Ротенберг о посещаемости матча «Чикаго» в 2009-м: «Какие‑то стоячие места посчитали, всех кошек и собак. Как во дворец вместилось на 2,5 тысячи больше? Это невозможно!»

Роман Ротенберг объяснил, как «СКА-Арена» установила мировой рекорд посещаемости.

11 февраля СКА провел первый матч на новой арене – против «Сочи» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ (8:1). Клуб из Санкт-Петербурга объявил, что матч на «СКА-Арене» стал самым посещаемым в истории хоккейных стадионов. На игре присутствовал 21 481 болельщик.

Журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис выложил скриншот протокола матча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Калгари» (5:2), состоявшегося на домашней арене «Блэкхокс» United Center 4 января 2009 года. Игру посетили 22 146 зрителей. После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что матч в Петебурге посетили 23 745 человек с учетом гостей, родственников игроков и волонтеров.

– На игре с «ХК Сочи» был по протоколу 21481 зритель. Но потом СКА посчитал аккредитованных гостей и волонтеров, объявив итоговую цифру 23 745 человек, что является мировым рекордом для крытых хоккейных арен. Как сделать, чтобы эта цифра попадала в протокол, чтобы все было официально?

– Вы же видели, что утку в Telegram запустили некие блогеры. Отрыли матч « » – «Калгари» (5:2) аж от 4 января 2009 года, когда на арене собралось 22 146 зрителей.

Причем я посмотрел – вместимость United Center только 19 717 человек на матчах . То есть там были нарушены все правила. Официально это было делать нельзя! Какие‑то стоячие места, посчитали даже всех кошек и собак. Как во дворец вместилось на две с половиной тысячи больше? Это невозможно! – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.