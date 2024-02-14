Общий тюремный срок Промеса в Нидерландах – 7,5 лет: 1,5 года за нападение на брата и 6 лет за контрабанду наркотиков

Общий срок заключения, к которому приговорен Промес в Нидерландах, превысил 7 лет.

Сегодня суд Амстердама признал вингера « » виновным по делу о контрабанде двух партий наркотиков весом в 650 и 720 кг и приговорил его к шести годам тюремного заключения.

Учитывая, что ранее Промеса осудили на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом, теперь общий срок, к которому футболист приговорен в Нидерландах, составляет 7,5 лет.

Срок контракта 32-летнего со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.