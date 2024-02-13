«Барселоне» интересен Леау. Лапорта хочет подписать звезду, которая сразу будет давать результат

Теги Бавария Милан Эвертон премьер-лига Англия Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Лерой Сане Рафаэл Леау Амаду Онана Футбол

Рафаэл Леау интересен «Барселоне».

Как сообщает Diario Sport, руководство каталонского клуба намерено усилить состав звездным игроком в летнее трансферное окно. Спортивному менеджменту уже поручили продать некоторых футболистов нынешнего состава, чтобы «блауграна» могла себе позволить трансферы именитых новичков. 

Кроме того, в «Барсе» рассчитывают, что продажа акций Barça Studios на сумму 200 миллионов евро позволит клубу вернуться к правилу 1:1 – оно дает право в полном объеме тратить деньги, вырученные от продажи футболистов. 

Приоритетной задачей для каталонцев является приобретение опорного полузащитника и вингера. В качестве трансферной цели для укрепления первой позиции рассматривается Амаду Онана из «Эвертона». В «Барселоне» надеются, что сумма сделки не будет превышать 40 миллионов евро. 

Что касается позиции вингера, то представители «блауграны» делали запрос о возможности трансфера Лероя Сане, но игрок, скорее всего, продлит контракт с «Баварией». По этой причине каталонцы решили обратиться к кандидатуре Рафаэла Леау. Португалец хочет попробовать свои силы в чемпионате Англии или Испании, и «Барселона» знает об этом. 

Контракт Леау с «Миланом» действует до 2028 года, в нем указана сумма отступных – 175 миллионов евро. «Барселона» не может позволить себе трансфер за такую сумму, но планирует провести переговоры с «россонери» и сделать достойное предложение. 

Отмечается, что президент «Барсы» Жоан Лапорта хочет подписать звезду, которая будет сразу же приносить результат. 

В текущем сезоне Серии А Леау провел 21 матч, отличившись 3 голами и 7 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

79 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нико Уильямс под носом лежит и дешевле выйдет, а Лапорта решил заглянуть в Серию А.
+42
-1
+41
Ответ Marina_Greta
А деньги они где возьмут? Милан явно не меньше 70 млн запросит за него.
Какие 70?))) минимум 120 с такими отступными должны выжимать, там псж под дверями сан сиро стоит и готов 120 выложить
+39
-2
+37
Ответ samatzakirzyanov
Нико Уильямс под носом лежит и дешевле выйдет, а Лапорта решил заглянуть в Серию А.
Нико недавно контракт с Атлетиком продлил. Да и смысл ему куда-то уходить? У него там брат (легенда клуба), любящие фанаты, комфортные условия.
+22
0
+22
Леау стоит уже стольник. Таких денег у Барсы нет.
+15
0
+15
А деньги они где возьмут? Милан явно не меньше 70 млн запросит за него.
+18
-8
+10
Ради Феррана Торреса продали название стадиона, ради Леау продадут назвние города.
+11
-1
+10
А чего Месси в Барселону не вернётся? Приехал бы, поиграл бесплатно пару лет. Барселона бы встала на ноги. А, я забыл. Он же любит золото. А помните легендарные комментарии глоров бчк, когда они говорили, что в Барселоне все за хлеб и воду готовы играть. Воспитанники. А в итоге что? Результат мы знаем.
+24
-14
+10
А при чем здесь Леау?!
+7
-2
+5
Ответ samatzakirzyanov
Нико Уильямс под носом лежит и дешевле выйдет, а Лапорта решил заглянуть в Серию А.
Может быть простая математика - в свой чемпионат надо продавать дороже, чем в чемпионат другой страны (у некоторых игроков это вообще бывает прописано в контракте).
+4
0
+4
Ответ Dexter Morgan
Так и было, да. После ухода Хави и Иньесты он ничего не смог в ЛЧ.
Плюс дорогостоящие трансферы в помощь великому:
Дембель 135м
Коут 135м
Гриз 120м
Де Йонг 85м
+5
-1
+4
Эти сказочники всем интересуются...на деле приходят монстры типа Ориоль Ромеу и Кристенсен.
+6
-3
+3
Диарио как всегда накидывает. Ну какой Леау, Барса с трудом зарегистрировала Роке, а тут минимум 70млн€ за трансфер+зп
+3
0
+3
Пусть Месси купят. Не думаю, что там слишком дорого будет.
+3
-1
+2
Ответ wmfrxwf5rq
Про Френки я бы так не говорил
Он просто хороший футболист. Не более того. Ничего выдающегося не сделал.
+4
-2
+2
Ответ Dexter Morgan
А чего Месси в Барселону не вернётся? Приехал бы, поиграл бесплатно пару лет. Барселона бы встала на ноги. А, я забыл. Он же любит золото. А помните легендарные комментарии глоров бчк, когда они говорили, что в Барселоне все за хлеб и воду готовы играть. Воспитанники. А в итоге что? Результат мы знаем.
Месси за Барсу за хлеб и воду играл. Просто ему за 4 года 550 млн дали,бонус за лоялность!
+3
-1
+2
Ответ Dexter Morgan
А чего Месси в Барселону не вернётся? Приехал бы, поиграл бесплатно пару лет. Барселона бы встала на ноги. А, я забыл. Он же любит золото. А помните легендарные комментарии глоров бчк, когда они говорили, что в Барселоне все за хлеб и воду готовы играть. Воспитанники. А в итоге что? Результат мы знаем.
1) Лапорта кинул Месси в 2021, почему через 2 года он должен вестись на его уверения, что его смогут зарегистрировать?
2) По правилам Ла Лиги, нельзя снижать зарплату более чем в 2 раза относительно последней, поэтому за еду играть не получится. Поэтому философствование в духе «стал бы он играть забесплатно или нет» абсолютно неуместна.
+2
0
+2
Непонятно только зачем Леао идти в Барсу:)
+4
-2
+2
Ответ Dexter Morgan
Тогда придётся продать и стадион, чтобы ему зарплату и премиальные платить.
Не плачь девчонка, пройдут дожди. И Месси вернётся, ты только жди.
+2
0
+2
Рычаги плюс свои игроки!
+1
0
+1
Ответ SWAGG
Комментарий удален модератором
Так и было, да. После ухода Хави и Иньесты он ничего не смог в ЛЧ.
+6
-5
+1
Расчехляй рычаги!
+1
0
+1
Ответ Vlad Zhadejko
Тоже думал об этом, но какой смысл ему уходить?
Он точно хочет уйти. Не продлевал контракт, пока не договорились с клубом об отступных - 60 млн. Наверное, хочет поиграть за клубы, где есть шанс на крупные трофеи
+1
0
+1
Кларк Кент подойдёт.

Сразу будет давать результат.

На всех позициях.
+1
0
+1
И на какие гроши?
+1
0
+1
Ничего не меняется: Барса делает трансферы ради трансферов, чтобы имя БЧК обсуждалось в прессе и футболки покупали) селекция там работает или все расходы на академию уходят?
+1
0
+1
Ответ v@mpir
Не плачь девчонка, пройдут дожди. И Месси вернётся, ты только жди.
Действительно. Пусть плачут. И платят.
+1
0
+1
Тут всех рычагов не хватит. Учитывая потенциальный спрос на Леау, у Милана наверняка будет выбор из более платежеспособных клубов.
+2
-1
+1
Ответ Dexter Morgan
А чего Месси в Барселону не вернётся? Приехал бы, поиграл бесплатно пару лет. Барселона бы встала на ноги. А, я забыл. Он же любит золото. А помните легендарные комментарии глоров бчк, когда они говорили, что в Барселоне все за хлеб и воду готовы играть. Воспитанники. А в итоге что? Результат мы знаем.
Я смотрю ты очень умный 🧠
+1
0
+1
Ответ Назар Игорь
Леау стоит уже стольник. Таких денег у Барсы нет.
Милан за стольник даже факс читать не будет
0
0
0
Уже Левандовского подписали, им мало, что ли?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий