Деку о Клоппе: «Он сказал, что хочет отдохнуть. У «Барсы» финансовые проблемы, мы не можем дать средства, чтобы выиграть все здесь и сейчас – это демотивирует любого тренера»

Деку исключил возможность приглашения Юргена Клоппа в «Барселону» летом.

– Клопп объявил, что покинет « » в конце сезона. Кто захотел бы уйти из …

– Он сказал, что хочет отдохнуть от тренерской работы на какое-то время.

– Никто не сможет сказать «нет» «Барселоне».

– У нас серьезные финансовые проблемы, и это одна из причин, по которой клуб пригласил меня. Мы не можем вкладывать столько же денег, сколько другие клубы-миллионеры, и это демотивирует любого тренера, который приходит сюда с желанием выиграть все здесь и сейчас. К сожалению, мы не можем предоставить средства для этого. Не на данном этапе, – сказал спортивный директор «Барселоны».