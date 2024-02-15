НБА. «Голден Стэйт» примет «Клипперс», «Денвер» встретится с «Сакраменто» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 13 матчей.

« », одержавший пять побед подряд, примет на своей площадке « ». Действующий чемпион « » встретится дома с « ».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.