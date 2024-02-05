Флику нравится вариант с работой в «Барсе». Тренер учит испанский (Кристиан Фальк)

Теги Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик Футбол

Ханс-Дитер Флик готов возглавить «Барселону».

Ранее стало известно, что бывший главный тренер «Баварии» и сборной Германии стал кандидатом на замену Хави.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, Флик уже учит испанский язык. Ему нравится вариант с продолжением карьеры в «Барселоне». 

Флик стал основным вариантом «Барселоны», на нем настаивает Лапорта. Немцу интересна работа за рубежом (Кристиан Фальк)

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45 комментариев
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Ответ deadjoker
От создателей Зидан учит Английский :))
Чтобы отказать МЮ
+112
-1
+111
Лично мне было бы интересно посмотреть на Флика в Барселоне. Но мало верится в это , слишком адекватно и хорошо чтобы быть правдой
+66
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+65
От создателей Зидан учит Английский :))
+38
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+32
Мне кажется интересным такой порядок дел)
С удовольствием бы глянул на Флика в Барсе, надеюсь не утка.
+16
-1
+15
Ответ фан Барсы
С другой стороны у чемпионской Баварии состав был сильнее и интереснее. Не знаю смог бы добиться Флик успеха.
Тот же самый состав чемпионской Баварии, при топаре Коваче, играл непонятно во что, и не вызывал ничего, кроме омерзения.
Так что далеко не факт, что все, кто у топаря Чави, выглядят, как поленья, не заиграют при тренере, который занят своей работой, а не рассуждениями о том, как ему тяжело.
+16
-2
+14
Ответ Melissa Parker
Он учит испанский чтобы общаться с Тьяго в Ливерпуле
ничего так, что Тьяго отлично выучил немецкий за все годы в Баварии?
+7
0
+7
Флик, зайдя на должность:
Первое правило клуба- ни слова о нытье!
Второе правило клуба - нигде, никогда не упоминать про ДНК!
Третье правило клуба - футболист выдохся, устал, пусть меняется, но не ноет.
И четвертое правило клуба- тот, кто то вступил в клуб - понизьте зп.
+12
-6
+6
Ответ Вечно в бане
Тот же самый состав чемпионской Баварии, при топаре Коваче, играл непонятно во что, и не вызывал ничего, кроме омерзения. Так что далеко не факт, что все, кто у топаря Чави, выглядят, как поленья, не заиграют при тренере, который занят своей работой, а не рассуждениями о том, как ему тяжело.
я за все два года так и не понял, откуда у фанов барсы столько хейта к Хави. он буквально сам доплатил, чтобы барса смогла его подписать, в великолепном стиле взял лол-лигу, во все той же кризисной барсе, со школьниками и игроками, которые ему небыли нужны. почти все трансферы на вход - не его личные желания, особенно в этом сезоне. он ведь правда довольно неплохо справлялся, для тренера той Барселоны, какой она является сейчас.
но Фаны барсы почему-то не понимают, или не хотят понимать, что их команда не может выигрывать требл каждый год. да и вообще хотя бы приблизиться к былым результатам. составы и сравнивать глупо
+7
-1
+6
Ответ Aram Avanesian
Лично мне было бы интересно посмотреть на Флика в Барселоне. Но мало верится в это , слишком адекватно и хорошо чтобы быть правдой
С другой стороны у чемпионской Баварии состав был сильнее и интереснее. Не знаю смог бы добиться Флик успеха.
+8
-2
+6
Ответ Ole Gunor
При всем уважение к таланту Флика и результат с баварией, мне кажется, без объяснений причин, но в Барсе у него может либо не получится либо забуксовать на момент, когда нужен будет в конечном итоге результат здесь и сейчас. Ему бы подошло или в Германии с кем то поработать, пусть и андердогом либо Англия, все таки и Британия и Германия более склонны с какому то не то чтобы порядку, но исторической дисциплине. А вот Барсе надо бы Симеоне перетянуть и с ним попытаться построить команду с прицелом лет на 10.
какой симеоне:)он там даром не надо со своим футболом
+4
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+4
Ответ Раиль Гайнетдинов
Без тики-таки Барселону уже не могу представить!
Серьезно? Её не было при Кумане, её не было при Хави, при Сетьене её точно не было, да и при Вальверде тяжело назвать футбол Барсы тики такой. Да честно говоря Барселона Энрике была намного более вертикальной, чем например ПСЖ Энрике по этому по большому счету кроме Барсы Пепа и Барсы Вилановы тики таки и не было.
+3
0
+3
Барсе нужен максимально стрессоустойчивый тренер. Мы видим, что у Хави с этим проблемы. Постоянные жалобы на судей тому подтверждение. Идеальным вариантом, хоть и абсолютно нереальным видится Анчелотти. Вон в каких условиях итальянец дает результат. Клоппа Барса просто не потянет. Флик - интересный вариант. Было бы неплохо
+4
-1
+3
Ответ deadjoker
От создателей Зидан учит Английский :))
Аллегри тоже 2 года учил английский, а всё равно в Турин вернулся.
+3
0
+3
Надеюсь инфа про тренера порту по выбору легендарного спорт дира деку вброс

Очень любопытно посмотреть на Флика у руля Барсы
+3
0
+3
В принципе, Тер Штеген есть, Левандовски, подпишут Мюллера свободным агентом, и у Флика будет своя банда в Барселоне.
+2
0
+2
Каталанский надо учить.
Да и вообще зачем ждать, пока Флик выучит язык, если есть свободный Моуринью, для которого языки не проблема.
+10
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лучше нагельсмана попробовать
+2
0
+2
Ответ romanisti89
осталось Барсе узнать о существовании Флика
Они точно в курсе. 8-2 как минимум фаны Реала долго забыть не дадут .
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Ответ Михаил Родченков
я за все два года так и не понял, откуда у фанов барсы столько хейта к Хави. он буквально сам доплатил, чтобы барса смогла его подписать, в великолепном стиле взял лол-лигу, во все той же кризисной барсе, со школьниками и игроками, которые ему небыли нужны. почти все трансферы на вход - не его личные желания, особенно в этом сезоне. он ведь правда довольно неплохо справлялся, для тренера той Барселоны, какой она является сейчас. но Фаны барсы почему-то не понимают, или не хотят понимать, что их команда не может выигрывать требл каждый год. да и вообще хотя бы приблизиться к былым результатам. составы и сравнивать глупо
Как раз таки у адекватных фанов Барсы к Хави никакого хейта нет. Хейт в основном исходит от фанов других клубов
+2
-1
+1
Было бы великолепно для него, Барсы и интереса в целом.
+1
0
+1
Ответ фан Барсы
С другой стороны у чемпионской Баварии состав был сильнее и интереснее. Не знаю смог бы добиться Флик успеха.
Немецким тренерам в Баварии тяжело работать, по соим ощущениям, поэтому я считаю что Бавария это не показатель
+1
-1
0
Ответ Михаил Родченков
я за все два года так и не понял, откуда у фанов барсы столько хейта к Хави. он буквально сам доплатил, чтобы барса смогла его подписать, в великолепном стиле взял лол-лигу, во все той же кризисной барсе, со школьниками и игроками, которые ему небыли нужны. почти все трансферы на вход - не его личные желания, особенно в этом сезоне. он ведь правда довольно неплохо справлялся, для тренера той Барселоны, какой она является сейчас. но Фаны барсы почему-то не понимают, или не хотят понимать, что их команда не может выигрывать требл каждый год. да и вообще хотя бы приблизиться к былым результатам. составы и сравнивать глупо
В великолепном стиле взял Ла Лигу. Это вы про ту омерзительную игру с кучей минимальных побед, кучей отскоков, и антирекордов? )
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Ответ Aram Avanesian
Лично мне было бы интересно посмотреть на Флика в Барселоне. Но мало верится в это , слишком адекватно и хорошо чтобы быть правдой
Проблема в том, что пока Лапорта будет привозить в Барсу тех, кто плохо лежит, а не тех, кто нужен под конкретные тренерские задумки ни один нормальный тренер надолго в ней не задержится. Флик ведь из Баварии ушёл как раз потому, что у него были разногласия по формированию состава с нашим руководством (я болельщик Мюнхенцев). Хоть у нас за трансферы по большей части отвечает руководство, но игроки подбираются под определённый стиль, заложенный Хайнкесом/Гвардиолой и тренеры выбираются с похожими принципами (за исключением Анчелотти с Ковачем). А в Барсе Ханси придётся работать с чем бог послал без гарантий, что ему привезут подходящих игроков. В общем если Лапорта наконец займётся нормальной долгосрочной стратегией, то тогда этот союз может стать успешным, а если продолжит погоню за сиюминутными результатами, то Флик не проработает и двух сезонов.
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Ответ Lindeman
Как раз таки у адекватных фанов Барсы к Хави никакого хейта нет. Хейт в основном исходит от фанов других клубов
Вот они адекватные фанаты нашлись. Адекватные - это те, кто его омерзительный футбол защищают ?
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Сначала унизил, а теперь хочет возвысить?
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Ответ кэпко
Флика в Барсе сьедят и похоронят карьеру, Флик одумайся
а что у него за карьера то в 59 лет?три года всего главным тренером:)
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Hola amigo!
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Ответ rigobersong
Флик выиграл за 2 неполных года - 7 титулов Клопп в Ливерпуле за 9 лет - 7 титулов Надеюсь все-таки Барселона не будет брать чокера в кепке, а подпишет настоящего топаря Флика:)
общее у них, что оба унизили Барсу в плей офф ЛЧ, 4-0 и 8-2
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Hola amigo!
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