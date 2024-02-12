Деку о Клоппе: «Он сказал, что хочет отдохнуть. У «Барсы» финансовые проблемы, мы не можем дать средства, чтобы выиграть все здесь и сейчас – это демотивирует любого тренера»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Барселона Деку Ла Лига деньги Футбол

Деку исключил возможность приглашения Юргена Клоппа в «Барселону» летом.

Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона. Кто захотел бы уйти из АПЛ

– Он сказал, что хочет отдохнуть от тренерской работы на какое-то время.

– Никто не сможет сказать «нет» «Барселоне».

– У нас серьезные финансовые проблемы, и это одна из причин, по которой клуб пригласил меня. Мы не можем вкладывать столько же денег, сколько другие клубы-миллионеры, и это демотивирует любого тренера, который приходит сюда с желанием выиграть все здесь и сейчас. К сожалению, мы не можем предоставить средства для этого. Не на данном этапе, – сказал спортивный директор «Барселоны».

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45 комментариев
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Очень много Деку в информ-пространстве. Считаю,что летом вместе с Хави он также должен покинуть клуб. Алемани тихо работал и давал результат. Этот же только интервью даёт.
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+44
Ответ falkao2013
Очень много Деку в информ-пространстве. Считаю,что летом вместе с Хави он также должен покинуть клуб. Алемани тихо работал и давал результат. Этот же только интервью даёт.
ну алемани был профи.
а деку простой футболист,который почему-то занимает эту должность.
+30
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+30
Забавно читать , что у Барсы серьёзные проблемы, и что для тренера который хочет выиграть всё здесь и сейчас они не могут предоставить условия, но при этом от Хави требовать треблов, выигрывать здесь и сейчас и т д... Если уж понимаете, что не способны дать конкретные условия для обязательных побед-снижайте плану и снимайте давление с действующих тренеров, чтоб от них не требовали всего о чем кричит в рупор Лапорта🤷‍♂️
+23
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+23
Мы не можем вкладывать столько же, сколько другие клубы миллионеры. Однако мы будем спрашивать намного жестче
+20
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+20
Ответ Гномович!
Миллионы Негрейре, Эвребе, Айтекину и 500 млн. контракт Месси в 2017 - вот и серьезные финансовые проблемы, скажите спасибо что не обонкротились.
У нас Сержи Роберту получал зарплату больше, чем любой игрок Реала..
А виноват в этом Перес, конечно же.
+16
-2
+14
Миллионы Негрейре, Эвребе, Айтекину и 500 млн. контракт Месси в 2017 - вот и серьезные финансовые проблемы, скажите спасибо что не обонкротились.
+28
-18
+10
Странная постановка вопроса- никто не может отказать Барселоне...Они там журналюги в какой-то сказке живут?
+9
0
+9
Ответ falkao2013
Вот это и удручает. Игрок был отличный,но нынешняя должность явно не его.
так в барсе очень много популизма. профессионал не сможет там долго работать, нужно постоянно выходить в информ пространство и что-то загонять.
+6
0
+6
Клопп умный мужик, шо ему там делать? Лучше в отпуске чилить, чем мучиться с Барсой.
+6
0
+6
Ответ гель кристины
Контракт есть контракт. Не платить что ли?
Платить конечно. Но фан база Месси кричала о его бескорыстности , какой он красавчик что отказался от миллиарда саудовцев и поехал в Майами на скромных в сравнении условиях, а Криш вот меркантильный продался арабам... Ну так если от миллиардов отказался, чего бы не отказаться от выплат Барсы, когда клуб на коленях? Причём заработал он там так, что даже не пике карьеры ему никто бы такую личку не насыпал как ушлёпок Бартомеу в те времена...
+8
-3
+5
Ответ Гномович!
У нас серьезные финансовые проблемы!!! Самое смешное что бчк до сих пор платят играющему за хлеб и днк месси зарплату и будут платить до 2025))
Контракт есть контракт. Не платить что ли?
+8
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К слову, с приходом профнепригодного Деку все и пошло по одному месту. Пока ни одного успешного мува с его стороны
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Проблема Барселоны в том, что они реально думают, что им "никто не может сказать нет". А так - это уже давно не топ-клуб c большими хроническими финансовыми проблемами.
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Ответ Фанат спорта01
ну алемани был профи. а деку простой футболист,который почему-то занимает эту должность.
Вот это и удручает. Игрок был отличный,но нынешняя должность явно не его.
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Барца превратилась в середняк. Порой конечно еще выигрывает матчи за счет страха других команд, типа "ооо, это ж Барса, все в автобус". Но уже некоторые стали догадываться, что от величия лишь остались пафосные речи Хави, а по факту можно играть, вот и дырявят ее Гранады, Альмерии и прочие Бильбао. Дальше будет только хуже, я это уже писал.
"– Никто не сможет сказать «нет» «Барселоне»." --- В каком мире они там живут?))
+2
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+1
Клопп-то как раз выстраивает команду и сходу будет сложно дать результат, другое дело что под него нужны трансферы, на которые нет средств - это уже второй вопрос. А сколько давать время тренеру на выстраивание игры это уже вопрос к руководству как раз.

Хави если мы меньше пафоса давал в интервью, то с него бы ничего не спрашивали. В том сезоне Ла Лигу выиграл - большой молодец, в этом дальше в ЛЧ прошел, но вот его речи и постоянное нытье сделали свое дело
+1
0
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Ответ Red_Marlboro_
Юргена Клоппа требуют наши сердца 💗💙 Юргена Клоппа требуют наши глаза 👀😍
РЫЧАГОВ требуют ваши ……..
+2
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+1
Ответ Abu Ibrahim
А почему Алемани ушел ?
Про тонущий корабль слышал?
+2
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+1
А кого мотивирует? Ханси Флика или Консейсау?
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Ответ Любезный Коссутий
на этом, судя по всему, собирается в 4-5 раз меньше. учитывая то, что Барса считает чуть ли не каждые евро - существенная потеря
На Манжуике - 30-40 тыс. На Эль-Классико был почти полный - 54-55тыс. Ну т.е. раза в 2 разница будет максимум(реальнее - 1.5-1.7).

У Барсы всё нормально с доходами(если брать за сезон, а не за год - то вообще 800.1 млн).

Сложности лишь с расходами (конкретно на зарплатную ведомость) и правилами ФФП в ЛаЛиге - которые самые жестокие в евро-лигах(после краха Майорки) . Но это тупо проделки прошлого(больше) и нынешнего(меньше) менеджмента

upd: источник финансов https://www.statista.com/statistics/271581/revenue-of-soccer-clubs-worldwide/
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Ответ akaAzazello
Стадион размера Камп Ноу даёт порядка 50-70 млн в год - т.е. 10%, если не менее, от доходов клуба уровня Барсы(721 млн евро за 2023й). ОТ: ковидный 2020й год (по сути - только январь и февраль со зрителями) - пару клубов ЛаЛиги закончили с малой, но прибылью - в т.ч. и Мадрид(т.е. клуб с соизмеримым доходом общим и от стадиона). Т.е. стадион, конечно, влияет - но совсем на так сильно, как 50 лет назад.
на этом, судя по всему, собирается в 4-5 раз меньше.
учитывая то, что Барса считает чуть ли не каждые евро - существенная потеря
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Ответ Любезный Коссутий
так эта ситуация не на один год, похоже. без заполняемости стадиона сложно рассчитывать на финансовую прибыль. а, судя по тем играм, которые я видел, кулесы не особо жалуют этот стадион
Стадион размера Камп Ноу даёт порядка 50-70 млн в год - т.е. 10%, если не менее, от доходов клуба уровня Барсы(721 млн евро за 2023й).

ОТ: ковидный 2020й год (по сути - только январь и февраль со зрителями) - пару клубов ЛаЛиги закончили с малой, но прибылью - в т.ч. и Мадрид(т.е. клуб с соизмеримым доходом общим и от стадиона).

Т.е. стадион, конечно, влияет - но совсем на так сильно, как 50 лет назад.
0
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0
Ответ Любезный Коссутий
так эта ситуация не на один год, похоже. без заполняемости стадиона сложно рассчитывать на финансовую прибыль. а, судя по тем играм, которые я видел, кулесы не особо жалуют этот стадион
туристы были основной массой, а они на другой стадион и не пойдут
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Ответ falkao2013
Очень много Деку в информ-пространстве. Считаю,что летом вместе с Хави он также должен покинуть клуб. Алемани тихо работал и давал результат. Этот же только интервью даёт.
А если бы Деку молчал в тряпочку, то считался бы у вас хорошим специалистом? Какая-то странная логика.
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Ответ falkao2013
Очень много Деку в информ-пространстве. Считаю,что летом вместе с Хави он также должен покинуть клуб. Алемани тихо работал и давал результат. Этот же только интервью даёт.
результаты алемани сейчас расхлебывает деку
зато тихо, да
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Ответ All-Eyes On-Me
типичная ситуация, когда берут для отвода глаз бывших игроков и легенд, чтобы делать свои дела. Хави чем вам плох? он чемпионат выиграл в прошлом году. С таким дурдомом и чехардой игроков, постоянными проблемами с заявкой. По-моему, вы слишком много хотите. Нужно навести сперва порядок с финансами, а руководство как занималось ерундой, так и занимается.
Но тут и Хави частично виноват, нафига постоянно говорить про величия, тяжелая футболка, про требл и.т.д надо быть скромнее. Лапорта понятно он президент, клуба его иногда можно понять, хотя он тоже иногда перегибают палку, ну раз они говорят постоянно про побед во всех турнирах то мы болельщики (больше сами местные болельщики Барсы мы в том числе) тоже требуем эти победы.
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Ответ falkao2013
Очень много Деку в информ-пространстве. Считаю,что летом вместе с Хави он также должен покинуть клуб. Алемани тихо работал и давал результат. Этот же только интервью даёт.
типичная ситуация, когда берут для отвода глаз бывших игроков и легенд, чтобы делать свои дела. Хави чем вам плох? он чемпионат выиграл в прошлом году. С таким дурдомом и чехардой игроков, постоянными проблемами с заявкой. По-моему, вы слишком много хотите. Нужно навести сперва порядок с финансами, а руководство как занималось ерундой, так и занимается.
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Пора сэкономить на Деку.
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Ответ Фанат спорта01
ну алемани был профи. а деку простой футболист,который почему-то занимает эту должность.
А почему Алемани ушел ?
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У Барсы финансовые проблемы уже слишком долго, и это при том, что стадион строится. С такими перспективами и таким Реалом, который ещё и Мбаппе усилится летом, трофеев не видать, как своих ушей.
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