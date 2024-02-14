«Круговой поступил непорядочно, подвел «Зенит». Надо было честно сказать – я уйду. А он поехал на сбор, питался за счет клуба, тренеры с ним работали». Орлов о контракте игрока с ЦСКА

Геннадий Орлов объяснил, почему Данила Кругового перевели в «Зенит-2».

В январе Круговой, за полгода до истечения срока соглашения с «Зенитом», подписал контракт с , который вступит в силу в июне. После этого «Зенит» перевел защитника во вторую команду до конца сезона.

«Я спрашивал в клубе, почему к нему так отнеслись. Дело в том, что он фактически подвел «Зенит». Если он хотел уйти, он должен был сказать об этом еще в ноябре. А не когда он уже поехал на сбор. И теперь проблема с поиском левого защитника, его ведь так и не могут найти.

Поэтому Кругового в « » и отправили – некорректно он поступил, непорядочно по футбольным понятиям.

Надо было честно сказать – я уйду. А он сказал об этом только тогда, когда поехал на сбор, причем, поехал туда за счет «Зенита» – и питание за счет «Зенита», и тренеры « » с ним работали», – сказал .