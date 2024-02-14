Савин объявлен в розыск. На него завели уголовное дело о дискредитации российской армии (Baza)

Теги Евгений Савин премьер-лига Россия происшествия Политика Красава медийный футбол Футбол

Евгений Савин объявлен в розыск.

Из базы МВД России следует, что основанием для объявления в розыск стало уголовное преследование. Статья УК РФ, по которой бывший футболист и основатель клуба «Красава» привлекается к ответственности, не уточняется.

Как сообщает телеграм-канал Baza, на Савина возбудили уголовное дело о дискредитации российской армии.

Напомним, в начале прошлого года в отношении блогера возбудили административное дело за видеоролик с участием украинских футболистов, опубликованный в 2022 году – тогда Савин был оштрафован на 50 тыс. рублей за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). В сентябре прошлого года стало известно о возбуждении уголовного дела за публичную дискредитацию ВС РФ после проверки интервью Ксении Собчак, опубликованного в апреле.

Депутат Терюшков о Савине: «Тявкает на нашего президента, на страну, обливает грязью. Написали письмо, надеемся, его осудят уголовно»

291 комментарий
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Меня пугают те, кто в комментариях рад этому
+313
-52
+261
Даже комменты уже страшно писать…
+213
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+187
Ответ Olajuvon
Даже комменты уже страшно писать…
Учитывая закон о конфискации имущества, страх не на ровном месте.
+161
-13
+148
Ответ Niko [Ars]
Меня пугают те, кто в комментариях рад этому
У них просто работа. Ну Алешка есть, этот от души
+134
-19
+115
Поговаривают, что сегодня очередной корабль дискредитировал российскую армию...
+150
-46
+104
Ответ Olajuvon
Даже комменты уже страшно писать…
Рано или поздно это всё закончится, но видимо уже не при нашей жизни
+108
-14
+94
Ответ ТабунЕжей
Ну откровенно говоря, Савин не умный балабол, который живя в России, снял провокационный сюжет, где осветил ситуацию, исключительно со стороны хохлов. Я не фанат Путина, но это уже грань
Грань чего? Человек имеет право освещать что угодно с какой угодно стороны!
Ты не фанат Путина, ты фанат беззакония, верно?
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То ли дело Промес! Бггг
+71
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+59
Новые новости на нашем уголовном сайте))
+65
-8
+57
сейчас в стране безумие творится.
+64
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Ну, так издревле повелось.

Не даром у футбольных фанатов есть кричалка - мусора позор России.
И, собственно, идут годы, а ничего не меняется.
Их как все презирали, так и будут.
А за такие выдуманные поводы - и подавно
+63
-22
+41
Ответ ТабунЕжей
Ну откровенно говоря, Савин не умный балабол, который живя в России, снял провокационный сюжет, где осветил ситуацию, исключительно со стороны хохлов. Я не фанат Путина, но это уже грань
россияне живущие в США много чего негативного про Америку выкладывают ,но спокойно без гонения продолжают там жить...и также на митинги выходят.
+50
-11
+39
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Так он же не вор
+34
-4
+30
Пусть возвращается в Россию! Как раз есть клуб специально для таких ситуаций)
+48
-19
+29
Ответ Olajuvon
Даже комменты уже страшно писать…
Хорошо, хоть плюсы пока анонимные...
+28
-1
+27
А мутаборец Киркоров, голосящий перед ранеными бойцами, не является дискредитацией армии? Тут его Соловьев выгораживает, может его привлечь?
+29
-4
+25
Ответ Ваня Кабанов
Комментарий скрыт
А за слова должна быть уголовная ответственность?
+29
-5
+24
Ответ Atsuktuvas
Поговаривают, что сегодня очередной корабль дискредитировал российскую армию...
Просто запросил свидание с Москвой
+51
-27
+24
Ответ Atsuktuvas
Поговаривают, что сегодня очередной корабль дискредитировал российскую армию...
Аргрейд до подводной лодки
+41
-19
+22
Ответ Спартаковец навсегда
Комментарий скрыт
Мне пофиг что там
+20
-1
+19
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
А других доказательств кроме "слова пацана" нет?
+19
-1
+18
Уже своих коммуняг сажают - Кагарлицкого, тоже туда же.
+18
-2
+16
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Вот тогда и заживём? А то эти товар щи мешали 24 года?
Или уже живём лучше всех в мире?
+24
-8
+16
Ответ Atsuktuvas
Поговаривают, что сегодня очередной корабль дискредитировал российскую армию...
Поговаривают, там вчера кому-то что-то разворотило в Селидово, не знаешь случайно кому?)
+22
-8
+14
другое дело Чубайс, свой парень в доску 😄
+17
-4
+13
Ответ Achilles 21
где десантный корабль дел)))))?
Кто-то потерял корабль, а кто-то страну, ну или как минимум 5 регионов.Считаю достойный размен
+21
-10
+11
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Почему путин ещё не сидит ?
+12
-2
+10
Ответ Ваня Кабанов
Комментарий скрыт
Никакого закона там давно нет
+12
-2
+10
Ответ Luneville
Пусть возвращается в Россию! Как раз есть клуб специально для таких ситуаций)
Конечно.. в ваш зенит и приедет..
+28
-18
+10
Ответ Atsuktuvas
Поговаривают, что сегодня очередной корабль дискредитировал российскую армию...
Я, конечно, всё понимаю, но когда украинцы, у которых потери такие, что тамошним военкоматам приходиться создавать целые зондеркоманды для отлова людей, а руководство страны публично ставит новому главкому ВСУ вопрос на тему "а куда девались 700 000 мобилизованных?", радуются потоплению или повреждению какого-нибудь российского корабля, это очень напоминает радость гитлеровской пропаганды образца 1944 года по поводу сбития десятка советских самолётов.
+20
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