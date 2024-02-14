Роналду забил «Аль-Фейхе» в плей-офф ЛЧ Азии. У Криштиану 7 голов в 6 последних играх за «Аль-Наср»

Криштиану Роналду забил в шестом матче подряд.

Форвард принес « » победу в матче 1/8 финала чемпионов Азии против «Аль-Фейхи» (1:0). Он отличился на 81-й минуте после передачи хавбека .

Португалец начиная с 8 февраля забил в четырех играх лиги Саудовской Аравии, одной игре Кубка короля Саудовской Аравии и одной игре ЛЧ Азии. Суммарно за это время у 7 голов.

Подробно со статистикой 39-летнего форварда можно ознакомиться здесь.