Елена Вяльбе: «Спартакиада ничем не отличается от ЧМ и Олимпиады. За нами следят и завидуют, а мне они неинтересны»

Глава ФЛГР Елена Вяльбе высказалась об организации Спартакиады.

Соревнования по лыжным гонкам в рамках Спартакиады проходят в Тюмени.

– ничем не отличается от чемпионата мира и Олимпийских игр. Единственное, мы здесь находимся одни, нет других видов спорта.

С одной стороны, может быть, немножко грустновато. А с другой, с учетом того, что ходят всякие вирусы, хорошо, что мы не имеем возможности общаться с большим количеством людей.

– Можно ли сравнивать соревнования с Кубком мира?

– Да однозначно! Не секрет, за нами они следят, смотрят, если есть возможность видеть в интернете все эти гонки.

Конечно, они завидуют. Прекрасный центр тут, организация, трасса шикарная. А мне они неинтересны, я за ними не слежу, – сказала .