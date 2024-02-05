Флику нравится вариант с работой в «Барсе». Тренер учит испанский (Кристиан Фальк)

Ханс-Дитер Флик готов возглавить «Барселону».

Ранее стало известно, что бывший главный тренер «Баварии» и сборной Германии стал кандидатом на замену Хави.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, Флик уже учит испанский язык. Ему нравится вариант с продолжением карьеры в «Барселоне».

Флик стал основным вариантом «Барселоны», на нем настаивает Лапорта. Немцу интересна работа за рубежом (Кристиан Фальк)