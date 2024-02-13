Рангник интересен Лапорте. Президента «Барсы» привлекают немецкие тренеры (Diario Sport)

Ральф Рангник интересен Жоану Лапорте.

« » в конце сезона расстанется с , который принял решение покинуть команду, и занята поиском нового тренера.

Как сообщает Diario Sport, президента клуба привлекают немецкие специалисты. Уже писали об интересе каталонцев к Томасу Тухелю и Хансу-Дитеру Флику. Кроме того, сообщалось, что Лапорта мечтает пригласить в клуб Юргена Клоппа, но этот вариант считается маловероятным.

Источник отмечает, что Лапорте нравится и . 65-летний тренер в данный момент работает со сборной Австрии, которую вывел на Евро-2024.