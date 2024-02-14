Трусова может выступить вместо Валиевой в ледовых шоу команды Тутберидзе

Александра Трусова может заменить Камилу Валиеву в шоу Тутберидзе.

Сегодня команда сообщила, что не будет участвовать в весеннем туре «Чемпионы на льду». 29 января CAS дисквалифицировал фигуристку за допинг на 4 года, начиная с декабря 2021-го.

« может заменить Валиеву в весеннем туре команды Тутберидзе, предварительная договоренность по этому вопросу есть. Фигуристка уже провела несколько тренировок на катке имени Тутберидзе», – заявил источник ТАСС.

Ледовые шоу Тутберидзе пройдут с 30 марта по 30 апреля в 13 городах России. Шоу в Москве состоится 12 апреля.

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