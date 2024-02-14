«Круговой поступил непорядочно, подвел «Зенит». Надо было честно сказать – я уйду. А он поехал на сбор, питался за счет клуба, тренеры с ним работали». Орлов о контракте игрока с ЦСКА
Геннадий Орлов объяснил, почему Данила Кругового перевели в «Зенит-2».
В январе Круговой, за полгода до истечения срока соглашения с «Зенитом», подписал контракт с ЦСКА, который вступит в силу в июне. После этого «Зенит» перевел защитника во вторую команду до конца сезона.
«Я спрашивал в клубе, почему к нему так отнеслись. Дело в том, что он фактически подвел «Зенит». Если он хотел уйти, он должен был сказать об этом еще в ноябре. А не когда он уже поехал на сбор. И теперь проблема с поиском левого защитника, его ведь так и не могут найти.
Поэтому Кругового в «Зенит-2» и отправили – некорректно он поступил, непорядочно по футбольным понятиям.
Надо было честно сказать – я уйду. А он сказал об этом только тогда, когда поехал на сбор, причем, поехал туда за счет «Зенита» – и питание за счет «Зенита», и тренеры «Зенита» с ним работали», – сказал Орлов.
Блин, объел клуб! ГСО совсем плох...
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А в чем проблема не выводить Кругового из состава и спокойно полгода искать защитника?
В североамериканских видах спорта люди становятся чемпионами и даже MVP, хотя знают, что летом, скорее всего, уйдут (Кавай/Торонто и пр.).
Просто личную гордость гопника Медведева задели, вот и все.
Это удар по ЭГМу, конечно 🤔
И тем самым разорил его!
Ну почти...
Какое же мелочное мышление зачастую у людей.
Срочно подать на кругового в суд . Объел лучший клуб Россий не благодарный человек какой !
у него контракт. Ну и что что заканчивается? Отраьотать-то его он не отказывался. И по спортивному и по юридическому принципу имел право. Не он же придумал, что можно договариваться за полгода до истечения срока контракта с другими клубами? Всё честно, открыто, не втихую... В чём претензии к Кругу
"Свинья… никогда не гадит там, где кушает, никогда не гадит там, где спит. Поэтому если сравнить Пастернака со свиньёй, то свинья не сделает того, что он сделал. Он нагадил там, где ел, он нагадил тем, чьими трудами он живёт и дышит... А почему бы этому внутреннему эмигранту не изведать воздуха капиталистического, по которому он так соскучился и о котором он в своём произведении высказался".