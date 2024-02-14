«Спартак» готов расстаться с Мозесом, Мартинсом, Масловым и Классеном. Агентам выдали авторизации

«Спартак» готов расстаться с 4 игроками в феврале.

По информации инсайдера Ивана Карпова, клуб готов продать или отдать в аренду , , Павла Маслова и .

На прошлой неделе клуб выдал Павлу Андрееву и 4 агентствам авторизацию на ведение переговоров по этим игрокам. Она действует до 22 февраля – в этот день закрывается зимнее трансферное окно в России.

Сообщается, что агенты уже нашли несколько вариантов для продолжения карьеры футболистов, но переговоры с этими клубами находятся «в зачаточной стадии».