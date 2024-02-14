Чемпионат мира по биатлону-2024. Индивидуальная гонка. Самуэльссон стартует 6-м, Йоханнес Бо – 9-м, Тарьей Бо – 24-м, Кристиансен – 41-м, Лагрейд – 54-м

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14 февраля на чемпионате мира по биатлону пройдет мужская индивидуальная гонка.

Чемпионат мира по биатлону-2024

Нове-Место, Чехия

Мужчины

Индивидуальная гонка

Начало – 19:20 по московскому времени, прямая трансляция – Eurovision Sport и Okko.

Дата проведения
14 февраля, 19.20
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Нове Место, Чехия. Индивидуальная гонка

Стартовый лист

1  Кентен Фийон-Майе
2  Витаутас Строля
3  Андрей Расторгуев
4  Симон Эдер
5  Лукас Хофер
6  Себастьян Самуэльссон
7  Флоран Клод
8  Никлас Хартвег
9  Йоханнес Бо
10  Роман Реес
11  Йеспер Нелин
12  Бенедикт Долль
13  Михал Крчмарж
14  Себастьян Штальдер
15  Адам Раннелс
16  Томмазо Джакомель
17  Александр Мухин
18  Антон Дудченко
19  Мартин Понсилуома
20   Кэмпбелл Райт
21  Тимофей Лапшин
22  Йоханнес Кюн
23  Георг Мариан Колтеа
24  Тарьей Бо
25  Рене Захна
26  Яков Фак
27  Эмильен Жаклен
28  Павел Магазеев
29  Йоханнес Дале-Шевдал
30  Отто Инвениус
31  Дмитрий Шамаев
32  Эндре Стремсхайм
33  Апостолос Ангелис
34  Феликс Ляйтнер
35  Роберто Пикерас Гарсия
36  Эрик Перро
37  Якоб Вил Росбо
38  Йоша Буркхальтер
39  Кресимир Црнкович
40  Александр Стародубец
41  Ветле Шостад Кристиансен
42  Шон Доэрти
43  Артем Прима
44  Конрад Бадач
45  Миха Довжан
46  Кристиан Гоу
47  Томаш Микишка
48  Филипп Хорн
49  Пеппе Фемлинг
50  Владислав Киреев
51  Марек Маккелс
52  Владимир Илиев
53  Маркус Болин Уэбб
54  Стурла Хольм Лагрейд
55  Кристо Сиймер
56  Томас Каукенас
57  Ренарс Биркенталс
58  Ноа Брэдфорд
59  Якко Олави Ранта
60  Микито Татидзаки
61  Максим Макаров
62  Томаш Скленарик
63  Дидье Бьона
64  Николаос Цурекас
65  Георге Бута
66  Андржей Нендза-Кубинец
67  Райдо Ранкель
68  Александр Патриюк
69  Денис Насыко
70  Логан Плетц
71  Давид Коматц
72  Дюджин Чхои
73  Максим Фомин
74  Сезар Бове
75  Витеслав Хорниг
76  Одзима Киомаса
77  Фабьен Клод
78  Дамьян Чеснек
79  Жереми Финелло
80  Благой Тодев
81  Элия Дзени
82  Михаил Усов
83  Олли Хииденсало
84  Никита Акимов
85  Энхбат Энхсайхан
86  Ловро Планко
87  Расмус Шиллеруп
88  Джейк Браун
89  Теро Сеппяля
90  Винсент Боначчи
91  Магнус Оберхаузер
92  Рауль Антонио Флоре
93  Антон Видмар
94  Масахару Ямамото
95  Йокубас Макине
96  Ян Гунька
97  Антон Синапов
98  Якуб Штвртецки
99  Матей Бадан
100  Тарас Лесюк
101  Холден Борглум
30 комментариев
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Побежит свежеиспеченный чемпион европы среди юниоров в индивидуальной гонке монгол Энхбат Энхсайхан. Всем нужно призадуматься.
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+6
Немцы мухоморов обьелись -не поставить на ИГ своего ЛУЧШЕГО СТРЕЛКА--чего то мы не знаем
+4
-1
+3
Удачи и победы Йоханнесу Бо.☺
+6
-3
+3
Ответ Xell
Херрам херр))))
Полегче дядя, херрам тоже нужно медалями питаться, а то перестанут давать деньги, а на норвежских деньгах далеко не уедешь, они вообще в общак нихрена не отстёгивают, закроют биатлон, придется вам спартакиады смотреть в итоге..😁
+3
-1
+2
Победит Йоханнес Бё, очевидно.
Тут "интрига" только в том, сможет ли хоть один ненорвежец протиснуться на подиум. Думаю, что нет.Сейчас все остальные и ходом мёртвые, и стрелять толком не умеют.
И тогда у мужской сборной Норвегии может быть вообще уникальный исторический рекорд! Во всех личных гонках ЧМ только одни норвежцы на пьедестале. Вероятность оооочень высока.
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-2
+2
Ответ Квинто
Это смотря как настреляют.....тут даже один промах может все испортить как бы быстро не шел.....вот сегодня тому пример с Симон
Симон сегодня была не быстра, слила Брезе почти 1,5 минуты ногами.
Бреза сегодня даже с 2 промахами была бы в медалях.
А Йоханнес Бё на прошлом ЧМ вообще победил с 2 промахами в инди. Так что скорость здесь ещё как важна, поскольку дистанция очень длинная и особо мощные бегунки способны отыграть 1-2 маха.
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+2
Ответ Xell
Ставлю на Стурлу или Тарьея, еще есть шансы у Дале и Йоси.
На Стурлу особой надежды нет, последние два сезона только расстраивает в индивидуалках. Либо сольёт ходом, либо завалит последний рубеж. Буду рад, если зацепит хоть какую-то медаль.
+3
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Ответ Голос Губерниева
Никаких теорий заговора. Он сам отказался, сделав ставку на одиночку.
Одиночку -- да он там пролетит , как фанера -раз выиграл и решил, что он там король -Вюст и стрельба не поможет да и ему тоже -побегут лидеры , а не вторые составы-он и в ней то ходом проиграл
+3
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Ответ Глеб Вихрев
Немцы мухоморов обьелись -не поставить на ИГ своего ЛУЧШЕГО СТРЕЛКА--чего то мы не знаем
Никаких теорий заговора. Он сам отказался, сделав ставку на одиночку.
+2
-1
+1
Ответ sergei71
Победит Йоханнес Бё, очевидно. Тут "интрига" только в том, сможет ли хоть один ненорвежец протиснуться на подиум. Думаю, что нет.Сейчас все остальные и ходом мёртвые, и стрелять толком не умеют. И тогда у мужской сборной Норвегии может быть вообще уникальный исторический рекорд! Во всех личных гонках ЧМ только одни норвежцы на пьедестале. Вероятность оооочень высока.
Также не исключено, что во всех четырёх личных гонках медали заберут одни и те же люди (Йося, Стурла, Ветле). Учитывая, что Стрёмсхайму не хватает опыта, а у остальных норгов и шведов не идёт стрельба, такой расклад вполне вероятен
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Ответ Xell
Нафиг рекорды. Хочу золото в эстафете))
Ну уж если они и в этом году с таким составом умудрятся слить золото в эстафете, то можно смело распускать сборную Норвегии.))
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Ответ Юрий Костыгин
Побежит свежеиспеченный чемпион европы среди юниоров в индивидуальной гонке монгол Энхбат Энхсайхан. Всем нужно призадуматься.
Пожелаем ему в сороковку попасть
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Опять Лагрейд из относительно поздних номеров будет отбирать у кого-то золото
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и тут также, из дальних только Стурла, да Фабьен, все топы в начале, потом пойдут статисты...
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Ответ Юрий Костыгин
Побежит свежеиспеченный чемпион европы среди юниоров в индивидуальной гонке монгол Энхбат Энхсайхан. Всем нужно призадуматься.
Великая Монголия, правь биатлоном! ))))
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Херры будут править биатлоном, теперь до конца чемпионата.
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Смотрю,все за норвежцев. А я,пожалуй,за Андрея Расторгуева
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Ответ Голос Губерниева
Никаких теорий заговора. Он сам отказался, сделав ставку на одиночку.
Привет, ты сам то в это веришь?
Кто в здравом уме от потенциально медальной гонки откажется?
Так что, хоть и не теория заговора, но это и не его решение.
Впрочем, парня никто и не спрашивал, они Нойнер из ОИ-стаффы убирали, не смотрели на ее титулы. А Тут Юстя с двумя подиками ( ну или тремя) Им же пофигу там, в ДСВ, что он -лучший стрелок пелотона сейчас , а не только сборной. И шансов на нормальный исход гонки у него явно больше было, чем у того же Хорна, например. ( Хорни люблю нежно, но как бы да)
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Вот бы Эндре победил)
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