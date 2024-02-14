Трусова может выступить вместо Валиевой в ледовых шоу команды Тутберидзе
Александра Трусова может заменить Камилу Валиеву в шоу Тутберидзе.
Сегодня команда Этери Тутберидзе сообщила, что Валиева не будет участвовать в весеннем туре «Чемпионы на льду». 29 января CAS дисквалифицировал фигуристку за допинг на 4 года, начиная с декабря 2021-го.
«Трусова может заменить Валиеву в весеннем туре команды Тутберидзе, предварительная договоренность по этому вопросу есть. Фигуристка уже провела несколько тренировок на катке имени Тутберидзе», – заявил источник ТАСС.
Ледовые шоу Тутберидзе пройдут с 30 марта по 30 апреля в 13 городах России. Шоу в Москве состоится 12 апреля.
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в "Битве школ" на катке Тутберидзе, Саша Алину "заменяла"....
Смотрю ей многое позволено...., других госпожа Тутберидзе безжалостно выбраковывает.
Как спасать шоу, так сразу Саша, хотя это шоу вообще должны отменить ради приличия, но они решили собрать кассу всеми способами
И сейчас "расчистила" себе дорогу, забрала медаль ЧР, участие в самом популярном шоу апреля) И еще скорее всего увидим какие плюшки от Тутберидзе получит
Вот кому очень выгодна ситуация с Камилой