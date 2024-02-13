Алонсо нравится некоторым членам совдира «Барсы». В клубе понимают, что назначение Хаби будет ударом для «Реала» (Diario Sport)

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Футбол

«Барселона» может назначить главным тренером бывшего игрока «Реала».

Ранее стало известно, что Хави покинет пост главного тренера каталонской команды по окончании сезона. 

По информации Diario Sport, в список возможных преемников Хави входит Хаби Алонсо, возглавляющий «Байер». 42-летний специалист пользуется популярностью среди некоторых членов совета директоров «Барселоны». 

«Барса» принимает во внимание стиль игры его команды, а также тот факт, что назначение Алонсо станет ударом для «Реала» – испанец играл за мадридский клуб на протяжении 5 сезонов. 

Интерес к услугам Алонсо проявляют и другие клубы, в том числе «Ливерпуль». «Барселона» рассматривает вариант, при котором направит тренеру предложение раньше конкурентов.

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96 комментариев
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Хотел бы я посмотреть на гениев, которым он не нравится
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+80
Алонсо хочет в Ливерпуль. Его самого хочет Бавария.
И тут Барса врывается с ноги в переговоры. Ну-ну
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Ответ gukmamop
Хотел бы я посмотреть на гениев, которым он не нравится
Есть один гений, которому Алонсо не нравится. Возле Альянц Арены обитает, в кепочке ходит, боится что уволят.
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Да не, Алонсо натурал
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Да, чел имея на руках предложение от Ливерпуля спит и видит себя тренером этого серпентария
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Ответ Игорь Климов
Комментарий удален модератором
и про Игоря Климова,легенда движения
+26
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+24
Думаю вежливо откажет и на этом всё,кого то другого надо Барсе искать
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+22
Такое назначение станет ударом для Алонсо)

Зачем это ему?
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Ответ Леопардер
Алонсо хочет в Ливерпуль. Его самого хочет Бавария. И тут Барса врывается с ноги в переговоры. Ну-ну
Напомнило монолог из "Любовь и Смерть" Вуди Аллена: "Положение очень сложное, Соня, я влюблена в Алексея. Он любит Алису. А у Алисы роман со Львом. Лев любит Татьяну, Татьяна без ума от Симкина. Симкин обожает меня… Я люблю Симкина, но не так, как Алексея. Алексей любит Татьяну как сестру, сестра Татьяны любит Тригорина — как брата, у брата Тригорина роман с моей сестрой; он любит её физически, но не любит духовно.."
+19
-4
+15
Хаби Алонсо не пойдёт в Барсу. Хватит писать бред. И не только из-за нынешнего состояния Барсы.
+13
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+12
Ответ Iamliam
Напомнило монолог из "Любовь и Смерть" Вуди Аллена: "Положение очень сложное, Соня, я влюблена в Алексея. Он любит Алису. А у Алисы роман со Львом. Лев любит Татьяну, Татьяна без ума от Симкина. Симкин обожает меня… Я люблю Симкина, но не так, как Алексея. Алексей любит Татьяну как сестру, сестра Татьяны любит Тригорина — как брата, у брата Тригорина роман с моей сестрой; он любит её физически, но не любит духовно.."
Господа, господа, в таком случае давайте так: я выхожу замуж за Николая, артист с супругой так и останутся, как были, а на Зиночке женим этого дурака-сослуживца.
Здрасьте, ещё не легче! Вот я сейчас с ней распишусь! Держите карман шире!
+11
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+10
Ответ Iamliam
Комментарий скрыт
Руководство Ливерпуля и болельщики будут очень терпеливы и требовательны, того же Роджерса после провального сезона 2014-2015 не уволили, у Клоппа были плохие серии, сезоны в Ливерпуле, Алонсо бывший игрок команды, к нему там хорошо относятся, даже если условно клуб не попадет в ЛЧ в следующем сезоне, но будет показывать хорошую игру, он продолжит работу, вероятно еще на трансферы хорошо насыпят.
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Ударом для «Реала» будет... Ну, не знаю, победа над «Реалом». Пройти дальше в кубке, в ЛЧ.

А если Алонсо просто перейдёт в «Барселону» и ничего из этого не сделает, то это будет удар для самого Хаби и только.
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Ответ KMR
На Клоппа денег нет. Откуда у них на Алонсо?!
Алонсо - это что,какой-то небожитель типа Гвардиолы или Симеоны,с зарплатой 40млн?)))Посути такой же новичок в тренерском деле,как и Хави
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Тяжело будет Барсе найти тренера. Даже Хави отдавший почти всю свою футбольную карьеру этому клубу больше не выдержал тяжелого давления, каково будет баску Алонсо.
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И зачем Алонсо идти в кризисную Барсу, если он может выбирать из Ливерпуля и Баварии? Надеюсь это очередной вброс и руководство рассматривает реальные варианты, а не пытается гнаться за журавлем в небе
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Ливерпуль: 15 млн в год
Бавария: 10 млн в год
Барселона: 3-х разовое питание + годовая подписка спотифай
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Барсе бы меньше о думать о Реале
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Ответ gukmamop
Хотел бы я посмотреть на гениев, которым он не нравится
Юнайтеду не нравится
Нашему руководству нравится только 7хаг
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Совсем уж не реально, я думаю Алонсо скорее в Ливерпуль уйдёт
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Ответ gukmamop
Хотел бы я посмотреть на гениев, которым он не нравится
Они после школы
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Алонсо не идиот и понимает, что шанс возглавить Реал он получит. И ради этого и думать не будет о каком-то бчк на грани расформирования.
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Он туда не пойдёт. Зачем менять шило на мыло? Сейчас Барселона ничем не лучше Байера
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Кому-то из сов-дира нравиться Алонсо. Хорошо, понятно. У Алонсо первый крупный сезон и пока идёт убедительно, но что будет дальше, неизвестно. Понимают, что это будет удар Реалу, но я не понимаю того, что зачем нужно так афишировать и разглашать эту информацию, если однозначно не факт, что Алонсо захочет тренировать эту Барсу и самое главное, захочет нанести удар Реалу. С ним что встречались или звонили? Состоялся некий разговор, что даёт этим нажравшим членам сов-дира так говорить? Не было информации по этому поводу. Завтра это окажется ерундой, а все вокруг уже хихикают, что Барса задумалась об Алонсо… и постоянно так… выкинут какую-то что-то, которая в реале оказывается ложью…. Не придёт никто нормальны на финише сезона. Не будет никакого титула ЛЛ и тем более ЛЧ. Пусть дорабатывает Чави и стремится попасть в зону ЛЧ и если команда одолеет следующие два тура ЛЧ, будем считать удачей, в чём я сильно сомневаюсь. А эти умные господа из сов-дира и Руководство пусть разумно и спокойно подберёт подходящего тренера, который начнёт с предсезонки. Я хочу - к сожалению сейчас для Барсы так не катит…..
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Ответ Назар Игорь
Тяжело будет Барсе найти тренера. Даже Хави отдавший почти всю свою футбольную карьеру этому клубу больше не выдержал тяжелого давления, каково будет баску Алонсо.
Как бы не было смешно, надо брать Моура, для него будет последний шанс вернуться на уровень
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Алонсо не перейдёт в Барсу, он уже оглашал список клубов, где хочет поработать
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Ответ Пацанчик реальный
Да вроде у них с Ригой все «отношения» в открытую!👌
Дороф ревнует просто.
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Ответ Iamliam
Комментарий скрыт
причём тут как он отработает?
он станет Иудой в глазах болельщиков.
может ещё Гвардиоле прийти в Реал или клоппу в МЮ?
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ну а что. а через годик гвардиола в реал.
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Ответ Spaten
А с другой стороны! Бавария это так по-немецки банально, ну выиграешь и выиграешь, и ещё мозг будут выносить. Ливерпуль- всю дорогу будут сравнивать с Клоппом. Ему нужен вызов, такой как в Байере.
При том, что как человек он сильно отличается от Клоппа - тот открытый, оптимистичный и энергичный экстраверт, Алонсо - напротив, спокойный, скромный, рассудительный интроверт. Тем интереснее будет сравнить:)
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