том, насколько это повлияло на эпизод и насколько это сераведливо по существу. Ответ такой же простой. Не повлияло и несправедливо. А насколько справделивы пенальти, когда мяч летит от ворот и в неопасной ситуации попадает в углу штрафной человеку в руку, например? Ну примерно такой же ответ - правила есть правила.
0
0
0
Если бы не трогали вратаря - был бы пассивный офсайд и гол засчитали. Всё просто.
+2
-2
0
Ответ Олег М
Опа, а что сейчас скажут на это уважаемые болельщики Мадрида? 😄
А что скажут насчёт этого хейтеры?
+3
-3
0
Кроос не чапи😂
+16
-16
0
Ответ songbilong
Взрыв мозга у хейтеров Реала после такого
Они сектанты, сразу тебя заминусовали😂
+5
-5
0
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