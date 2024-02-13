«Барселоне» интересен Леау. Лапорта хочет подписать звезду, которая сразу будет давать результат

Рафаэл Леау интересен «Барселоне».

Как сообщает Diario Sport, руководство каталонского клуба намерено усилить состав звездным игроком в летнее трансферное окно. Спортивному менеджменту уже поручили продать некоторых футболистов нынешнего состава, чтобы «блауграна» могла себе позволить трансферы именитых новичков.

Кроме того, в «Барсе» рассчитывают, что продажа акций Barça Studios на сумму 200 миллионов евро позволит клубу вернуться к правилу 1:1 – оно дает право в полном объеме тратить деньги, вырученные от продажи футболистов.

Приоритетной задачей для каталонцев является приобретение опорного полузащитника и вингера. В качестве трансферной цели для укрепления первой позиции рассматривается из « ». В «Барселоне» надеются, что сумма сделки не будет превышать 40 миллионов евро.

Что касается позиции вингера, то представители «блауграны» делали запрос о возможности трансфера , но игрок, скорее всего, продлит контракт с «Баварией». По этой причине каталонцы решили обратиться к кандидатуре Рафаэла Леау. Португалец хочет попробовать свои силы в чемпионате Англии или Испании, и «Барселона» знает об этом.

Контракт Леау с « » действует до 2028 года, в нем указана сумма отступных – 175 миллионов евро. «Барселона» не может позволить себе трансфер за такую сумму, но планирует провести переговоры с «россонери» и сделать достойное предложение.

Отмечается, что президент «Барсы» Жоан Лапорта хочет подписать звезду, которая будет сразу же приносить результат.

В текущем сезоне Серии А Леау провел 21 матч, отличившись 3 голами и 7 ассистами. Его статистику можно найти здесь.