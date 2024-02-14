Ротенберг о посещаемости матча «Чикаго» в 2009-м: «Какие‑то стоячие места посчитали, всех кошек и собак. Как во дворец вместилось на 2,5 тысячи больше? Это невозможно!»

Теги СКА Чикаго НХЛ United Center Роман Ротенберг Матч ТВ СКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг объяснил, как «СКА-Арена» установила мировой рекорд посещаемости.

11 февраля СКА провел первый матч на новой арене – против «Сочи» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ (8:1). Клуб из Санкт-Петербурга объявил, что матч на «СКА-Арене» стал самым посещаемым в истории хоккейных стадионов. На игре присутствовал 21 481 болельщик.

Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис выложил скриншот протокола матча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Калгари» (5:2), состоявшегося на домашней арене «Блэкхокс» United Center 4 января 2009 года. Игру посетили 22 146 зрителей. После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что матч в Петебурге посетили 23 745 человек с учетом гостей, родственников игроков и волонтеров.

– На игре с «ХК Сочи» был по протоколу 21481 зритель. Но потом СКА посчитал аккредитованных гостей и волонтеров, объявив итоговую цифру 23 745 человек, что является мировым рекордом для крытых хоккейных арен. Как сделать, чтобы эта цифра попадала в протокол, чтобы все было официально?

– Вы же видели, что утку в Telegram запустили некие блогеры. Отрыли матч «Чикаго» – «Калгари» (5:2) аж от 4 января 2009 года, когда на арене собралось 22 146 зрителей.

Причем я посмотрел – вместимость United Center только 19 717 человек на матчах НХЛ. То есть там были нарушены все правила. Официально это было делать нельзя! Какие‑то стоячие места, посчитали даже всех кошек и собак. Как во дворец вместилось на две с половиной тысячи больше? Это невозможно! – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг. 

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37 комментариев
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Вообще это конечно дичь высшего разряда: кто-то может всерьёз представить, чтоьы главный тренер какого-нибудь Вашингтона или Сан-Хосе вместо того чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, на серьёзных щщах рубиться через прессу за рекорд посещаемости арены? )
+68
-1
+67
Он комменты со Спортс.ру срисовал что ли и решил отзеркалить американцам про кошек и собак ?🤣

Тут народ просто стебал в комментах, а этот Арлекино нп полном серьёзе в медиа понёс эту фигню. А с виду взрослый дядя)
+59
0
+59
Да он смотрел этот матч в прямом эфире (487 просмотренный) так что успокойтесь хейтеры и вернитесь на свои диваны! И я пойду сяду))
+30
0
+30
Да, это же не Россия - страна возможностей, где можно пару тыщ через сутки досчитать.
+29
-1
+28
Ответ McGregor
Да, это же не Россия - страна возможностей, где можно пару тыщ через сутки досчитать.
Обнулиться через 20 лет, голосовать 3 дня на пеньках, стать первой экономикой Европы, записать всех в средний класс, и мн.др. В математике мы впереди планеты всей.
+22
-1
+21
То есть в Питере это реально, а в любом другом месте - нет?)
+18
0
+18
А как возможно то, что баклан-арена стоит, как десять Ювентус-стэдиумов?
+18
-1
+17
Ответ McGregor
Да, это же не Россия - страна возможностей, где можно пару тыщ через сутки досчитать.
подсчёт это российская уникальность, попробуй стадион пересчитай за сутки, там люди всего на три часа приходили , у нас и выборы не зря три дня идут.
+14
-1
+13
Вместимость СКА-Арены 21500. Медведев объявил о 23745. Как вы уместили еще 2245 зрителей? Значит вы нарушили? Слова Йозе.
+12
0
+12
Напомнило.
"Врёшь натовская рожа! Не может солдат за сутки два мешка брюквы сожрать."
+13
-1
+12
Закомплексованный тип!
+6
0
+6
А как у вас вместилось?
+4
0
+4
Ответ Montenegro Serbian
Вообще это конечно дичь высшего разряда: кто-то может всерьёз представить, чтоьы главный тренер какого-нибудь Вашингтона или Сан-Хосе вместо того чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, на серьёзных щщах рубиться через прессу за рекорд посещаемости арены? )
Комплексы
+4
0
+4
прекращайте уже это шапито,нет сил уже читать весь этот бред😵😵😵😵
+3
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+3
У Ротенберга в этом детском споре всегда есть выигрышный аргумент "а ты знаешь кто мой папа?"
+2
0
+2
А в Таджикистане самый высокий флагшток в мире.
+2
0
+2
Роман задержался в детстве. Ребенок с богатыми родителями, который постоянно требует за счет других, чтобы у него было лучше, чем у всех остальных. А когда кто-то, вдруг, в чем-то оказывается лучше, он начинает реветь, падать на землю и истерить. Потом бежит к маме и папе, жалуется и требует, чтобы немедленно сделали так, чтобы было лучше у него.
Ну это действительно очень сильные комплексы.
+2
0
+2
А как же приставные стульчики к каждому ряду? Так и набралось, благодаря добрым чикагским капельдинерам :)
+5
-3
+2
Ответ Александр Тихенко
А как возможно то, что баклан-арена стоит, как десять Ювентус-стэдиумов?
причем слепонна из глины и палок😁😁😁😁
+1
0
+1
Ответ McGregor
Да, это же не Россия - страна возможностей, где можно пару тыщ через сутки досчитать.
Я думаю, что ребятам из Чикаго, Брюсселя, Парижа, Рио, Сан-Франциско и прочих городов глубоко п-----м сколько человек пришло.
Ну хоть 35.662, что это меняет?) А так - ну накинь ты еще десятку тысяч, жалко что-ли))))
+1
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Ответ seppblatter@mail.ru
Да он смотрел этот матч в прямом эфире (487 просмотренный) так что успокойтесь хейтеры и вернитесь на свои диваны! И я пойду сяду))
смотрел и считал зрителей
+1
0
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Ответ Montenegro Serbian
Он комменты со Спортс.ру срисовал что ли и решил отзеркалить американцам про кошек и собак ?🤣 Тут народ просто стебал в комментах, а этот Арлекино нп полном серьёзе в медиа понёс эту фигню. А с виду взрослый дядя)
он и с виду такой же Шариков
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Комплексы у нынешнего новоиспеченного нобилитета как у шпаны из подворотни. А, ну хотя да...
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Кто Ротенберга остановит?У него вообще уже крыша съезжает.В Чикаго в 2009 году было 22146 зрителей.Надо было СКА арену на 25000 строить,раз рекорды желаете ставить.на 2 игре уже 20000 было.
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вот же их бомбит!
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Крылов, басня "Слон и Моська"
"знать она сильна, тем что лает на слона"
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сказрчный персонаж. с каждым его интервью. я все больше убеждаюсь что у него с кукухой совсем не порядок. чисто по медицински. это 100500% ..
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ВРЕТИ! ВЫ ВСЕ ВРЕТИ! У НАС САМЫЙ БОЛЬШОЙ СТАДИОН, ЛУЧШИЙ В МИРЕ, ПАП, НУ СКАЖИ ИМ!
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Кто нибудь его видит или встречает его случайно? Подскажите ему, что Питер - столица Вселенной, а СКА - самая сильная команда Планеты!
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Вместимость Юнайтед центр - 22428 человек, чтоб ты знал, тренеришка
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