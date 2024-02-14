Общий тюремный срок Промеса в Нидерландах – 7,5 лет: 1,5 года за нападение на брата и 6 лет за контрабанду наркотиков
Общий срок заключения, к которому приговорен Промес в Нидерландах, превысил 7 лет.
Сегодня суд Амстердама признал вингера «Спартака» виновным по делу о контрабанде двух партий наркотиков весом в 650 и 720 кг и приговорил его к шести годам тюремного заключения.
Учитывая, что ранее Промеса осудили на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом, теперь общий срок, к которому футболист приговорен в Нидерландах, составляет 7,5 лет.
Срок контракта 32-летнего Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.
да ты эталонный плюсоёп
Всё-таки в народной команде играет.
P.s наркотики это плохо.
-эй, у тебя какой срок?
- один год
-сейчас три припаяют. Побег. Статья 188
А так , очередной зашквар любимого клуба будет, если его не попрут к черту (сколько бы он не приносил пользы клубу)
Интересно, а если бы статья была за педофилию или убийство? 🤔 Всё бы так же выглядело?!🤔