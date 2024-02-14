«Круговой поступил непорядочно, подвел «Зенит». Надо было честно сказать – я уйду. А он поехал на сбор, питался за счет клуба, тренеры с ним работали». Орлов о контракте игрока с ЦСКА

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Зенит-2 Данил Круговой Питание Футбол

Геннадий Орлов объяснил, почему Данила Кругового перевели в «Зенит-2».

В январе Круговой, за полгода до истечения срока соглашения с «Зенитом», подписал контракт с ЦСКА, который вступит в силу в июне. После этого «Зенит» перевел защитника во вторую команду до конца сезона.

«Я спрашивал в клубе, почему к нему так отнеслись. Дело в том, что он фактически подвел «Зенит». Если он хотел уйти, он должен был сказать об этом еще в ноябре. А не когда он уже поехал на сбор. И теперь проблема с поиском левого защитника, его ведь так и не могут найти.

Поэтому Кругового в «Зенит-2» и отправили – некорректно он поступил, непорядочно по футбольным понятиям.

Надо было честно сказать – я уйду. А он сказал об этом только тогда, когда поехал на сбор, причем, поехал туда за счет «Зенита» – и питание за счет «Зенита», и тренеры «Зенита» с ним работали», – сказал Орлов.

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147 комментариев
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питался за счет «Зенита»

Блин, объел клуб! ГСО совсем плох...
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-19
+260
У Кругового вообще-то действующий контракт, по которому Зенит должен его на сборы возить, тренировать и кормить, ещё и зарплату платить
+192
-5
+187
Сказ о том, как один газовый гигант футболиста прокормил
+118
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+113
Из-за расходов на питание Кругового теперь не смогут купить какого-то игрока. Нехорошо поступил.
+77
-2
+75
И теперь проблема с поиском левого защитника, его ведь так и не могут найти.

____

А в чем проблема не выводить Кругового из состава и спокойно полгода искать защитника?

В североамериканских видах спорта люди становятся чемпионами и даже MVP, хотя знают, что летом, скорее всего, уйдут (Кавай/Торонто и пр.).

Просто личную гордость гопника Медведева задели, вот и все.
+71
-4
+67
Ответ Фут.Боль
Из-за расходов на питание Кругового теперь не смогут купить какого-то игрока. Нехорошо поступил.
На 50 тысяч наел - минус второй Сутормин.
Это удар по ЭГМу, конечно 🤔
+42
0
+42
Ну так у него и контракт действующий с Зенитом )))) а он, по его логике, должен был ехать за счёт ЦСКА? ))))
+41
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+40
Ну он как-никак футболист клуба, как он мог на сбор не поехать? Вроде бы готов был отработать свой контракт до конца. В общем, левые какие-то причины.
+33
0
+33
Ха-ха, Круговой харчевался за счёт Миллера.
И тем самым разорил его!
Ну почти...
+34
-1
+33
Ответ ДудьСдулся
Ха-ха, Круговой харчевался за счёт Миллера. И тем самым разорил его! Ну почти...
Строительство СКА-Арены было под угрозой из-за его прожорливости
+28
0
+28
Ответ Игорь Новиков
питался за счет «Зенита» Блин, объел клуб! ГСО совсем плох...
В таком случае можно воспользоваться передовым европейским опытом и отменить завтраки хотя бы)
+30
-2
+28
ГСО, ну что за шляпа!?))
+23
0
+23
Круговой, возмести стоимость котлетки с пюрешкой, не жмись!
+21
-1
+20
У Орлова вообще крыша поехала.Не по понятиям футбольным поступил.Интересно даже ,пусть объяснит ,что за понятия появились.Орлов-это маразматик его комментарии только позорят Зенит.
+16
0
+16
Что ты несёшь ?
+16
-1
+15
Ответ fussballer
В таком случае можно воспользоваться передовым европейским опытом и отменить завтраки хотя бы)
И переименовать Кругового в Спотифай Круговой
+16
-3
+13
Ответ ДудьСдулся
Ха-ха, Круговой харчевался за счёт Миллера. И тем самым разорил его! Ну почти...
Вверг в нищету!
+13
0
+13
Ответ Игорь Новиков
питался за счет «Зенита» Блин, объел клуб! ГСО совсем плох...
Не смотрю РПЛ, понятия не имею, что там происходит в плане трансферов и т.д. Но эту статейку заглянул прочесть не зря, цитата Орлова того стоит)
Какое же мелочное мышление зачастую у людей.
+13
-1
+12
И кстати, как он подвел Зенит? Он готов был выполнять свою роль до конца сезона. Это Зенит его перевел в двойку, лишив себя игрока.
+13
-3
+10
Ахаха
Срочно подать на кругового в суд . Объел лучший клуб Россий не благодарный человек какой !
+10
0
+10
Геннадий Сергеевич! Ну в чём непорядочность?!
у него контракт. Ну и что что заканчивается? Отраьотать-то его он не отказывался. И по спортивному и по юридическому принципу имел право. Не он же придумал, что можно договариваться за полгода до истечения срока контракта с другими клубами? Всё честно, открыто, не втихую... В чём претензии к Кругу
+8
0
+8
Питался 😂 обиженки
+10
-2
+8
Негодяй!!! Обожрал Зенит!!! Если он порядочный человек, пусть вернёт колбасу!!!
+10
-2
+8
Г.Орлов "Как объедали "Зенит"
+10
-2
+8
Ответ dafaka13
Сказ о том, как один газовый гигант футболиста прокормил
Исключения Пастернака из Союза писателей советской власти было мало — генерал-полковник Владимир Семичастный предложил писателю на одном из докладов ЦК ВКЛСМ эмигрировать:

"Свинья… никогда не гадит там, где кушает, никогда не гадит там, где спит. Поэтому если сравнить Пастернака со свиньёй, то свинья не сделает того, что он сделал. Он нагадил там, где ел, он нагадил тем, чьими трудами он живёт и дышит... А почему бы этому внутреннему эмигранту не изведать воздуха капиталистического, по которому он так соскучился и о котором он в своём произведении высказался".
+11
-4
+7
Вот негодяй, не предупредил Зенит, что у него контракт заканчивается
+7
0
+7
Маразм старческий. Так-то у него контракт с Зенитом, он что должен был сам за себя теперь платить? Или переводя в Зенит 2 его там не будут кормить???
+6
0
+6
Поговорка не в коня корм заиграла новыми красками 🤣
+7
-1
+6
Объясните кто-нибудь Геннадию Сергеевичу, что сейчас ещё пол-года его Зенит будет не только тренировать, но и кормить, поить и ЗП платить.
+6
0
+6
А еще, форму выдали, несколько комплектов, про которые Орлов умолчал, которые он , Круговой, пытался продать на Авито.
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