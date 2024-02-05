Флику нравится вариант с работой в «Барсе». Тренер учит испанский (Кристиан Фальк)
Ханс-Дитер Флик готов возглавить «Барселону».
Ранее стало известно, что бывший главный тренер «Баварии» и сборной Германии стал кандидатом на замену Хави.
По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, Флик уже учит испанский язык. Ему нравится вариант с продолжением карьеры в «Барселоне».
Флик стал основным вариантом «Барселоны», на нем настаивает Лапорта. Немцу интересна работа за рубежом (Кристиан Фальк)
С удовольствием бы глянул на Флика в Барсе, надеюсь не утка.
Так что далеко не факт, что все, кто у топаря Чави, выглядят, как поленья, не заиграют при тренере, который занят своей работой, а не рассуждениями о том, как ему тяжело.
Первое правило клуба- ни слова о нытье!
Второе правило клуба - нигде, никогда не упоминать про ДНК!
Третье правило клуба - футболист выдохся, устал, пусть меняется, но не ноет.
И четвертое правило клуба- тот, кто то вступил в клуб - понизьте зп.
но Фаны барсы почему-то не понимают, или не хотят понимать, что их команда не может выигрывать требл каждый год. да и вообще хотя бы приблизиться к былым результатам. составы и сравнивать глупо
Очень любопытно посмотреть на Флика у руля Барсы
Да и вообще зачем ждать, пока Флик выучит язык, если есть свободный Моуринью, для которого языки не проблема.