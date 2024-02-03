Апелляция «Барсы» на участие «Реала» в деле Негрейры отклонена. Суд решил, что «Мадрид» можно считать пострадавшим от выплат вице-президенту комитета судей

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Федерация футбола Испании Сандро Росель Жозеп Бартомеу Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Суд отклонил апелляцию «Барселоны» на участие «Реала» в деле Негрейры.

Напомним, бывший вице-президент технического комитета судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Мария Энрикес Негрейра был обвинен во взяточничестве после того, как суд посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Также во взяточничестве обвинили клуб, сына Негрейры и бывших президентов каталонцев Жозепа Бартомеу, Сандро Роселя и действующего президента «Барсы» Жоана Лапорту.

Утверждалось, что «Реал» пойдет до конца в деле Негрейры, так как видит в нем признаки коррупции. Клуб хочет увольнения всех судей, контактировавших с бывшим вице-президентом CTA. Кроме того, стало известно, что Лапорты и президента «Мадрида» Флорентино Переса «холодная война» – Жоан недоволен позицией «сливочных» и считает, что клуб хочет извлечь выгоду из проблем «Барсы».

Как сообщает El Español, Провинциальный суд Барселоны отклонил апелляцию «Барсы» на участие «Реала» в деле Негрейры, поданную от имени Бартомеу, Роселя, Оскара Грау и Альберта Солера (оба – бывшие исполнительные директоры каталонцев – Sports.ru).

Суд посчитал, что «Реал» «пострадал из-за выплат «Барселоны» Негрейре, направленных на влияние на принятие решений судьями».

Суд также напомнил, что любой клуб, участвовавший в одном соревновании с «Барселоной», можно считать пострадавшим из-за выплат Негрейре.

Кроме того, в суде не согласились с доводом о том, что «Реала» могут представлять Ла Лига и прокуратура.

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17 комментариев
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Всё таки это впечатляет! Как они пытаются уседеть в одной бочке по
суперлиге, а также с жёсткими противоречиями по делу Негрейры. И продолжают сидеть в этой бочке
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За 18 лет все клубы Ла Лиги пострадали от произвола БЧК и судей.
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До чего же противное глорьё Реала и Барселоны в комментариях на спортсе🤢

Клубы тоже собачатся между собой. Все друг друга стоят. Фарс.
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Как у них холодная война, если Лапорта поддерживает идею суперлиги, которую продвигает Перес?
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Ответ Nike of FW
видимо как раз таки ты не понял ... коррупция как раз у гос служащих кем Негрейра не являлся..... )))) продолжайте врать .
https://www.sports.ru/football/1115814084-prokuratura-protiv-obvineniya-barsy-vo-vzyatochnichestve-po-delu-negre.html

"Само обвинение в коррупции не снято, дело рассматривается"

Все хейтеры немного туговаты, мы должны снисходительно к вам относится )
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Ответ Роман
За 18 лет все клубы Ла Лиги пострадали от произвола БЧК и судей.
Комментарий удален модератором
Ответ Роман
За 18 лет все клубы Ла Лиги пострадали от произвола БЧК и судей.
Роман , Вам спать давно пора
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Ответ Cruel Snake
Всё таки это впечатляет! Как они пытаются уседеть в одной бочке по суперлиге, а также с жёсткими противоречиями по делу Негрейры. И продолжают сидеть в этой бочке
Так Лапорта же сказал,его интерес 100 лямов.Видимо считает что это может залатать пробоины в финансовом состоянии.Заклятые друзья.)
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Ответ 2vdhrvmmzf
Так, а все остальные клубы зачем не привлекают тогда, почему один Реал пострадал? Права Реала только должны защищаться?
Новость дальше заголовка читал?
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