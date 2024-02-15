«Бавария» проиграла дважды подряд впервые с 2019-го. Команда Тухеля не забила ни «Байеру», ни «Лацио»

«Бавария» потерпела два сухих поражения подряд.

Сегодня команда проиграла в 1/8 финала чемпионов « » (0:1). 10 февраля она была разгромлена « » (0:3) в Бундеслиге.

В последний раз мюнхенцы уступали в двух играх кряду в 2019 году.

В следующем матче « » выступит в гостях у «Бохума» – это произойдет 18 февраля.