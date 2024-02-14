Чемпионат мира по биатлону-2024. Индивидуальная гонка. Самуэльссон стартует 6-м, Йоханнес Бо – 9-м, Тарьей Бо – 24-м, Кристиансен – 41-м, Лагрейд – 54-м
14 февраля на чемпионате мира по биатлону пройдет мужская индивидуальная гонка.
Чемпионат мира по биатлону-2024
Нове-Место, Чехия
Мужчины
Индивидуальная гонка
Начало – 19:20 по московскому времени, прямая трансляция – Eurovision Sport и Okko.
- Дата проведения
- 14 февраля, 19.20
Тут "интрига" только в том, сможет ли хоть один ненорвежец протиснуться на подиум. Думаю, что нет.Сейчас все остальные и ходом мёртвые, и стрелять толком не умеют.
И тогда у мужской сборной Норвегии может быть вообще уникальный исторический рекорд! Во всех личных гонках ЧМ только одни норвежцы на пьедестале. Вероятность оооочень высока.
Бреза сегодня даже с 2 промахами была бы в медалях.
А Йоханнес Бё на прошлом ЧМ вообще победил с 2 промахами в инди. Так что скорость здесь ещё как важна, поскольку дистанция очень длинная и особо мощные бегунки способны отыграть 1-2 маха.
Кто в здравом уме от потенциально медальной гонки откажется?
Так что, хоть и не теория заговора, но это и не его решение.
Впрочем, парня никто и не спрашивал, они Нойнер из ОИ-стаффы убирали, не смотрели на ее титулы. А Тут Юстя с двумя подиками ( ну или тремя) Им же пофигу там, в ДСВ, что он -лучший стрелок пелотона сейчас , а не только сборной. И шансов на нормальный исход гонки у него явно больше было, чем у того же Хорна, например. ( Хорни люблю нежно, но как бы да)