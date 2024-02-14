Камила Валиева не будет участвовать в ледовых шоу Тутберидзе, которые пройдут весной

Валиева не выступит в ледовых шоу Этери Тутберидзе этой весной.

Шоу «Чемпионы на льду» пройдут в 12 городах России в период с 30 марта по 30 апреля.

«Дорогие зрители и болельщики! К сожалению, Камила Валиева не примет участие в весеннем туре команды Этери Тутберидзе.

Дополнительная информация о составе будет опубликована заблаговременно для каждого города тура», – сообщается на странице Team Tutberidze в соцсети.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го. Она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

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