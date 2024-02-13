Алонсо нравится некоторым членам совдира «Барсы». В клубе понимают, что назначение Хаби будет ударом для «Реала» (Diario Sport)
«Барселона» может назначить главным тренером бывшего игрока «Реала».
Ранее стало известно, что Хави покинет пост главного тренера каталонской команды по окончании сезона.
По информации Diario Sport, в список возможных преемников Хави входит Хаби Алонсо, возглавляющий «Байер». 42-летний специалист пользуется популярностью среди некоторых членов совета директоров «Барселоны».
«Барса» принимает во внимание стиль игры его команды, а также тот факт, что назначение Алонсо станет ударом для «Реала» – испанец играл за мадридский клуб на протяжении 5 сезонов.
Интерес к услугам Алонсо проявляют и другие клубы, в том числе «Ливерпуль». «Барселона» рассматривает вариант, при котором направит тренеру предложение раньше конкурентов.
И тут Барса врывается с ноги в переговоры. Ну-ну
Зачем это ему?
Здрасьте, ещё не легче! Вот я сейчас с ней распишусь! Держите карман шире!
А если Алонсо просто перейдёт в «Барселону» и ничего из этого не сделает, то это будет удар для самого Хаби и только.
Бавария: 10 млн в год
Барселона: 3-х разовое питание + годовая подписка спотифай
Нашему руководству нравится только 7хаг
он станет Иудой в глазах болельщиков.
может ещё Гвардиоле прийти в Реал или клоппу в МЮ?