Трусова может выступить вместо Валиевой в ледовых шоу команды Тутберидзе

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Александра Трусова Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Александра Трусова может заменить Камилу Валиеву в шоу Тутберидзе.

Сегодня команда Этери Тутберидзе сообщила, что Валиева не будет участвовать в весеннем туре «Чемпионы на льду». 29 января CAS дисквалифицировал фигуристку за допинг на 4 года, начиная с декабря 2021-го.

«Трусова может заменить Валиеву в весеннем туре команды Тутберидзе, предварительная договоренность по этому вопросу есть. Фигуристка уже провела несколько тренировок на катке имени Тутберидзе», – заявил источник ТАСС. 

Ледовые шоу Тутберидзе пройдут с 30 марта по 30 апреля в 13 городах России. Шоу в Москве состоится 12 апреля.

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92 комментария
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Тшт фанам опять переобуваться придеться
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а вот и замена. А что по Щербаковой? Отписалась и все послала контору?
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Ответ arisstopane
у тутберидзетим около 10ти действующих квадистов, зачем ей русская петарда с дупелем?
Кто знает этих новоиспечённых квадистов-ноунеймов? Массовый зритель их не знает. А вот Трусову точно помнит и на неё пойдёт.
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Мне кажется, бан на участие в шоу - это какая-то дичь. Человек там медалей не выиграет, другие от него "допингом" не заразятся. Зачем запрещать?
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Надеюсь Саша приличные условия выбила для себя, но самым интересным шоу будет переобувание болельщиков и приближённых хрусталя
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Ответ Леди Брэкнелл
Интересно как к этому Яна отнеслась, хотелось бы увидеть ее лицо )) Саша конечно девушка без эмпатии. Видимо поэтому пришлось Алену заявлять.
Без согласия вряд-ли бы Саша смогла участвовать, там же контракт
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Ответ Анастасия Платонова
А зачем заменять Камилу, да ещё и Трусовой? Смотрю ей многое позволено...., других госпожа Тутберидзе безжалостно выбраковывает.
Зачем заменять Камилу? Потому что Камиле запрещено участвовать во всех шоу, особенно в тех, где вместе с ней заявлены члены Сборной и другие фигуристы. Ей нельзя с ними пересекаться никак. Вот поэтому Саша заменяет Камилу.
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Интересно как к этому Яна отнеслась, хотелось бы увидеть ее лицо )) Саша конечно девушка без эмпатии. Видимо поэтому пришлось Алену заявлять.
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Ответ Анастасия Платонова
А зачем заменять Камилу, да ещё и Трусовой? Смотрю ей многое позволено...., других госпожа Тутберидзе безжалостно выбраковывает.
Чем больше звезд в шоу, тем проще продать билеты.
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Ответ Капитан Немо
Леной? Хахахаха.
Ириной
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Я так и понял, что Саша вернулась ради шоу. Сразу появились такие мысли
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Саша,дави огромный прайс!
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Незаменимых у нас нет: сегодня я, завтра ты. Если в библиотеке нет Пушкина, его можно заменить его Толстым, но это будет Толстой, а не Пушкин.
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Ответ RusVector
На Сашку народ обязательно пойдет! Тут Тутберидзе не прогадает! Вот только на месте Трусовой я бы просил себе самый большой гонорар! И так Тутберидзе ей должна осталась с олимпиады!
Думаю, она так и сделала, одна не была с отцом. Пусть зарабатывает. Саша молодец.
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Плохой заголовок, почему заменит. Можно было просто написать выступит
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Ответ Мороженко
Писали, что Саша только у Плющенко участвует, никто не зовёт) Ага. Как спасать шоу, так сразу Саша, хотя это шоу вообще должны отменить ради приличия, но они решили собрать кассу всеми способами
Просто бизнес 😏
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Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
вот не боятся люди кармы небесной за мерзости свои)))
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Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Леной? Хахахаха.
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Вот что дедушка натворил.
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Ответ Виктор Степанов
Мне кажется, бан на участие в шоу - это какая-то дичь. Человек там медалей не выиграет, другие от него "допингом" не заразятся. Зачем запрещать?
Чтобы наказание чувствительнее было
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Ответ Oleandra
жалко, что Этери идёт на поводу.
Этери ее ещё и поупрашивала. Потому что из них двоих, это явно больше нужно Этери, чем Саше, на Базылюк билеты не продать.Саша добрая девочка, на ее месте я бы послала тренершу куда подальше.
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Ответ Wini Chemin
а вот и замена. А что по Щербаковой? Отписалась и все послала контору?
Переобуваться потом будете? О неучастии Ани не объявляли
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-6
+4
Официальная информация, Камилы не будит. причину знаем все .Некоторые рады . Если человека радует бан шикарной фигуристки ,то с ним все понятно, Но слово " замена " не подходит к ситуации.
+7
-3
+4
Ответ Мороженко
Писали, что Саша только у Плющенко участвует, никто не зовёт) Ага. Как спасать шоу, так сразу Саша, хотя это шоу вообще должны отменить ради приличия, но они решили собрать кассу всеми способами
видно там не только Ками "мимо турне"...
в "Битве школ" на катке Тутберидзе, Саша Алину "заменяла"....
+5
-1
+4
Ответ arisstopane
в россии массовый зритель фк - это зритель первого канала! а его герои - это петросян, базелюк, двоеглазова и федотов, трусовой здесь минимум два года как не стояло...
Для Первого канала герои до сих пор Ягудин, Тотьмянина с Марининым, Волосожар с Траньковым, Домнина
+5
-1
+4
Ответ Юра Плисецкий
Сейчас "просто бизнес" в шоу Тутберидзе, когда ещё не высохли чернила на вердикте Камилы неприличен.
Какое отношение Трусова имеет к вердикту Валиевой?
+4
-1
+3
На Сашку народ обязательно пойдет! Тут Тутберидзе не прогадает! Вот только на месте Трусовой я бы просил себе самый большой гонорар! И так Тутберидзе ей должна осталась с олимпиады!
+27
-24
+3
А зачем заменять Камилу, да ещё и Трусовой?
Смотрю ей многое позволено...., других госпожа Тутберидзе безжалостно выбраковывает.
+16
-14
+2
Писали, что Саша только у Плющенко участвует, никто не зовёт) Ага.
Как спасать шоу, так сразу Саша, хотя это шоу вообще должны отменить ради приличия, но они решили собрать кассу всеми способами
+19
-17
+2
Ответ Gilonjon862
Надеюсь Саша приличные условия выбила для себя, но самым интересным шоу будет переобувание болельщиков и приближённых хрусталя
Саша всегда для себя выбивает условия. Там корона на голове огромная. На других ей всегда было плевать И папа всегда рядом, переживает как бы доченьку не обделили
И сейчас "расчистила" себе дорогу, забрала медаль ЧР, участие в самом популярном шоу апреля) И еще скорее всего увидим какие плюшки от Тутберидзе получит
Вот кому очень выгодна ситуация с Камилой
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