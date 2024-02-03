Апелляция «Барсы» на участие «Реала» в деле Негрейры отклонена. Суд решил, что «Мадрид» можно считать пострадавшим от выплат вице-президенту комитета судей
Суд отклонил апелляцию «Барселоны» на участие «Реала» в деле Негрейры.
Напомним, бывший вице-президент технического комитета судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Мария Энрикес Негрейра был обвинен во взяточничестве после того, как суд посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.
Также во взяточничестве обвинили клуб, сына Негрейры и бывших президентов каталонцев Жозепа Бартомеу, Сандро Роселя и действующего президента «Барсы» Жоана Лапорту.
Утверждалось, что «Реал» пойдет до конца в деле Негрейры, так как видит в нем признаки коррупции. Клуб хочет увольнения всех судей, контактировавших с бывшим вице-президентом CTA. Кроме того, стало известно, что Лапорты и президента «Мадрида» Флорентино Переса «холодная война» – Жоан недоволен позицией «сливочных» и считает, что клуб хочет извлечь выгоду из проблем «Барсы».
Как сообщает El Español, Провинциальный суд Барселоны отклонил апелляцию «Барсы» на участие «Реала» в деле Негрейры, поданную от имени Бартомеу, Роселя, Оскара Грау и Альберта Солера (оба – бывшие исполнительные директоры каталонцев – Sports.ru).
Суд посчитал, что «Реал» «пострадал из-за выплат «Барселоны» Негрейре, направленных на влияние на принятие решений судьями».
Суд также напомнил, что любой клуб, участвовавший в одном соревновании с «Барселоной», можно считать пострадавшим из-за выплат Негрейре.
Кроме того, в суде не согласились с доводом о том, что «Реала» могут представлять Ла Лига и прокуратура.
«Барсе» предъявили обвинения по делу Негрейры. Спуск в Сегунду и бан в еврокубках среди возможных санкций
суперлиге, а также с жёсткими противоречиями по делу Негрейры. И продолжают сидеть в этой бочке
Клубы тоже собачатся между собой. Все друг друга стоят. Фарс.
"Само обвинение в коррупции не снято, дело рассматривается"
Все хейтеры немного туговаты, мы должны снисходительно к вам относится )