Общий тюремный срок Промеса в Нидерландах – 7,5 лет: 1,5 года за нападение на брата и 6 лет за контрабанду наркотиков

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Общий срок заключения, к которому приговорен Промес в Нидерландах, превысил 7 лет.

Сегодня суд Амстердама признал вингера «Спартака» виновным по делу о контрабанде двух партий наркотиков весом в 650 и 720 кг и приговорил его к шести годам тюремного заключения.

Учитывая, что ранее Промеса осудили на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом, теперь общий срок, к которому футболист приговорен в Нидерландах, составляет 7,5 лет.

Срок контракта 32-летнего Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. 

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80 комментариев
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Пробил Тотал 7.5)
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-10
+43
У нас столько за пару статей в телеге дают…
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-12
+34
Ответ Антон Соловьев
С учётом, что у него контракт до лета 24, Спартак вообще может с ним подписать новый контракт на сильно сниженных условиях, в Европу ему дорога закрыта, если он не хочет сесть, конечно. Хотя может и к арабам поехать.
Арабы то за наркотики конечно талоны на усиленное питание дают
+19
-2
+17
Спартак укрывает у себя преступника уголовника по тяжкой статье и считает это нормальным, ну это свинство одним словом..
+30
-18
+12
Кажется в Нидерландах он больше жить не будет
+12
-5
+7
Ответ cektor
Спартак укрывает у себя преступника уголовника по тяжкой статье и считает это нормальным, ну это свинство одним словом..
https://clip2net.com/s/4kk9GXA
да ты эталонный плюсоёп
+8
-2
+6
Квинси пролил кровь брата и пытался толкнуть четыре тонны белого лишь за тем, чтобы всем доказать, что он по-настоящему красно-белый
+5
-1
+4
Всего 6 лет за больше тонны? У нас 6 лет дают за граммы…
+8
-4
+4
Какую-нибудь госнаграду надо по такому случаю у нас выдать.
Всё-таки в народной команде играет.
+5
-2
+3
Ответ Красная стрела
Наркотики - это очень серьёзно. Это разбитые жизни. С трудом верится, что это улыбчивый парень, трудяга на поле на такое пошёл. Но если вина доказана - тут ничего не остаётся, как бы не было больно. Если спорт и перестал быть вне политики, и с этим можно смириться, но он не может перестать быть вненаркотиков🤷🏿‍♂️
Кокаин это недешевое удовольствие. Разбить себе жизнь им могут только хорошо обеспеченные люди, по своей воле.
P.s наркотики это плохо.
+3
0
+3
Ответ Юрий Кечко
Пробил Тотал 7.5)
Пробил это больше 7.5. а так- возврат если ставку делать .
+4
-1
+3
Что-то напомнило джентельмены удачи:
-эй, у тебя какой срок?
- один год
-сейчас три припаяют. Побег. Статья 188
+3
0
+3
Ответ Юрий Кечко
Пробил Тотал 7.5)
Спартак укрывает у себя преступника уголовника по тяжкой статье и считает это нормальным, ну это свинство одним словом...
+17
-14
+3
Ответ Олег910
Если Спартак не разорвет контракт, то они официально будут спонсорами наркоторговли.
Официально есть статья за клевету, ну это так, на будущее.
+5
-3
+2
Интересно, кто минусует все комментарии? АУЕ фоннады?
+4
-2
+2
Коллектив возьмет на поруки.
+2
0
+2
Не успели заговор раскрыть, вот он и усилился.
+2
0
+2
Ответ Александр Кузнецов
У нас столько за пару статей в телеге дают…
Не знаю кто телегой пользуется. Пашок слил её,как когда то ВК, и всё.
+2
-1
+1
Ответ ZarvuR2020
Жду кучу статей почему Спартак должен выкинуть уголовника
Выкинуть или не выкидывать Промеса из Спартака не знаю. Мало информации, чтобы делать заключения о степени его виновности, но вот то, что руководство Спартака уже столько времени отмалчивается по этой проблеме, это совсем не дело. Впрочем и руководство РФС должно высказаться.
+1
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+1
Ответ Антон Соловьев
С учётом, что у него контракт до лета 24, Спартак вообще может с ним подписать новый контракт на сильно сниженных условиях, в Европу ему дорога закрыта, если он не хочет сесть, конечно. Хотя может и к арабам поехать.
С ним расторгать контракт надо, а не новый предлагать.
+2
-1
+1
Че там, никто еще про апелляцию не написал? Ведь его полюбому в апелляции оправдают, к гадалке не ходи.
+2
-1
+1
Предлагаю по этому поводу отправить спартак впердив !
+15
-14
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Пожизненный контракт со Спартаком, как-то так теперь...
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Ответ cektor
Спартак укрывает у себя преступника уголовника по тяжкой статье и считает это нормальным, ну это свинство одним словом...
Это прозвучало прямо как обвинительная речь. До решения суда Промес был невиновен, чем и руководствовался Спартак, а для Вас вина была уже очевидна до объявления решения?!)
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Ответ f0rmoceft
Кажется в Нидерландах он больше жить не будет
Уедет куда нибудь откуда нет экстрадиции ) на Кипр какой нибудь. А денег заработанных в Спартаке хватит чтобы комфортно жить.
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Сейчас те, кто говорили , что он не виновен, пока нет решения суда , видимо , будут говорить о некомпетентности судов Нидерландов ( Гааги в частности)) вот в России признают виновным - значит атата
А так , очередной зашквар любимого клуба будет, если его не попрут к черту (сколько бы он не приносил пользы клубу)
Интересно, а если бы статья была за педофилию или убийство? 🤔 Всё бы так же выглядело?!🤔
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Оформляем трансфер в тюрьму? Или уже плевать на законы
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Ответ wrecker1337
Кокаин это недешевое удовольствие. Разбить себе жизнь им могут только хорошо обеспеченные люди, по своей воле. P.s наркотики это плохо.
Ну обеспеченные или нет. Какая разница? Так сказали, как буд - то это не люди вообще. И под воздействием веществ все равны. Каких дел может наделать человек находящийся под чем - то.
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Квинси мой самый любимый футболист, но он заслужил больше срок чем ему дали
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Ответ utsh44psmr
Законопослушные граждане из «культурного» города на Неве больше всех переживают
Да и незаконопослушные ржут над вашим шапито. Когда пробито очередное дно…
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