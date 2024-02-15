НБА. «Голден Стэйт» примет «Клипперс», «Денвер» встретится с «Сакраменто» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 13 матчей.

«Голден Стэйт», одержавший пять побед подряд, примет на своей площадке «Клипперс». Действующий чемпион «Денвер» встретится дома с «Сакраменто».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Атланта
Дата проведения
15 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Филадельфия – Майами
Дата проведения
15 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Орландо – Нью-Йорк
Дата проведения
15 февраля, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Бостон – Бруклин
Дата проведения
15 февраля, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Торонто – Индиана
Дата проведения
15 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Кливленд – Чикаго
Дата проведения
15 февраля, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Мемфис – Хьюстон
Дата проведения
15 февраля, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Вашингтон
Дата проведения
15 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Даллас – Сан-Антонио
Дата проведения
15 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Юта – Лейкерс
Дата проведения
15 февраля, 05.00, «Delta Center»
Онлайн матча

Денвер – Сакраменто
Дата проведения
15 февраля, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Финикс – Детройт
Дата проведения
15 февраля, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Клипперс
Дата проведения
15 февраля, 06.00, «Chase Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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19 комментариев
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Ответ Столичный Чел
Шеф сегодня размотает старых пердунов из Клипперс?
Пердуны вроде все моложе него. Но почему бы и нет, пусть творит магию 🙂
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+4
Денвер-Сакраменто нужно провести в формате Йокич против Сабониса один на один. Побьёт все телерейтинги!
+5
-2
+3
Без Леброна Дилоха уверенней играет. Последнее время он как будто поумнел что ли. Каждый раз кажется: вот щас всё пройдёт и вернется наш старый добрый мусорный скорер. А он всё не возвращается.
+2
-1
+1
Ну сегодня должны подарить победу Никс после последнего грабежа. Но надеюсь и без судейки выиграем
+1
-1
0
«Сакраменто Кингз» играют в очень быстром темпе с большим количеством перемещений,
если «Денвер Наггетс» хотят обеспечить победу в этом матче, им необходимо максимально замедлить игру, особенно без Джамала.
отсутствие Домантаса Сабониса на Матче всех звезд еще больше мотивировало выдающегося литовца, который теперь показывает еще лучшие результаты.
Денвер Наггетс 2-я команда лиги на своём поле 21-4 после Бостон Селтикс 25-3.
Сакраменто на выезде 15-14.
В прошлом сезоне плей-офф мы увидели, каким оружием была домашняя площадка для «Денвер Наггетс» и насколько важной она была в их борьбе за титул, тем более, нужен реванш за 2 поражения в Сакраменто в сезоне.
+1
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Интересно, Тилманн и Спрингер вообще минуты будут получать в Бостоне?
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Кроме Детройта ничего не интересует. Хороший день.
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Ответ Stone Cold
Сегодня буки стригут попанов по всему миру, которые грузят бабки на лал с кэфом 2.7
Я поставил три касаря. Без старого Леброна Лал Юту разорвут.
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Ответ Aleksey001
Пердуны вроде все моложе него. Но почему бы и нет, пусть творит магию 🙂
😂🤣😂
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