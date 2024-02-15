«Бавария» ни разу не пробила в створ «Лацио». В матче с «Байером» был 1 точный удар

Теги Бавария Байер Лацио бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

«Бавария» нанесла один точный удар за два последних матча.

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда Томаса Тухеля пробила по воротам «Лацио» 17 раз, но в створ не попала. Римляне победили со счетом 1:0.

10 февраля мюнхенцы были разгромлены «Байером» (0:3) в Бундеслиге. В том матче они пробили точно один раз.

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55 комментариев
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Ответ Виктор Воронцов
Тухлого на выход, Хайнкеса на вход
Оставьте деда отдыхать. Он небось сидит весь трясется, что к нему опять Хенесс с компанией нагрянет, умоляя вернутся.
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+41
Тухлого на выход, Хайнкеса на вход
+32
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+31
Ответ Михо
По хорошему люди которые пригласили тухеля (с маленькой буквы), в клуб должны сейчас застрелится по законам чести
Самое смешное, что ладно бы они просто его пригласили в условиях отсутствия тренера или взяли бы на место по настоящему провального. Но они сделали возможно самый тупой ход в истории футбола в плане смены тренеров. До сих пор за Нагеля обидно.
+31
0
+31
По хорошему люди которые пригласили тухеля (с маленькой буквы), в клуб должны сейчас застрелится по законам чести
+23
-4
+19
Зная тупость нынешнего руководства, будут летом весь состав менять, но не кепочника
+10
0
+10
Показатель работы тренера. И тех кто его пригласил.
+7
0
+7
что там Тухель такое строит в Баварии , что его обыгрывает даже Лацио, который побеждает в Сериале только середняков?
+7
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+7
А где Кейн, кладущий пачками голы?
+8
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+6
С какой там формулировкой в прошлом году увольняли Нагельсманна? Требл под угрозой?😃 Так смешно теперь это вспоминать...
+5
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+5
Наверное каждый фанат Баварии думает об этом

1. Упаковать Тухеля и отвезти его в Барселону

2. Привезти в багажнике гелендвагена Салихамиджича и Кана к дому Нагельсмана, чтобы эти двое искренне извинились

3. Поехать к Флику со связанным Салихамиджичем и попросить вернуться в Мюнхен (Хасана можно выронить случайно где нибудь на автобане)

4. Продать Сане и докинуть покупателю в комплект Сарра
+8
-3
+5
Ответ Виктор Воронцов
Тухлого на выход, Хайнкеса на вход
дед не подведёт
+4
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+4
Ответ dmsstar
Очень странно, что за нагеля до сих пор обидно. Не проводил он идеальные сезоны. Вильяреал, Киль, потеря лидерства после четырех подряд. Это идеальный тренер для баварии?
Идеальных тренеров не существует на мой взгляд, но Юлиан по крайней мере очень подходил по настрою, философии, страсти. Он молод и перспективен, у него невероятный потенциал, его покупали за рекордные в футболе деньги в плане тренеров. При нем была хорошая игра по уровню и хорошие результаты. Он сам баварец до мозга костей и фанат клуба. В общем это был концептуальный и очень перспективный тренер, который шансов еще точно много заслуживал. У него было только две проблемы - 1) отсутствие стабильности (это во первых исправимо, во вторых никто гарантировать не может), 2) авторитет в силу возраста, особенно у ветеранов, он вряд ли мог иметь высокий. В остальном это был отличный тренер, и в той же "ЛЧ" предыдущей он шел замечательно. Провалы вроде "Вилльреала" у всех бывают, тот же Пеп "Лиону" еще более жестко проигрывал. Я ранее полагал, что Юлиан полностью потерял раздевалку, и это было главной причиной увольнения. Но как показывает время, большая часть игроков до сих пор недоумевает от этого решения и поддержки у него было более, чем достаточно. Это кстати, на мой взгляд, является одной из причин плохой игры некоторых игроков в этом сезоне. Психологически по ним ударило то, что адекватного тренера уволили и на его место пришел человек с совсем другой психологией. Тухелю эта ситуация в разы осложнила задачу.
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я в чудеса давным-давно не верю. и отдаю себе отчет. что на Альянц Арене от нас не оставят камня на камне...примерно будет 5-0. либо 5-1. но даже то. что сегодняшний Лацио умудрился победить Байерн для меня это подарок...
поймите меня пожалуйста. я не то что бы пытаюсь хорошую мину сделать. т.к. понимаю что шансы на проход в ЧФ совершенно мизерны. не потому что Байерн немного сдал позиции, просто если чудо и произойдет. то даже неясно лично мне. каким образом...
прошу прощения если показалось. что я пишу слишком сумбурно. и поэтому немного неясно...просто нахожусь под классным впечатлением над победой, извиняюсь конечно же за тавтологию. хоть и минимальной над одним из грандов футбола...
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Секретная миссия Тухеля: уничтожить Баварию изнутри и превратить Упамекано в нового Магуайра ☑️

Пока всё складывается успешно:)
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Ответ AlexBayern
Оставьте деда отдыхать. Он небось сидит весь трясется, что к нему опять Хенесс с компанией нагрянет, умоляя вернутся.
😄😄😄
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Как-то упустил момент и итальянские клубы стали крепкими в Европе, моргнул, а уже грозная сила. Уже не первый сезон каждая команда даёт бой даже именитым соперникам. Нет такого, что кто-то провалился, хорошо выглядят команды и в ЛЧ и в ЛЕ и в ЛК. Интер вообще в огне был в том сезоне, в финале все шансы были, Рома должна была ЛЕ забирать
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Ответ NickN
А где Кейн, кладущий пачками голы?
Копит голы на аугсбургы с кëльнами
+2
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Ответ NickN
А где Кейн, кладущий пачками голы?
причем тут вообще Кейн, когда команда не играет?
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Гибель Баварии
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Ответ Ritm Box
Гибель Баварии
Честно вот что я не ожидал увидеть так это гибель всего немецкого футбола после их триумфа на ЧМе , просто сборная првераьилась в хз поцми что из игроков не пойми какого происхождения не понимающих какая честь им выпала играть за такую сборную , а Бавария ровно тоже самое там просто много игроков не достойных этой футболки для меня меня Герамния и Бавария это прежде всего дисциплина ,усердие ,труд на поле , и победы , а не вот этов от безьяицее 1 удар по воротам, короче это Тухалая Бавария
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Ответ Tolik_Sharsheev
Наверное каждый фанат Баварии думает об этом 1. Упаковать Тухеля и отвезти его в Барселону 2. Привезти в багажнике гелендвагена Салихамиджича и Кана к дому Нагельсмана, чтобы эти двое искренне извинились 3. Поехать к Флику со связанным Салихамиджичем и попросить вернуться в Мюнхен (Хасана можно выронить случайно где нибудь на автобане) 4. Продать Сане и докинуть покупателю в комплект Сарра
😄👏👏👏
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Тухелю, конечно, в прошлом году конкретно фартануло , что Боруссия им чемпионство на блюдечке преподнесла с голубой каёмочкой
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Ответ NickN
А где Кейн, кладущий пачками голы?
раз в год не стреляет
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Ответ Vakhore
И что? В чемпионате всего 5 очков отставание, при том что Байер вообще не проигрывал. В Кубке ЛЧ Лацио пройдут, а там уже ЧФ - и до финала рукой подать. Все может измениться довольно быстро
ну заголовок перечитай не знаю, тухель не волшебник чтобы все хорошо вышло
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Ответ аноним анонимович
либо тухель плохой тренер..... либо проклятие чересчур сильное....
Тухель неплохой тренер, но Бавария явно не его команда
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Ответ Stepnoy Alyosha
Показательный момент был в матче, даже два. Первый - Тухель орет на весь стадион (даже на трансляции было слышно) мол вперед пасуйте, вперед вперед, в этот момент Киммих и Горецка отдают мяч назад защитникам - Тухель разводит руками. Второй момент - 3 минуты до конца матча, нужно отыгрываться, баварцы идут пешком от своей штрафной передавая друг другу мяч. Тут меняй тренера или не меняй, ничего не изменится. Пока в команде есть такие токсики, как Киммих и Горецка, ничего не изменится.
Присутствие этих "токсиков" не помешало взять ЛЧ
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Ответ Блуждающий странник
Как-то упустил момент и итальянские клубы стали крепкими в Европе, моргнул, а уже грозная сила. Уже не первый сезон каждая команда даёт бой даже именитым соперникам. Нет такого, что кто-то провалился, хорошо выглядят команды и в ЛЧ и в ЛЕ и в ЛК. Интер вообще в огне был в том сезоне, в финале все шансы были, Рома должна была ЛЕ забирать
В прошлом сезоне как раз только Лацио и провалился
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Ответ NickN
А где Кейн, кладущий пачками голы?
увы из за своего проклятия ему не положено
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Ответ FC BAYERN 1900
у каждой команды в определенный момент бывают спады, но в случае с тобой я бы лучше помолчал). Челси даже в еврокубки вряд-ли попадут
Ну ниче, там на выходных матч с Бохумом - наверняка команда заиграет и Харри опять трешку положит. Гроза подвала Бундеслиги)
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Ответ Пацанчик реальный
Думаю,что никто не ожидал,что Тухель провалится в Баварии,ведь в ПСЖ и в Челси он выстраивал замечательные команды,наверное было ошибкой приглашать его посреди сезона!хотя в том же Челси приход посреди сезона был сверхудачным!
одно НО: В Челси то реальный кризис был при Лэмпарде и поменяли его по делу на Тухеля.А в Баварии уже выстроенная команда была(6 из 6 в групповом этапе,7 сухих в 8 матчах(притом,что в 6 матчах были топ-клубы)),и Нагеля далеко не по спортивным причинам убрали.Изначально провалом казалась такая рокировка,да и Тухлый не для Баварии
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