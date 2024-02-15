«Бавария» проиграла дважды подряд впервые с 2019-го. Команда Тухеля не забила ни «Байеру», ни «Лацио»

Теги Бавария Байер Лацио бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

«Бавария» потерпела два сухих поражения подряд.

Сегодня команда Томаса Тухеля проиграла в 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» (0:1). 10 февраля она была разгромлена «Байером» (0:3) в Бундеслиге.

В последний раз мюнхенцы уступали в двух играх кряду в 2019 году.

В следующем матче «Бавария» выступит в гостях у «Бохума» – это произойдет 18 февраля.

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88 комментариев
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СРОЧНЫЕ НОВОСТИ!

Кейн уходит из Баварии обратно в ТТХ. Его комментарий: "Я ухожу за трофеями"
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рад за Нагельсмана
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Зато уволили в прошлом сезоне Наггельсмана. Сейчас пожинают плоды.
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тухель менее чем за год проиграл 6 трофеев. и это за Баварию. мог и все 7, но Майнц помешал осуществить его мечту 💔
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В последних двух матчах Бавария просто неузнаваема.
Суперголевая машина Кейн разучился забивать.
Огненный Сане почти не обостряет.
Несгибаемый Киммих незаметен.
Умница Мюллер - скучен.
Вундеркинд Мусиала чуть лучше других, но тоже так себе.
Да что с ними всеми???
+19
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+19
Ложусь спать с отличным настроением. Очень хотел сегодня проигрыша Баварии. Завтра надеюсь прочитать: Томас Тухель уволен с поста главного тренера Баварии. Ханс Диттер Флик возглавит команду до конца сезона.
А вообще, ситуация вырви-глаз: в прошлом году на этом же этапе команду, претендующую на все побелы, "спасали" увольнением Нигельсмана. Прошел год. После спасения надо реально спасать... будет ли уволен Тухлый????
+18
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Уже даже не грустно, а просто смешно. Казалось, что хуже уже быть не может, но очередное дно пробито. Даже при Клинсмане и Коваче было в разы лучше.
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+12
Ответ Отец Абду
СРОЧНЫЕ НОВОСТИ! Кейн уходит из Баварии обратно в ТТХ. Его комментарий: "Я ухожу за трофеями"
Дайер: Харри подожди меня.:)))))))
+9
0
+9
Выгнать Нагельсмана ради этого ... 🤣
в прошлом чемпионстве заслуга Тухлого не то, что нулевая, а минусовая
+10
-3
+7
Позорная игра лацио в большинстве. Просто держали мяч. Был такой шанс забить второй
+12
-6
+6
Ничего страшного - забьют Бохуму семь и все будет окей
+8
-2
+6
Четыре тайма без голов...
Браво Томас!!!
Сане как обычно..... ещё и привез эту атаку в свои ворота!!!
А руководство как будто бы просто бездействует!!!
Как будто команду держат на привязи, ощущение подавленности в игре уже весь сезон присутствует...
Печально все это!
+6
0
+6
Ответ bel01
В последних двух матчах Бавария просто неузнаваема. Суперголевая машина Кейн разучился забивать. Огненный Сане почти не обостряет. Несгибаемый Киммих незаметен. Умница Мюллер - скучен. Вундеркинд Мусиала чуть лучше других, но тоже так себе. Да что с ними всеми???
Мусиала так то ничем не лучше, постоянные потери. Дриблинг почти нулевой. Но сложно его винить, т.к. он во первых хотя бы старается, во вторых - находится в ужасных условиях. В этих схемах Тухеля у него никогда не может быть пространства, ему некому пасовать, нет позиции для ударов. По большому счету только и ему остается хоть как то из невыгодных позиций пытаться обострить, ибо на остальных линиях полный мрак.
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Может сказать им что флик свободен)
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Помянем Баварию добрым словом. Особенно Баварию времен Юппа Хайнкеса
+4
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Кажется, после этого сезона Тухлый перестанет считаться топ-тренером
+6
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Ответ Dixon010
Лацио бы стоило попытаться нарастить преимущество, а то что-то совсем не верится, что они смогут удержать счёт в Мюнхене. Если у Баварии каких-то внутренних срачей или психологических проблем не начнется, то должны проходить.
Психологических проблем? Бавария в яме уже как минимум почти год
+4
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+3
Зато потренировались хорошо
+3
0
+3
Лацио бы стоило попытаться нарастить преимущество, а то что-то совсем не верится, что они смогут удержать счёт в Мюнхене. Если у Баварии каких-то внутренних срачей или психологических проблем не начнется, то должны проходить.
+3
0
+3
Тухель аут!
+3
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+3
Тут же недавно Баварию на второе место в списке фаворитов ЛЧ ставили. Ну да, ну да
+2
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+2
Вот вам и Лацио. Лишнее доказательство того, что Сарри никогда не нужно недооценивать или игнорировать)
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+2
Ответ Dixon010
Лацио бы стоило попытаться нарастить преимущество, а то что-то совсем не верится, что они смогут удержать счёт в Мюнхене. Если у Баварии каких-то внутренних срачей или психологических проблем не начнется, то должны проходить.
То что в Мюнхене решат не вопрос.Бавария выйдет в 1/4,даже не сомневаюсь.
Вопрос в том что игра -отстой,мысли на поле чуть менее ноля,а худощавый человек в кепочке рассказывает о перспективах,надеждах и прочих ...ньюансах(что б не материться).
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Абсолютно тренерское поражение. Команда совершенно не на ходу.
+5
-3
+2
Неужели Тухель настолько плох ?? О_о
+1
0
+1
Ответ bel01
В последних двух матчах Бавария просто неузнаваема. Суперголевая машина Кейн разучился забивать. Огненный Сане почти не обостряет. Несгибаемый Киммих незаметен. Умница Мюллер - скучен. Вундеркинд Мусиала чуть лучше других, но тоже так себе. Да что с ними всеми???
Надеюсь сливают тухлого....
+1
0
+1
Ответ ПавелАвер
Психологических проблем? Бавария в яме уже как минимум почти год
Ямой вы называете отсутствие отрыва к февралю в +9 как обычно? Хорош преувеличивать. Совсем зажрались
+1
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+1
Сегодня Бавария даже в створ ворот не попала. 😳
+1
0
+1
Абсолютно бердыевская победа Лацио. Я аж перепроверил, точно ли это Сарри.

А Бавария, конечно, феноменально плоха в созидании. Плюс по сегодняшнему матчу какая-то тяжесть ощущалась, все еле ногами передвигали. Когда лайф на Париж переключался, там как будто на ускорении х2 игра относительно Рима.
+2
-1
+1
Ответ ОттоДракула
Пора на выход. Вместе с бездарем Упамекано, который привозит в каждом матче и всё равно постоянно в основе.
Во во. Этот бездарь каждую лигу чемпионов сливает в одного, а до сих пор в Баварии. Живу даюсь, как Бавария могла купить этого французского магуаера
+1
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+1
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