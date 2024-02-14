«Спартак» готов расстаться с Мозесом, Мартинсом, Масловым и Классеном. Агентам выдали авторизации

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Павел Андреев Виктор Мозес агенты Кристофер Мартинс Перейра Павел Маслов Леон Классен Футбол

«Спартак» готов расстаться с 4 игроками в феврале.

По информации инсайдера Ивана Карпова, клуб готов продать или отдать в аренду Кристофера Мартинса, Виктора Мозеса, Павла Маслова и Леона Классена.

На прошлой неделе клуб выдал Павлу Андрееву и 4 агентствам авторизацию на ведение переговоров по этим игрокам. Она действует до 22 февраля – в этот день закрывается зимнее трансферное окно в России.

Сообщается, что агенты уже нашли несколько вариантов для продолжения карьеры футболистов, но переговоры с этими клубами находятся «в зачаточной стадии».

106 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мартинса-то зачем отдавать?
+136
-8
+128
Я не понял. То есть с Промесом расстаться не готов?
+65
-9
+56
Мартинс один из лучших у КБ.
+44
-9
+35
Зарема: Квинси и есть Спартак
+30
-5
+25
Ахах, походу, несудимым не место в Спартаке
+31
-13
+18
Спартак готов расстаться со всеми, кроме святого великомученика)))
+19
-4
+15
Мартинса нельзя продавать, Классону тоже можно шанс дать
+12
-2
+10
Ответ Alon Raven
Я не понял. То есть с Промесом расстаться не готов?
наркоманы от наркотиков? ты что?
+16
-8
+8
Мартинса то за что?
+8
-1
+7
Мартинс бы пригодился
+7
-1
+6
Руки прочь от Мартинса!
+6
-1
+5
Ответ Konstantin Zorin
Мартинса-то зачем отдавать?
да это же инсайд от Карпа - там в лучшем случае 50% правды. так что Мартинса не удивлюсь, что просто для кликбейта в эту компанию запихнули
+6
-2
+4
Можно согласится, кроме Мартинса. Добротный игрок и ещё может прибавить.
+6
-2
+4
Промеса ставьте на трансфер.
Его без торга выкупит прокуратура Нидерландов.
+10
-6
+4
Ответ Spartak 72
Согласен, посильнее Умярова,Пруцева будет
ну Пруцев тоже хорош. Обьем работы удивляет и прогресс
+4
-1
+3
Мартинс один из лучших мотивириванных легионеров Спартака ...
С учётом данного факта верить этому вбросу нельзя..
Плод больного воображения Карпова, который недавно Глушакова с Ростовом подписывал....
+6
-3
+3
С Мартинсом , серьезно?!?;🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤷🏼‍♂️
+5
-3
+2
Мозеса в Челси
+2
0
+2
а где Промес в списке ??
+7
-5
+2
Неполный список, не хватает Джикии...
и ещё можно дополнить.
+3
-1
+2
Люксембуржца то оставьте!
+2
0
+2
Мартинс под вопросом а так в принципе решение верное
+2
0
+2
Неужели решились состав наконец-то почистить? Давно пора....
+3
-1
+2
Мозес точно не выкладывается, хотя выше всех классом.
+2
0
+2
Ответ Konstantin Zorin
Мартинса-то зачем отдавать?
Возможно нашли годного лега на его место.
+1
0
+1
Ответ Konstantin Zorin
Мартинса-то зачем отдавать?
Согласен, посильнее Умярова,Пруцева будет
+12
-11
+1
Ответ Spartak 72
Согласен, посильнее Умярова,Пруцева будет
Умяров спорный персонаж, но не бестолковый...Пруцев игрок основы будет весной однозначно...
+3
-2
+1
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
А с Промесом?
это достояние)
+2
-1
+1
Ответ Spartak 72
Согласен, посильнее Умярова,Пруцева будет
нет мне не нравится Умяров
+1
0
+1
Ответ Alon Raven
Я не понял. То есть с Промесом расстаться не готов?
За что? За такое орденов ему еще навешают и в партию позовут!
+3
-2
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий