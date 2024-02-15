«Бавария» ни разу не пробила в створ «Лацио». В матче с «Байером» был 1 точный удар
«Бавария» нанесла один точный удар за два последних матча.
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда Томаса Тухеля пробила по воротам «Лацио» 17 раз, но в створ не попала. Римляне победили со счетом 1:0.
10 февраля мюнхенцы были разгромлены «Байером» (0:3) в Бундеслиге. В том матче они пробили точно один раз.
1. Упаковать Тухеля и отвезти его в Барселону
2. Привезти в багажнике гелендвагена Салихамиджича и Кана к дому Нагельсмана, чтобы эти двое искренне извинились
3. Поехать к Флику со связанным Салихамиджичем и попросить вернуться в Мюнхен (Хасана можно выронить случайно где нибудь на автобане)
4. Продать Сане и докинуть покупателю в комплект Сарра
поймите меня пожалуйста. я не то что бы пытаюсь хорошую мину сделать. т.к. понимаю что шансы на проход в ЧФ совершенно мизерны. не потому что Байерн немного сдал позиции, просто если чудо и произойдет. то даже неясно лично мне. каким образом...
прошу прощения если показалось. что я пишу слишком сумбурно. и поэтому немного неясно...просто нахожусь под классным впечатлением над победой, извиняюсь конечно же за тавтологию. хоть и минимальной над одним из грандов футбола...
Пока всё складывается успешно:)