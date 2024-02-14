Кроос об отмене гола «Лейпцига»: «Его нужно было засчитывать, с этим не поспорить. Вратарь не мог добраться до мяча»

Тони Кроос не уверен, что гол в ворота «Реала» был отменен верно.

На 2-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая команда разыграла угловой, после которого мяч отскочил к . После удара хавбека мяч дошел до , и форвард забил головой.

Сразу после гола лайнсмен зафиксировал офсайд. Главный арбитр обсудил момент с ВАР и подтвердил решение линейного судьи.

Предположительно гол был отменен из-за положения защитника Бенджамина Хенрихса, стоявшего рядом с во время эпизода и подталкивавшего вратаря в спину в момент паса.

Победа в матче осталась за клубом из Мадрида – 1:0.

– В перерыве мы много обсуждали то, что случилось на 2-й минуте. Отмененный гол «Лейпцига». Это был не офсайд. Был небольшой толчок вратаря. Я не знаю, видели ли вы повтор. Я просто не думаю, что это идет на пользу футболу. Вопрос даже не в том, что это гол в пользу «Лейцпига». Я просто считаю, что это чистый гол. Как вы оцениваете эпизод?

– Я тоже так думаю. Мне кажется, судья поставил офсайд, потому что игрок встал на пути вратаря, но вратарь не мог добраться до мяча в этом моменте, поэтому гол нужно было засчитывать. С этим не поспорить, – сказал Кроос в интервью Prime Video Germany.

Отмена гола «Реалу» – за что? Неочевидно

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