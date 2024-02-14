Россия сыграет с Парагваем в Москве 25 марта
Сборная России проведет товарищеский матч с командой Парагвая.
Игра пройдет 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Результат матча будет учтен в рейтинге ФИФА.
Напомним, 21 марта сборная России сыграет с командой Сербии – тоже на «ВТБ Арене».
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Южноамериканцам параллельна вся эта возня в Восточной Европе, ничего удивительного. Просто с логистикой тяжело обычно
Кого хочешь выбирай
Хоть от Души зарубятся
Но думаю, всё будет в пользу России.
будет учтён в рейтинге ФИФА. Во!