Россия сыграет с Парагваем в Москве 25 марта

Сборная России проведет товарищеский матч с командой Парагвая.

Игра пройдет 25 марта на стадионе « » в Москве. Результат матча будет учтен в рейтинге .

Напомним, 21 марта сборная России сыграет с командой Сербии – тоже на «ВТБ Арене».