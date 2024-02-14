«Спартак» готов расстаться с Мозесом, Мартинсом, Масловым и Классеном. Агентам выдали авторизации
«Спартак» готов расстаться с 4 игроками в феврале.
По информации инсайдера Ивана Карпова, клуб готов продать или отдать в аренду Кристофера Мартинса, Виктора Мозеса, Павла Маслова и Леона Классена.
На прошлой неделе клуб выдал Павлу Андрееву и 4 агентствам авторизацию на ведение переговоров по этим игрокам. Она действует до 22 февраля – в этот день закрывается зимнее трансферное окно в России.
Сообщается, что агенты уже нашли несколько вариантов для продолжения карьеры футболистов, но переговоры с этими клубами находятся «в зачаточной стадии».
Его без торга выкупит прокуратура Нидерландов.
С учётом данного факта верить этому вбросу нельзя..
Плод больного воображения Карпова, который недавно Глушакова с Ростовом подписывал....
и ещё можно дополнить.