Рангник интересен Лапорте. Президента «Барсы» привлекают немецкие тренеры (Diario Sport)
Ральф Рангник интересен Жоану Лапорте.
«Барселона» в конце сезона расстанется с Хави, который принял решение покинуть команду, и занята поиском нового тренера.
Как сообщает Diario Sport, президента клуба Жоана Лапорту привлекают немецкие специалисты. Уже писали об интересе каталонцев к Томасу Тухелю и Хансу-Дитеру Флику. Кроме того, сообщалось, что Лапорта мечтает пригласить в клуб Юргена Клоппа, но этот вариант считается маловероятным.
Источник отмечает, что Лапорте нравится и Ральф Рангник. 65-летний тренер в данный момент работает со сборной Австрии, которую вывел на Евро-2024.
В мире где есть Ливерпуль, Бавария и Реал (учитывая финансовую стабильность перечисленных клубов), – Барса будет в последнем списке по заинтересованности самого Алонсо.
Потому что Тухель может отказаться
Но проще дать гиздолей Лапортк и прощальный рангник под жопу
На самом деле Рангник уровень Зинсхайма, т.е. деревни, где-то на просторах Дойчлэнд..
Отто и Магат другого калибра спецы, но возраст. Хотя тряхнуть стариной можно, Раньери доказывал!