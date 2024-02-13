Алонсо нравится некоторым членам совдира «Барсы». В клубе понимают, что назначение Хаби будет ударом для «Реала» (Diario Sport)

«Барселона» может назначить главным тренером бывшего игрока «Реала».

Ранее стало известно, что Хави покинет пост главного тренера каталонской команды по окончании сезона.

По информации Diario Sport, в список возможных преемников Хави входит , возглавляющий « ». 42-летний специалист пользуется популярностью среди некоторых членов совета директоров «Барселоны».

«Барса» принимает во внимание стиль игры его команды, а также тот факт, что назначение Алонсо станет ударом для « » – испанец играл за мадридский клуб на протяжении 5 сезонов.

Интерес к услугам Алонсо проявляют и другие клубы, в том числе «Ливерпуль». « » рассматривает вариант, при котором направит тренеру предложение раньше конкурентов.