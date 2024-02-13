«Барсе» интересен Тухель. Тренер может рассмотреть этот вариант, если ему предложат проект топ-уровня (Diario Sport)

«Барселона» продолжает поиски нового тренера.

Руководители каталонского клуба, в том числе его президент Жоан Лапорта, хотят пригласить в «Барселону» специалиста с признанным авторитетом – желательно, чтобы у него был опыт побед в Лиге чемпионов.

Лапорта мечтает о назначении . В клубе уверены, что смогут встретиться с немцем и попытаться убедить его возглавить команду, но сделать это будет сложно – тренер не собирается работать в следующем сезоне.

Еще одним специалистом, который привлек интерес «Барселоны», является – в клубе считают вариант с его назначением реалистичным, учитывая проблемы, с которыми тренер сталкивается в «Баварии». Если «блауграна» предложит Тухелю проект топ-уровня, тренер его рассмотрит.

«Барса» хочет определиться с окончательным списком кандидатов на пост главного тренера не позднее первой недели марта.

Алонсо нравится некоторым членам совдира «Барсы». В клубе понимают, что назначение Хаби будет ударом для «Реала» (Diario Sport)