Рангник интересен Лапорте. Президента «Барсы» привлекают немецкие тренеры (Diario Sport)

Теги Барселона Хави Ла Лига сборная Австрии по футболу Жоан Лапорта Ральф Рангник Футбол

Ральф Рангник интересен Жоану Лапорте.

«Барселона» в конце сезона расстанется с Хави, который принял решение покинуть команду, и занята поиском нового тренера.

Как сообщает Diario Sport, президента клуба Жоана Лапорту привлекают немецкие специалисты. Уже писали об интересе каталонцев к Томасу Тухелю и Хансу-Дитеру Флику. Кроме того, сообщалось, что Лапорта мечтает пригласить в клуб Юргена Клоппа, но этот вариант считается маловероятным.

Источник отмечает, что Лапорте нравится и Ральф Рангник. 65-летний тренер в данный момент работает со сборной Австрии, которую вывел на Евро-2024.

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75 комментариев
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Бышовец и Рангник интересны Лапорте. Президента «Барсы» привлекают бывшие тренеры "Локомотива" (Diario Sport)
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Ответ Кирилл
Романо говорит, что Барселоне интересны Флик, Алонсо и Де Дзерби - я уж ему больше поверю, чем Diario Sport )
Насчет Хаби влажно замечтались.)
В мире где есть Ливерпуль, Бавария и Реал (учитывая финансовую стабильность перечисленных клубов), – Барса будет в последнем списке по заинтересованности самого Алонсо.
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Романо говорит, что Барселоне интересны Флик, Алонсо и Де Дзерби - я уж ему больше поверю, чем Diario Sport )
+42
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Вот на союз "Барсы" и Ральфа Блиновского интересно было бы посмотреть.
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Для очищения в Сегунде вариант неплохой.
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Вот это уже похоже на правду, а то Хаби Алонсо и Флик какой то, цирк должен продолжаться
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А если он еще Роналду подпишет, это будет ваще круто
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Если Лапорту немцы интересуют, то рекомендую ему целую команду высококлассных немецких спецов: гиздоль, циннбауэр, корнетка, комппер и цорн! От луши как болельщик Локомотив!👍🤣🤣🤣
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Ответ coil666
Как бы печально ни звучало, но Рангник — единственный тренер из перечисленных, который может прийти в Барсу: ни Де Дзерби, ни Флик, ни Тухель — не пойдут
А почему Де Дзерби не пойдет? В Брайтоне он показал себя неплохо и уход в Барселону явно повышение, да в клубе финансовая турбулентность, но состав Барселоны неплохой + очень крутые молодые таланты уже сейчас играют ярко! Тот же Флик без работы вполне может себя попробовать в Испании!
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Томаса Тухлю брать обязательно

Потому что Тухель может отказаться
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Ответ Dmitry Nizovtsev
Бышовец и Рангник интересны Лапорте. Президента «Барсы» привлекают бывшие тренеры "Локомотива" (Diario Sport)
Барсе Лоськов, Реалу Галактионов
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Ответ coil666
Как бы печально ни звучало, но Рангник — единственный тренер из перечисленных, который может прийти в Барсу: ни Де Дзерби, ни Флик, ни Тухель — не пойдут
Флик без работы сидит, чего это ему от Барсы нос воротить
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Ответ AZAZELOooo
Гиздоля зовите,даже Рангник его "гений" признавал)
Ага

Но проще дать гиздолей Лапортк и прощальный рангник под жопу
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Звучит как начало хорошего немецкого кино
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Гиздоля зовите,даже Рангник его "гений" признавал)
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Ответ Dmitry Nizovtsev
Бышовец и Рангник интересны Лапорте. Президента «Барсы» привлекают бывшие тренеры "Локомотива" (Diario Sport)
Тогда в этом списке должны быть Комппер и Циннбауэр
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Идеальный вариант для нынешней Барсы 😆
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К Магату и Рехагелю можно присмотреться
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Лапорта хочет уничтожить Барсу)? хотя инфа выглядит и крякает как 🦆
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Ответ Денис Ширинов
К Магату и Рехагелю можно присмотреться
Шааф, Рехагель, Магат, Фёллер - решили вернуться к истокам и истинному футболу! Не забывают свои корни!
На самом деле Рангник уровень Зинсхайма, т.е. деревни, где-то на просторах Дойчлэнд..
Отто и Магат другого калибра спецы, но возраст. Хотя тряхнуть стариной можно, Раньери доказывал!
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Есть вероятность что Рангнинг залетит в Барсу в марте и проработает как затычка тренер до конца сезона. Скорей всего его расматривают что если Хави уволят досрочно.
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Этот точно добьёт Барсу, это будет аннигиляция.
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Как того сменщика Рангника в "Локо" звали? Гиздоль что ли. Вот это нормальный варик, зачем тратить время на промежуточного Рангника
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Гунько, Шалимов и Талалаев интересны Лапорте
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Ответ аdidаs
Звучит как начало хорошего немецкого кино
90 минут из матча Бавария - Барселона
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Ответ Marina_Greta
Анчелотти после Реала карьеру завершит вроде, насколько я слышала, тем более есть шанс взять Лв Лигу и ЛЧ и уйти красиво, не думаю, что ему стоит куда-то ещё идти потом, ну разве что попробовать сборную?
Если травм не станет еще больше, то думаю Карло доведет дело до конца и Мадрид выиграет чемпионат в этом сезоне, очень хорошие на это шансы. С Лигой Чемпионов все конечно обстоит гораздо сложнее, но чем черт не шутит. В 2022 тоже никто в Мадрид не верил. Но даже, если допустим Карло выиграет эти трофеи, он точно не уйдет. Это не в его стиле, тем более не зря же он продлил контракт с Мадридом до 2026 года.
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Я рад, что Лапорту привлекают немецкие тренеры, но мне как-то не очень хотелось об этом знать) Меня больше интересует смена руководства, а не тренера.
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Ответ Sasha-1992
Флик без работы сидит, чего это ему от Барсы нос воротить
Например, из-за потенциально высокого шанса на провал в таких условиях работы. После будет сложнее найти что-то стоящее. Ну и нервы свои пожалеть)
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Ответ Опа, Митяй
Реал назначает Алонсо, а вся Каталония валяется в ногах у Анчелотти. Вот выход
Анчелотти после Реала карьеру завершит вроде, насколько я слышала, тем более есть шанс взять Лв Лигу и ЛЧ и уйти красиво, не думаю, что ему стоит куда-то ещё идти потом, ну разве что попробовать сборную?
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Ответ аdidаs
Звучит как начало хорошего немецкого кино
тогда на просмотр некоторых матчей Барсы нужно будет вешать маркеровку 18+
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