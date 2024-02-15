1 человек погиб, 9 пострадали в результате стрельбы на чемпионском параде «Чифс» в Канзас-Сити

По завершении парада в честь победы «Чифс» в Супербоуле в Канзас-Сити началась стрельба.

Как сообщила полиция города, один человек погиб, трое находятся в критическом состоянии, пятеро – в тяжелом.

Двое подозреваемых задержаны.

Полиция очистила квартал от болельщиков вскоре после начала стрельбы.