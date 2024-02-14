Камила Валиева не будет участвовать в ледовых шоу Тутберидзе, которые пройдут весной

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе дисквалификации Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Валиева не выступит в ледовых шоу Этери Тутберидзе этой весной.

Шоу «Чемпионы на льду» пройдут в 12 городах России в период с 30 марта по 30 апреля. 

«Дорогие зрители и болельщики! К сожалению, Камила Валиева не примет участие в весеннем туре команды Этери Тутберидзе.

Дополнительная информация о составе будет опубликована заблаговременно для каждого города тура», – сообщается на странице Team Tutberidze в соцсети. 

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го. Она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. 

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33 комментария
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Ожидаемо, но очень жаль(
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Ответ Wini Chemin
Слила Тутберидзе Ками. Даже причину не удосужились написать
Причина и так всем ясна: дисквалификация
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Все правильно, не надо искать лазейки, чтобы обойти решение Cas, как это хотят сделать Навка и Авербух, что бы потом не плакать, а нас за что.
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Странно, что из этого сделали "новость", это должно быть в порядке вещей вроде...
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Ответ Е...С
Тутберидзе готова на все ради Камилы. Даже из шоу готова ее убрать.
а тут в другом вопрос - тогда все остальные действующие фигуристки в отказ пойдут - дисквал федры выгоден только тем, кто уже закончил.
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Уникальная во всем,но чистое пальто дороже)
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Слили, ожидаемо
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Ответ Wini Chemin
Слила Тутберидзе Ками. Даже причину не удосужились написать
Дисквалификация
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Ответ Wini Chemin
Слила Тутберидзе Ками. Даже причину не удосужились написать
Вы хотите, чтобы Камиле удвоили срок дисквалификации?
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Значит, пока не оставила надежду продолжать после окончания срока дисквалификации.
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Ответ Kovka Gnutik
Значит, пока не оставила надежду продолжать после окончания срока дисквалификации.
Хотелось бы верить. И даже есть основания полагать, что тренировки по видеосвязи с ТШТ будут... С этой точки зрения не такой глупый шаг, в шоу Камилу не брать и официально дистанцироваться. Но посмотрим, как в реальности будет
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Ответ Kirill Dmitriev
Комментарий удален модератором
Некачественный продукт попался.
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Ожидаемо. А вот будет ли Щербакова?
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Именно поэтому Акатьева была вынуждена вернуться на лед.

Арену будет сложно заполнить без шикарной Валиевой, обладательницы всех рекордов, величайшей фигуристки в истории.

Похоже, летние каникулы Этери теперь придется провести в Батуми, а не в Майами и Лас-Вегасе.
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Пусть по школам ходит с лекциями о вреде допинга. Это ей позволено.
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А что случилось?
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Медведева с Загитовой будут?
А то будет эпично, если хедлайнером шоу Тутберидзе выступит Туктамышева.
Щербакова отписалась, Трусова у Плющенко, Валиева дисквалифицирована.
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Комментарий удален модератором
Ответ Kovka Gnutik
Значит, пока не оставила надежду продолжать после окончания срока дисквалификации.
либо просто сказала штабу до свидания
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Ответ Kovka Gnutik
Значит, пока не оставила надежду продолжать после окончания срока дисквалификации.
Скорее чтобы федре не прилетело
Да и самой Тутберидзе
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Ответ AnPo
Медведева с Загитовой будут? А то будет эпично, если хедлайнером шоу Тутберидзе выступит Туктамышева. Щербакова отписалась, Трусова у Плющенко, Валиева дисквалифицирована.
Медведевой на афише не было, с Трусовой как раз сейчас решают, Загитова и Щербакова в списках, в целом, смысла отказываться им нет, ценник увеличат и всё. А без них шоу провалится. Иначе останутся только Акатьева, Петросян да Базылюк, большой публике пока неизвестны. Тутберидзе сейчас сделает всё для участия Т, удержания Щ и З. Может и Медведеву позовёт
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