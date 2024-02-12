Деку о Клоппе: «Он сказал, что хочет отдохнуть. У «Барсы» финансовые проблемы, мы не можем дать средства, чтобы выиграть все здесь и сейчас – это демотивирует любого тренера»
Деку исключил возможность приглашения Юргена Клоппа в «Барселону» летом.
– Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона. Кто захотел бы уйти из АПЛ…
– Он сказал, что хочет отдохнуть от тренерской работы на какое-то время.
– Никто не сможет сказать «нет» «Барселоне».
– У нас серьезные финансовые проблемы, и это одна из причин, по которой клуб пригласил меня. Мы не можем вкладывать столько же денег, сколько другие клубы-миллионеры, и это демотивирует любого тренера, который приходит сюда с желанием выиграть все здесь и сейчас. К сожалению, мы не можем предоставить средства для этого. Не на данном этапе, – сказал спортивный директор «Барселоны».
а деку простой футболист,который почему-то занимает эту должность.
А виноват в этом Перес, конечно же.
"– Никто не сможет сказать «нет» «Барселоне»." --- В каком мире они там живут?))
Хави если мы меньше пафоса давал в интервью, то с него бы ничего не спрашивали. В том сезоне Ла Лигу выиграл - большой молодец, в этом дальше в ЛЧ прошел, но вот его речи и постоянное нытье сделали свое дело
У Барсы всё нормально с доходами(если брать за сезон, а не за год - то вообще 800.1 млн).
Сложности лишь с расходами (конкретно на зарплатную ведомость) и правилами ФФП в ЛаЛиге - которые самые жестокие в евро-лигах(после краха Майорки) . Но это тупо проделки прошлого(больше) и нынешнего(меньше) менеджмента
upd: источник финансов https://www.statista.com/statistics/271581/revenue-of-soccer-clubs-worldwide/
учитывая то, что Барса считает чуть ли не каждые евро - существенная потеря
ОТ: ковидный 2020й год (по сути - только январь и февраль со зрителями) - пару клубов ЛаЛиги закончили с малой, но прибылью - в т.ч. и Мадрид(т.е. клуб с соизмеримым доходом общим и от стадиона).
Т.е. стадион, конечно, влияет - но совсем на так сильно, как 50 лет назад.
зато тихо, да