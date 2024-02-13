«Барсе» интересен Тухель. Тренер может рассмотреть этот вариант, если ему предложат проект топ-уровня (Diario Sport)
«Барселона» продолжает поиски нового тренера.
Руководители каталонского клуба, в том числе его президент Жоан Лапорта, хотят пригласить в «Барселону» специалиста с признанным авторитетом – желательно, чтобы у него был опыт побед в Лиге чемпионов.
Лапорта мечтает о назначении Юргена Клоппа. В клубе уверены, что смогут встретиться с немцем и попытаться убедить его возглавить команду, но сделать это будет сложно – тренер не собирается работать в следующем сезоне.
Еще одним специалистом, который привлек интерес «Барселоны», является Томас Тухель – в клубе считают вариант с его назначением реалистичным, учитывая проблемы, с которыми тренер сталкивается в «Баварии». Если «блауграна» предложит Тухелю проект топ-уровня, тренер его рассмотрит.
«Барса» хочет определиться с окончательным списком кандидатов на пост главного тренера не позднее первой недели марта.
Алонсо нравится некоторым членам совдира «Барсы». В клубе понимают, что назначение Хаби будет ударом для «Реала» (Diario Sport)
- финал ЛЧ с ПСЖ
- победа в ЛЧ с Челси
- прервал гегемонию Баварии
А ты кто такой?
Просто был хороший тренер
Только где Пеп и эти двое
Бавария будет для него последним топ клубом
Лучший набор очков едва не стоил чемпионства в прошлом сезоне , но в этом гегемония Баварии прервется если его не снимут
5 защей в матче с Байером это вообще настоящий позор , про игру и писать не стоит
Когда это с Челси он шёл первым , если конкуренцию Сити мог составить только Ливер?
Он даже в ПСЖ умудрился провалиться в чемпе
https://en.wikipedia.org/wiki/Deloitte_Football_Money_League
https://www.euro-football.ru/article/35/1005558789_barselonu_mojet_vozglavit_eks-trener_lokomotiva