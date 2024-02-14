Савин объявлен в розыск. На него завели уголовное дело о дискредитации российской армии (Baza)

Евгений Савин объявлен в розыск.

Из базы МВД России следует, что основанием для объявления в розыск стало уголовное преследование. Статья УК РФ, по которой бывший футболист и основатель клуба «Красава» привлекается к ответственности, не уточняется.

Как сообщает телеграм-канал Baza, на Савина возбудили уголовное дело о дискредитации российской армии.

Напомним, в начале прошлого года в отношении блогера возбудили административное дело за видеоролик с участием украинских футболистов, опубликованный в 2022 году – тогда Савин был оштрафован на 50 тыс. рублей за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). В сентябре прошлого года стало известно о возбуждении уголовного дела за публичную дискредитацию ВС РФ после проверки интервью Ксении Собчак, опубликованного в апреле.

Депутат Терюшков о Савине: «Тявкает на нашего президента, на страну, обливает грязью. Написали письмо, надеемся, его осудят уголовно»