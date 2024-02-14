Чемпионат мира по биатлону-2024. Индивидуальная гонка. Самуэльссон стартует 6-м, Йоханнес Бо – 9-м, Тарьей Бо – 24-м, Кристиансен – 41-м, Лагрейд – 54-м

14 февраля на чемпионате мира по биатлону пройдет мужская индивидуальная гонка.

Чемпионат мира по биатлону-2024

Нове-Место, Чехия

Мужчины

Индивидуальная гонка

Начало – 19:20 по московскому времени, прямая трансляция – Eurovision Sport и Okko.

Дата проведения 14 февраля, 19.20

Стартовый лист