«Бавария» ни разу не пробила в створ «Лацио». В матче с «Байером» был 1 точный удар

«Бавария» нанесла один точный удар за два последних матча.

В матче 1/8 финала чемпионов команда пробила по воротам « » 17 раз, но в створ не попала. Римляне победили со счетом 1:0.

10 февраля мюнхенцы были разгромлены « » (0:3) в Бундеслиге. В том матче они пробили точно один раз.