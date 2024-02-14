Елена Вяльбе: «Спартакиада ничем не отличается от ЧМ и Олимпиады. За нами следят и завидуют, а мне они неинтересны»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Спартакиада Елена Вяльбе Р-Спорт Лыжи

Глава ФЛГР Елена Вяльбе высказалась об организации Спартакиады.

Соревнования по лыжным гонкам в рамках Спартакиады проходят в Тюмени. 

Спартакиада ничем не отличается от чемпионата мира и Олимпийских игр. Единственное, мы здесь находимся одни, нет других видов спорта.

С одной стороны, может быть, немножко грустновато. А с другой, с учетом того, что ходят всякие вирусы, хорошо, что мы не имеем возможности общаться с большим количеством людей.

– Можно ли сравнивать соревнования с Кубком мира?

– Да однозначно! Не секрет, за нами они следят, смотрят, если есть возможность видеть в интернете все эти гонки.

Конечно, они завидуют. Прекрасный центр тут, организация, трасса шикарная. А мне они неинтересны, я за ними не слежу, – сказала Вяльбе.

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44 комментария
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Как это всё настапиздело уже
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+62
Прям вижу как Клебо заряжает сопкаст трансляцию через впн и нервно кусает ногти, когда она начинает подвисать мешая полностью погрузиться в черную зависть)
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Разве можно такое сказать адекватному человеку? Следит Европа, где ранее утро, ага.
Там своих то болельщиков сегодня было три штуки.)
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Спросите лучше у молодых спортсменов, которые не успели съездить на Олимпиаду. У пенсионеров нет никакого смысла про это спрашивать.
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"Халва, халва, халва..."

Нет, все равно не сладко))
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+16
Ответ Макс Фет
может хоть он наконец наведёт порядок
Мало времени, за 25 лет не смог еще срока 3-4 надо! Тогда точно наведет! Нам нужно потерпеть немного!)))
+15
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+15
Ответ Павел Мельников
Спросите лучше у молодых спортсменов, которые не успели съездить на Олимпиаду. У пенсионеров нет никакого смысла про это спрашивать.
Многие молодые еще надеются отмолчаться до завершения этого бреда. А кто попроворнее - уже не тут.
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Я думаю, что если это повторять всю зиму,каждый день, потом весну и 3 следующих лета, то спартакиада будет казаться даже лучше олимпийских игр.
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Тяжелый случай.
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"Жигули" ничем не отличаются от "Феррари" - тоже 4 колеса и руль.
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Эти полные трибуны на всех соревнованиях только и говорят об успешности
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+6
Ответ Бене Гессерит
Комментарий скрыт
в марте за Вову голосует
+11
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Да вообще никаких отличий , одни и нет других видов спорта. Лена, что с тобой стало? Зачем ты так упорно каждый раз говоришь, что тебе они неинтересны и ты за ними не следишь?
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что можно ждать от доверенного лица, порет фигню на букву Х и рада.
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Ладно смотрят, зарегистрировавшись во вконтактике, а завидуют чему именно?
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Серьезно?.. Не отличается? Даже составом участников?
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Кто за тобой следит ? Большой брат ? Вобла выдаёт всё более бредовые домыслы.
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Каждый день в предвкушении изменений в медальном зачёте.
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Ужас
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Не читайте на ночь интервью с вяльбе
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Проще всего прогыгыкать: Раздалась дама, а мозг всё тот же, с горошину. Но не все так просто, сам путаник всея Руси недавно сказал, что к России лезут, потому что завидуют. Так что Валерьевна держит нос по ветру и ничего от себя не придумывает, велено славить зазеркалье, значит не над чем тут размышлять.
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мвахахахахахаха))))))))))))
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Не знаешь, что метнуть в противника, но очень хочется, используй нечистоту с надписью "боятся" или "завидуют"...
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Т.е эта спартакиада по лыжам? По фигурному катанию будет? А по хоккею25? Потом же можно следом Римампиаду провести, следом Афинакиаду.
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Вяльбе ни один вирус не страшен..Вирусы послушают ,что она несёт и бегом от нее боясь заразиться.
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Судя по всему, по тв, данное пиршество спорта, толком не показывают, чтобы проклятые европейцы не смогли слюнями, от зависти, подавиться, глядя пиратские трансляции.
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Ответ Claudio_ Caniggia
Проще всего прогыгыкать: Раздалась дама, а мозг всё тот же, с горошину. Но не все так просто, сам путаник всея Руси недавно сказал, что к России лезут, потому что завидуют. Так что Валерьевна держит нос по ветру и ничего от себя не придумывает, велено славить зазеркалье, значит не над чем тут размышлять.
Проще всего - написать непотребство про известного человека, вместо того чтобы хотя бы промолчать, если нечего сказать по существу ((
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Кто за вами следит? Ротенберг сказал же: кино, театр, хоккей, футбол и гандбол. Про лыжи и спартакиаду ничего не было.
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Следят, если есть возможность увидеть... Браво👏👏👏
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Да,да, наблюдают. Открывают на двери окошечко и смотрят, что происходит в комнате без окон.
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