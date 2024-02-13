«Барсе» интересен Тухель. Тренер может рассмотреть этот вариант, если ему предложат проект топ-уровня (Diario Sport)

Теги Бавария бундеслига Германия Юрген Клопп Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Томас Тухель Футбол

«Барселона» продолжает поиски нового тренера.

Руководители каталонского клуба, в том числе его президент Жоан Лапорта, хотят пригласить в «Барселону» специалиста с признанным авторитетом – желательно, чтобы у него был опыт побед в Лиге чемпионов

Лапорта мечтает о назначении Юргена Клоппа. В клубе уверены, что смогут встретиться с немцем и попытаться убедить его возглавить команду, но сделать это будет сложно – тренер не собирается работать в следующем сезоне. 

Еще одним специалистом, который привлек интерес «Барселоны», является Томас Тухель – в клубе считают вариант с его назначением реалистичным, учитывая проблемы, с которыми тренер сталкивается в «Баварии». Если «блауграна» предложит Тухелю проект топ-уровня, тренер его рассмотрит. 

«Барса» хочет определиться с окончательным списком кандидатов на пост главного тренера не позднее первой недели марта. 

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54 комментария
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Ответ Антон Фалафель
Да кто такой Тухель, штоб ему предлагали топ проекты???
Достижения Тухеля:
- финал ЛЧ с ПСЖ
- победа в ЛЧ с Челси
- прервал гегемонию Баварии

А ты кто такой?
+49
-7
+42
каждый год будет подписывать топов вроде Ромеу, топарей на закате карьеры( Спасибо хорошему климату в Барселоне) и надеяться на вундеркиндов вроде Ямаля или Гави)
+12
-3
+9
Если открыть первоисточник, самое важное что можно почерпнуть из статьи, то это, нет, не кандидатура Тухеля, а то, что боссы Барсы хотят определиться с заменой Хави в первую неделю марта. Так что, "санта-барбара" скоро закончится.
+7
-1
+6
Ответ onegin2007
Два когда то великих, сейчас два неудачника.
При всем Уважении Тухель никакой не великий
Просто был хороший тренер
+4
-1
+3
Надеюсь Тучель окажется в МЮ. Топ коуч
+3
0
+3
Ответ SpilightTwarkle
Достижения Тухеля: - финал ЛЧ с ПСЖ - победа в ЛЧ с Челси - прервал гегемонию Баварии А ты кто такой?
Прервал гегемонию Баварии, будучи тренером Баварии 😂😂😂
+2
0
+2
Ответ *MVP*
он в первый сезон твоего Пепа на поводок посадил три раза подряд, повезло?
У Сульшера тоже 3 победы были)
Только где Пеп и эти двое
Бавария будет для него последним топ клубом
+2
0
+2
Ответ SpilightTwarkle
Достижения Тухеля: - финал ЛЧ с ПСЖ - победа в ЛЧ с Челси - прервал гегемонию Баварии А ты кто такой?
надо уточнять,что прерывает гегемоню Баварии в Баварии)))
+2
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+2
Ответ zzzeeerrrooo
Повезло просто На дистанции он 0
3 раза обыграть Пепку повезло? Он и сейчас в Баварии по статистике показывает лучший набор очков за несколько лет, просто Алонсо разбушевался. Да и в Челси он во втором сезоне долго шёл первым, пока не настигли травмы и ковид. Не сказал бы, что у него проблемы с этим. У него проблемы с коммуникабельностью из-за чрезмерной закрытости.
+3
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+2
У Тухеля уже есть проект топ-уровня и он близок к закрытию прошлогоднего гештальта по проигрышу салатницы впервые за 12 лет.
+1
0
+1
Ответ Акира02
3 раза обыграть Пепку повезло? Он и сейчас в Баварии по статистике показывает лучший набор очков за несколько лет, просто Алонсо разбушевался. Да и в Челси он во втором сезоне долго шёл первым, пока не настигли травмы и ковид. Не сказал бы, что у него проблемы с этим. У него проблемы с коммуникабельностью из-за чрезмерной закрытости.
Сульшер тоже Пепа обыгрывал и дальше что?
Лучший набор очков едва не стоил чемпионства в прошлом сезоне , но в этом гегемония Баварии прервется если его не снимут
5 защей в матче с Байером это вообще настоящий позор , про игру и писать не стоит
Когда это с Челси он шёл первым , если конкуренцию Сити мог составить только Ливер?
Он даже в ПСЖ умудрился провалиться в чемпе
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Ответ Акира02
Как же быстро все забыли, как Тухель пришел в кризисный Челси, обыграл всех топ тренеров по несколько раз и выиграл ЛЧ, а ведь это было пару сезонов назад.
кстати, Челси был его командой мне кажется, зря его уволили... А вот в Баварии что-то он не очень смотрится, хотя по очкам идёт хорошо, судя по статистике, но в Барселоне ему делать нечего, для себя же хуже сделает.
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Если бы не случайно взятая ЛЧ с Челси Тухеля вообще к топ тренерам нельзя было бы причислять.
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Можно прямо сейчас осуществить этот трансфер,прямо на этой неделе.Ну а Флика обратно в Баварию.
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Барса похоже начала бросаться на всех, кто плохо лежит. Хорошим это не закончится, к сожалению.
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Ответ SpilightTwarkle
Достижения Тухеля: - финал ЛЧ с ПСЖ - победа в ЛЧ с Челси - прервал гегемонию Баварии А ты кто такой?
А где он гегемонию прервал?
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Ответ Элхан Дюшеев
Деньги, деньги и ещё раз деньги, без больших денег и трансферов топ игроков ни один тренер не сможет стабильно добиваться результатов, максимум сезон другой что то покажет а после нужны деньги, у барсы к сожалению нету денег, как почти у всех испанских клубов
У "нищей" Барсы четвёртый бюджет в Европе, ага.
https://en.wikipedia.org/wiki/Deloitte_Football_Money_League
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Ответ SpilightTwarkle
Достижения Тухеля: - финал ЛЧ с ПСЖ - победа в ЛЧ с Челси - прервал гегемонию Баварии А ты кто такой?
Допиши, выиграл с Баварией прошлый сезон, при этом морально задавил Д.Боруссию в последнем матче без участия Баварии)
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Ответ Spaten
Тухель пусть начнёт с Байера на следующий год
С Майнца. Им как раз тренер нужен. Тухлому там самое мнсто
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Ответ Marina_Greta
В Ювентус можно, наверняка там будет смена, Милан как вариант...
Ювентус закончит в тройке, Аллегри точно оставят
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Ответ QWertY
Надеюсь Тучель окажется в МЮ. Топ коуч
Туксэль
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Ответ Гномович!
Интересно почему днкшник барсы Гвардиола не идет в Барсу спасти клуб и ДНК?!
Деньги, деньги и ещё раз деньги, без больших денег и трансферов топ игроков ни один тренер не сможет стабильно добиваться результатов, максимум сезон другой что то покажет а после нужны деньги, у барсы к сожалению нету денег, как почти у всех испанских клубов
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Ответ SpilightTwarkle
Достижения Тухеля: - финал ЛЧ с ПСЖ - победа в ЛЧ с Челси - прервал гегемонию Баварии А ты кто такой?
Причем находясь в Баварии
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Ответ Акира02
Ну вообще, моё мнение, что многие игроки Челси сдали где-то в середине второго сезона Тухеля. И в новый сезон, третий по счету Томаса, уже вошли совсем не те, кто брали ЛЧ, а сильно сдавшие во всем. Тухель из них все выжил. Это доказывает статистика Хаверца и Маунта в 0 голевых действий в 7 турах. Тухель, кстати, это понимал и просил усиления, особенно после 4 0 от Арсенала в товарнике, но ему подсунули Стерлинга и Обаму 34 летнего. Короче не дали нормальных ресурсов для перестройки, которая требовалось, а итоги мы видим сейчас.
Да... Есть такое, игроки прошли пик формы а другие просто сдали... Не было должного укрепления, но тогда увольнение Томми никто не понял, если бы ему дали время, такого бы кошмара не было с командой, у него был хотя бы стиль, игра...
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Ответ Marina_Greta
Вот после ухода Томми и начался весь 3,14здец в команде..
Ну вообще, моё мнение, что многие игроки Челси сдали где-то в середине второго сезона Тухеля. И в новый сезон, третий по счету Томаса, уже вошли совсем не те, кто брали ЛЧ, а сильно сдавшие во всем. Тухель из них все выжил. Это доказывает статистика Хаверца и Маунта в 0 голевых действий в 7 турах. Тухель, кстати, это понимал и просил усиления, особенно после 4 0 от Арсенала в товарнике, но ему подсунули Стерлинга и Обаму 34 летнего. Короче не дали нормальных ресурсов для перестройки, которая требовалось, а итоги мы видим сейчас.
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Ответ Акира02
3 раза обыграть Пепку повезло? Он и сейчас в Баварии по статистике показывает лучший набор очков за несколько лет, просто Алонсо разбушевался. Да и в Челси он во втором сезоне долго шёл первым, пока не настигли травмы и ковид. Не сказал бы, что у него проблемы с этим. У него проблемы с коммуникабельностью из-за чрезмерной закрытости.
Вот после ухода Томми и начался весь 3,14здец в команде..
+1
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Ответ Антон Фалафель
Да кто такой Тухель, штоб ему предлагали топ проекты???
Как же быстро все забыли, как Тухель пришел в кризисный Челси, обыграл всех топ тренеров по несколько раз и выиграл ЛЧ, а ведь это было пару сезонов назад.
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Ответ Антон Фалафель
Да кто такой Тухель, штоб ему предлагали топ проекты???
Массоны родственники не иначе.
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Проект топ-уровня для Тухеля - это Ромеу, Рафинья, Торрес… ну и еще Лангле с Деулофеу)) И 100% чашка в следующем году!
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Тухель вернётся в АПЛ.. В МЮ или Ливер.. А Барсе нужен другой "специалист" :
https://www.euro-football.ru/article/35/1005558789_barselonu_mojet_vozglavit_eks-trener_lokomotiva
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