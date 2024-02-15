1 человек погиб, 9 пострадали в результате стрельбы на чемпионском параде «Чифс» в Канзас-Сити
По завершении парада в честь победы «Чифс» в Супербоуле в Канзас-Сити началась стрельба.
Как сообщила полиция города, один человек погиб, трое находятся в критическом состоянии, пятеро – в тяжелом.
Двое подозреваемых задержаны.
Полиция очистила квартал от болельщиков вскоре после начала стрельбы.
В независимости Америки (США) оружие сыграло ту же роль, что и в других странах в борьбе с колониальной империей.
Про экономическую зависимость тоже не понятно. Т.е. в штатах, где продажа оружия запрещена, экономика должна быть хуже? А получается наоборот - она лучше.
Короче, подтяни матчасть, ну и русский язык заодно.
Наши люди, к сожалению, всегда будут водить машину как сумасшедшие (масштабы заставляют двигаться). Так и в США люди будут шмалять из всех орудий, без всякой логики и плевать им, что их собратья по западному миру в условной Норвегии/Швейцарии/Исландии проживают жизнь во сне и получают это этой «скучной и безопасный жизни» истинное удовольствие.