НБА. «Голден Стэйт» примет «Клипперс», «Денвер» встретится с «Сакраменто» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 13 матчей.
«Голден Стэйт», одержавший пять побед подряд, примет на своей площадке «Клипперс». Действующий чемпион «Денвер» встретится дома с «Сакраменто».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 15 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 15 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 15 февраля, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 15 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 15 февраля, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 15 февраля, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 15 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 15 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 15 февраля, 05.00, «Delta Center»
- Дата проведения
- 15 февраля, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 15 февраля, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 15 февраля, 06.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
если «Денвер Наггетс» хотят обеспечить победу в этом матче, им необходимо максимально замедлить игру, особенно без Джамала.
отсутствие Домантаса Сабониса на Матче всех звезд еще больше мотивировало выдающегося литовца, который теперь показывает еще лучшие результаты.
Денвер Наггетс 2-я команда лиги на своём поле 21-4 после Бостон Селтикс 25-3.
Сакраменто на выезде 15-14.
В прошлом сезоне плей-офф мы увидели, каким оружием была домашняя площадка для «Денвер Наггетс» и насколько важной она была в их борьбе за титул, тем более, нужен реванш за 2 поражения в Сакраменто в сезоне.