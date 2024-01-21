У Лапорты и Переса «холодная война». Жоан недоволен позицией «Реала» по делу Негрейры и считает, что «Мадрид» хочет извлечь выгоду из проблем «Барсы»
Между Жоаном Лапортой и Флорентино Пересом идет «холодная война».
Как пишет Diario Sport, в последнее время отношения между президентами «Барселоны» и «Реала» стали отдаленными.
Все думали, что перед матчем за Суперкубок Испании в Эр-Рияде они найдут время на встречу, но этого не произошло. Оба президента не предприняли шагов для организации встречи.
Флорентино злится на «Барселону» и холоден с Лапортой, который недоволен позицией «Реала» по делу Негрейры и считает, что «Мадрид» хочет извлечь выгоду из проблем каталонцев. На данный момент ни Перес, ни Лапорта не намерены сближаться.
Напомним, что только «Реал» и «Барселона» не отказались от идеи создания Суперлиги Европы.
«Это великий день». «Реал» и «Барселона» едины в поддержке Суперлиги
Ведь речь идет о справедливости побед Барселоны
Моё мнение может измениться, если действительно будут доказательства, но пока лишь бессмысленное проклинание в СМИ без состава преступления.
По каждому из сезонов есть неоспоримые пруфы
Похоже, вам нужна пояснительная бригада - во первых, всем по большому счету поx 😁
Во вторых, пацаны не пытаются, а со стороны наблюдают и ехидничают, что вполне объяснимо, им достаточно того, что узнали, можно колоть блауграногранатовых - кто-то болеет за одних, кто-то за других. А поклонники Барсы, как истинные защитники, встают прямо таки грудью за репутацию своего клуба, на всех площадках этого мира. Одни вбрасывают, другие оправдывают, говорят, что «все не так».
Обидно, что у Барсы в последнее время есть то, за что их можно задеть? ->
• раскрытие факта платежей клуба на протяжении 17 лет одному из чиновников футбольной федерации?
• неоднократные заходы к игрокам с мольбами о снижении зп?
Понимаю, однако, что поделать - перечисленные выше сухие факты, тяжело объяснить пацанам.