Роналду забил «Аль-Фейхе» в плей-офф ЛЧ Азии. У Криштиану 7 голов в 6 последних играх за «Аль-Наср»

Теги Криштиану Роналду Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Марцело Брозович Аль-Фейха Футбол

Криштиану Роналду забил в шестом матче подряд.

Форвард принес «Аль-Насру» победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов Азии против «Аль-Фейхи» (1:0). Он отличился на 81-й минуте после передачи хавбека Марцело Брозовича.

Португалец начиная с 8 февраля забил в четырех играх лиги Саудовской Аравии, одной игре Кубка короля Саудовской Аравии и одной игре ЛЧ Азии. Суммарно за это время у Роналду 7 голов.

Подробно со статистикой 39-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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30 комментариев
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Интересный факт:

Роналду за этот матч забил столько сколько месси за всю карьеру в МЛС.
+30
-4
+26
874 гол.
До Гретцки 20 голов осталось
+23
-1
+22
31+11 за 32 матча сезона
4+2 в Лиге Чемпионов Азии

Вот это я понимаю игрок достойно относится к команде, которая платит ему столько 💸💸💸

И теперь сравните с Неймаром, у которого 1+3 за пол года, при этом "зря-платку" получает исправно и позорится своим "прессом🤰" на всю инсту🙈🙈
+26
-11
+15
И это в 39 лет!!!
+11
-1
+10
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
у месси 370 сыгранных минут в МЛС
+10
-4
+6
Ответ VERBLYUD
1+2 за 370 минут, неплохо. Не забывай, что он переходил в 29 команду лиги, а не в первую, как один 🐓
Роналду в возрасте сынка фифа становился лучшим бомбардиром Серии А (3 лига в мире) с 29 голами, а не пылил в бомжовую лигу барби и гордился 1 гола за 370 минут.
+7
-1
+6
Не оставит мессифанов равнодушными
+9
-4
+5
Как же велик Криштиану
+7
-3
+4
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
У Пеле 762 официальных гола.
Криш везёт Месси 53 гола (874-821)
Что с лицом?))
+8
-5
+3
Лучший
+3
-2
+1
Опять глоров бургера разрывает
+3
-2
+1
Ответ Enchanter WIZZARD
У Пеле 762 официальных гола. Криш везёт Месси 53 гола (874-821) Что с лицом?))
Что по г+п и на 150 матчей больше?.. Лицо на месте .. Хе..
+1
0
+1
Рон знает, что такое голы в плей-офф ЛЧ в отличие от набивателей стат на групповом этапе))
+2
-2
0
Ответ Globe Soccer Awards
31+11 за 32 матча сезона 4+2 в Лиге Чемпионов Азии Вот это я понимаю игрок достойно относится к команде, которая платит ему столько 💸💸💸 И теперь сравните с Неймаром, у которого 1+3 за пол года, при этом "зря-платку" получает исправно и позорится своим "прессом🤰" на всю инсту🙈🙈
Сразу видно - в ПО ЧМ он бесплатно играл... А-ха-ха-ха..
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Ответ Гномович!
Роналду в возрасте сынка фифа становился лучшим бомбардиром Серии А (3 лига в мире) с 29 голами, а не пылил в бомжовую лигу барби и гордился 1 гола за 370 минут.
Сынок Роналду уже титул взял.. Папа - три года и тот же 0.. Хе..
+1
-1
0
Ответ VERBLYUD
Если бы у Роналду в возрасте Месси было 44 трофея(включая ЧМ) и 8 ЗМ, он уже давно завершил бы карьеру.
Когда месси переходил в лигу фермеров и забил величайшие 6 голов за сезон у него не был еще судейский ЧМ...не отмазывай сынка фифа, все видели его уровень вне тепличных условиях Негрейры, за последние 3 сезона в чемпе забил столько сколько 37 летний дед Роналду за первый сезон после возвращения в АПЛ.
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