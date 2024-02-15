1 человек погиб, 9 пострадали в результате стрельбы на чемпионском параде «Чифс» в Канзас-Сити

Теги Супербоул НФЛ Канзас-Сити происшествия Американский футбол

По завершении парада в честь победы «Чифс» в Супербоуле в Канзас-Сити началась стрельба.

Как сообщила полиция города, один человек погиб, трое находятся в критическом состоянии, пятеро – в тяжелом.

Двое подозреваемых задержаны.

Полиция очистила квартал от болельщиков вскоре после начала стрельбы.

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9 комментариев
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Ответ xQcoW
Чем больше оружия, тем больше проблем. В сша никогда этого не поймут из-за их внедренной конституции, экономической зависимости от оружий, и как оружии сыграли главную роль в независимости америки
Что значит "внедрённой" конституции? Бывают, конституции, которые на деревьях растут?
В независимости Америки (США) оружие сыграло ту же роль, что и в других странах в борьбе с колониальной империей.
Про экономическую зависимость тоже не понятно. Т.е. в штатах, где продажа оружия запрещена, экономика должна быть хуже? А получается наоборот - она лучше.
Короче, подтяни матчасть, ну и русский язык заодно.
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Ответ Артём Назмутдинов
Так не зависит, что у них стрельба на улице считается почти нормой, и по кол-ву скулшутингов являются лидерами
В России оружие запрещено,а стрельба в школах случается.Вроде быть не должно?
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Типичные шизoфреники решили прославиться.
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Отношение людей к собственной жизни в больших странах существенно отличается от маленьких стран.
Наши люди, к сожалению, всегда будут водить машину как сумасшедшие (масштабы заставляют двигаться). Так и в США люди будут шмалять из всех орудий, без всякой логики и плевать им, что их собратья по западному миру в условной Норвегии/Швейцарии/Исландии проживают жизнь во сне и получают это этой «скучной и безопасный жизни» истинное удовольствие.
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Дикие люди
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