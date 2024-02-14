Россия сыграет с Парагваем в Москве 25 марта

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Сборная России проведет товарищеский матч с командой Парагвая.

Игра пройдет 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Результат матча будет учтен в рейтинге ФИФА.

Напомним, 21 марта сборная России сыграет с командой Сербии – тоже на «ВТБ Арене».

63 комментария
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Два приличных товарняка в марте, ещё и в Москве - это успех РФС. Правда, Валера может и слить оба матча.
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Ответ Вячеслав Припузов
Хороший спаринг наряду с Сербией по сравнению с теми, которые были до этого..
Камерун не последняя сборная в Африке, участник ЧМ, Иран одна из сильнейших азиатских команд, Катар за последние 4 года два раза брал Кубок Азии.
Ирак также не самая слабая сборная, японцев дёрнули на прошедшем турнире
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Хороший спаринг наряду с Сербией по сравнению с теми, которые были до этого..
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Ответ cektor
братья Парагвайцы !)
В бойкоте российского спорта за пределами зоны УЕФА и Канады с США почти никто и не участвует.

Южноамериканцам параллельна вся эта возня в Восточной Европе, ничего удивительного. Просто с логистикой тяжело обычно
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братья Парагвайцы !)
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Норм, ждем статью о Парагвае, почему он так называется и чем отличается от Уругвая)) Кардосо до сих пор играет!
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Главное – чтобы договорились о поставках бананов
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Ответ goshforever
В бойкоте российского спорта за пределами зоны УЕФА и Канады с США почти никто и не участвует. Южноамериканцам параллельна вся эта возня в Восточной Европе, ничего удивительного. Просто с логистикой тяжело обычно
Аргентина тоже уже в списке тех,кто не поддерживает Россию. Только президент. а так у меня много с Аргентины друзей, которые за Россию
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Это уже интересно,.
+5
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Ответ [Aimingo] кибер лиса
Валере верим?
Не верим
+8
-3
+5
Ответ goshforever
В бойкоте российского спорта за пределами зоны УЕФА и Канады с США почти никто и не участвует. Южноамериканцам параллельна вся эта возня в Восточной Европе, ничего удивительного. Просто с логистикой тяжело обычно
Что ж с бразильцами все никак не сыграют?
+5
0
+5
Как стали четвертьфиналистами в ЮАР - так с тех пор как отрезало.
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Ответ nicckk
Я когда речь заходит о сборной Парагвая почему то вспонимаю фифу 2002 и ее саундтреки, было конечно время))
А я Чилаверта
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Ответ Artem I
А если выиграет ,то че ?на ЧМ выйдем ,а?
Порадует болельщиков. Сборная играет именно для них.
+4
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Гондурас. Парагвай.
Кого хочешь выбирай
+4
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+3
Воо вот это уже хорошо
Хоть от Души зарубятся
+3
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Очень хороший матч, в кое то веки интересно будет посмотреть.
+3
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+3
Ответ goshforever
Два приличных товарняка в марте, ещё и в Москве - это успех РФС. Правда, Валера может и слить оба матча.
Валере верим?
+3
0
+3
Ответ Artem I
А если выиграет ,то че ?на ЧМ выйдем ,а?
В рейтинге поднимемся на пару строчек. Болельщиков каких-то привлечём к буратинкам. Простые и понятные KPI
+2
0
+2
Вот это уже круто! Отличные соперники.
+3
-1
+2
Отлично 👍. не то что всякие Занзибары.
+3
-1
+2
Парагвай - хорошая сборная. У русофобов должно полыхать.
+7
-6
+1
супер
+2
-1
+1
Ответ Shamil-Boca Juniors
Аргентина тоже уже в списке тех,кто не поддерживает Россию. Только президент. а так у меня много с Аргентины друзей, которые за Россию
ну так и из Германии много кто за Россию. это было прекрасно видно, когда немцы несли цветы к танку.
+3
-2
+1
Ответ Shamil-Boca Juniors
Парагвай победит, команда мощнее
Парагвай в матчах отбора произвёл впечатление самой безнадёжной команды Южной Америки на данный момент. Даже Венесуэла выглядит гораздо мощнее. Но для спарринга соперник всё равно интереснее, чем Куба с Кенией, конечно.

Но думаю, всё будет в пользу России.
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Ну вот, хорошая мотивация показать себя с такими соперниками. Для РФС успех, здесь как и обещали более серьезных соперников.
+1
0
+1
Ответ NikoVinkovic
Парагвай в матчах отбора произвёл впечатление самой безнадёжной команды Южной Америки на данный момент. Даже Венесуэла выглядит гораздо мощнее. Но для спарринга соперник всё равно интереснее, чем Куба с Кенией, конечно. Но думаю, всё будет в пользу России.
Не знаю, не хочу спорить, но разве Перу и Боливия лучше? Первые напоминали лишь ходячий трупешник, который дома на хоть капельку способен
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+1
Главное, думаю, результат матча
будет учтён в рейтинге ФИФА. Во!
+1
0
+1
Вперёд Россия!
+1
-1
0
Ответ goshforever
Два приличных товарняка в марте, ещё и в Москве - это успех РФС. Правда, Валера может и слить оба матча.
Вы уже записались на просмотр в сборную?
+1
-1
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