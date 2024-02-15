«Бавария» проиграла дважды подряд впервые с 2019-го. Команда Тухеля не забила ни «Байеру», ни «Лацио»
«Бавария» потерпела два сухих поражения подряд.
Сегодня команда Томаса Тухеля проиграла в 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» (0:1). 10 февраля она была разгромлена «Байером» (0:3) в Бундеслиге.
В последний раз мюнхенцы уступали в двух играх кряду в 2019 году.
В следующем матче «Бавария» выступит в гостях у «Бохума» – это произойдет 18 февраля.
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Суперголевая машина Кейн разучился забивать.
Огненный Сане почти не обостряет.
Несгибаемый Киммих незаметен.
Умница Мюллер - скучен.
Вундеркинд Мусиала чуть лучше других, но тоже так себе.
Да что с ними всеми???
А вообще, ситуация вырви-глаз: в прошлом году на этом же этапе команду, претендующую на все побелы, "спасали" увольнением Нигельсмана. Прошел год. После спасения надо реально спасать... будет ли уволен Тухлый????
в прошлом чемпионстве заслуга Тухлого не то, что нулевая, а минусовая
Браво Томас!!!
Сане как обычно..... ещё и привез эту атаку в свои ворота!!!
А руководство как будто бы просто бездействует!!!
Как будто команду держат на привязи, ощущение подавленности в игре уже весь сезон присутствует...
Печально все это!
Вопрос в том что игра -отстой,мысли на поле чуть менее ноля,а худощавый человек в кепочке рассказывает о перспективах,надеждах и прочих ...ньюансах(что б не материться).
А Бавария, конечно, феноменально плоха в созидании. Плюс по сегодняшнему матчу какая-то тяжесть ощущалась, все еле ногами передвигали. Когда лайф на Париж переключался, там как будто на ускорении х2 игра относительно Рима.