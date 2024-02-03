Апелляция «Барсы» на участие «Реала» в деле Негрейры отклонена. Суд решил, что «Мадрид» можно считать пострадавшим от выплат вице-президенту комитета судей

Суд отклонил апелляцию «Барселоны» на участие «Реала» в деле Негрейры.

Напомним, бывший вице-президент технического комитета судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) был обвинен во взяточничестве после того, как суд посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Также во взяточничестве обвинили клуб, сына Негрейры и бывших президентов каталонцев , и действующего президента «Барсы» .

Утверждалось, что «Реал» пойдет до конца в деле Негрейры, так как видит в нем признаки коррупции. Клуб хочет увольнения всех судей, контактировавших с бывшим вице-президентом CTA. Кроме того, стало известно, что Лапорты и президента « » Флорентино Переса «холодная война» – Жоан недоволен позицией «сливочных» и считает, что клуб хочет извлечь выгоду из проблем «Барсы».

Как сообщает El Español, Провинциальный суд Барселоны отклонил апелляцию «Барсы» на участие «Реала» в деле Негрейры, поданную от имени Бартомеу, Роселя, Оскара Грау и Альберта Солера (оба – бывшие исполнительные директоры каталонцев – Sports.ru).

Суд посчитал, что «Реал» «пострадал из-за выплат «Барселоны» Негрейре, направленных на влияние на принятие решений судьями».

Суд также напомнил, что любой клуб, участвовавший в одном соревновании с «Барселоной», можно считать пострадавшим из-за выплат Негрейре.

Кроме того, в суде не согласились с доводом о том, что «Реала» могут представлять и прокуратура.

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