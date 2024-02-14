Елена Вяльбе: «Спартакиада ничем не отличается от ЧМ и Олимпиады. За нами следят и завидуют, а мне они неинтересны»
Глава ФЛГР Елена Вяльбе высказалась об организации Спартакиады.
Соревнования по лыжным гонкам в рамках Спартакиады проходят в Тюмени.
– Спартакиада ничем не отличается от чемпионата мира и Олимпийских игр. Единственное, мы здесь находимся одни, нет других видов спорта.
С одной стороны, может быть, немножко грустновато. А с другой, с учетом того, что ходят всякие вирусы, хорошо, что мы не имеем возможности общаться с большим количеством людей.
– Можно ли сравнивать соревнования с Кубком мира?
– Да однозначно! Не секрет, за нами они следят, смотрят, если есть возможность видеть в интернете все эти гонки.
Конечно, они завидуют. Прекрасный центр тут, организация, трасса шикарная. А мне они неинтересны, я за ними не слежу, – сказала Вяльбе.
Там своих то болельщиков сегодня было три штуки.)
Нет, все равно не сладко))