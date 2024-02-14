Роналду забил «Аль-Фейхе» в плей-офф ЛЧ Азии. У Криштиану 7 голов в 6 последних играх за «Аль-Наср»
Криштиану Роналду забил в шестом матче подряд.
Форвард принес «Аль-Насру» победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов Азии против «Аль-Фейхи» (1:0). Он отличился на 81-й минуте после передачи хавбека Марцело Брозовича.
Португалец начиная с 8 февраля забил в четырех играх лиги Саудовской Аравии, одной игре Кубка короля Саудовской Аравии и одной игре ЛЧ Азии. Суммарно за это время у Роналду 7 голов.
Подробно со статистикой 39-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Роналду за этот матч забил столько сколько месси за всю карьеру в МЛС.
До Гретцки 20 голов осталось
4+2 в Лиге Чемпионов Азии
Вот это я понимаю игрок достойно относится к команде, которая платит ему столько 💸💸💸
И теперь сравните с Неймаром, у которого 1+3 за пол года, при этом "зря-платку" получает исправно и позорится своим "прессом🤰" на всю инсту🙈🙈
Криш везёт Месси 53 гола (874-821)
Что с лицом?))