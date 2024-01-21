У Лапорты и Переса «холодная война». Жоан недоволен позицией «Реала» по делу Негрейры и считает, что «Мадрид» хочет извлечь выгоду из проблем «Барсы»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жоан Лапорта Флорентино Перес Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Между Жоаном Лапортой и Флорентино Пересом идет «холодная война».

Как пишет Diario Sport, в последнее время отношения между президентами «Барселоны» и «Реала» стали отдаленными.

Все думали, что перед матчем за Суперкубок Испании в Эр-Рияде они найдут время на встречу, но этого не произошло. Оба президента не предприняли шагов для организации встречи.

Флорентино злится на «Барселону» и холоден с Лапортой, который недоволен позицией «Реала» по делу Негрейры и считает, что «Мадрид» хочет извлечь выгоду из проблем каталонцев. На данный момент ни Перес, ни Лапорта не намерены сближаться.

Напомним, что только «Реал» и «Барселона» не отказались от идеи создания Суперлиги Европы.

«Это великий день». «Реал» и «Барселона» едины в поддержке Суперлиги

Материалы по теме

67 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
То есть, Барса извлекала выгоду, платя Негрейре, это нормально, а когда Мадрид хочет это расследовать, то это другое?
+101
-23
+78
Вполне нормально состояние
Ведь речь идет о справедливости побед Барселоны
+41
-7
+34
Ответ Purp
Комментарий скрыт
Как минимум, подозрение в назначении необходимых судей, и понижении рейтинга неугодных
+27
-5
+22
Ответ Мгер Цолакян
Комментарий скрыт
ну вот когда выясняется что реал платил главе судейского корпуса, то тогда поговорим
+24
-6
+18
Ответ Purp
Комментарий скрыт
если не извлекала, то зачем платить судье?
+21
-6
+15
Лапорта с удовольствием бы извлек профит из проблем Реала, поэтому эта новость ровным счетом ничего не значит.
+12
0
+12
Ответ Стахович
Комментарий скрыт
великий usa? тот самый на счету которых миллионы погубленных жизней в результате войн?
+20
-9
+11
Ответ bjpz8u53uu
Комментарий удален модератором
Где постановление суда о том, что Перес хочет извлечь выгоду от дела Негрейры?
+9
-1
+8
Ответ Purp
Боже, да отправьте уже Барсу в Сегунду, либо закройте дело, тут пацаны в комментариях беспричинно желчью обливаются пытаясь найти доказательства уже практически целый год ;)
А ты из тех наивных товарищей, которые реально считают, что ему платили за какие-то консультации?)
+10
-3
+7
Странно что Мадрид недоволен. Вроде должны были радоваться что принципиальный соперник годами подкармливал судей.
+6
0
+6
ахаха, типа лапорта ждет поддержки от Переса, чей клуб пострадал от махинаций барсы???)
+6
-1
+5
Ответ bjpz8u53uu
Комментарий удален модератором
А где постановление об извлечении выгоды Реалом? Кто теперь ты, сам разбирайся ;)
+6
-1
+5
Ответ bjpz8u53uu
Комментарий удален модератором
Суд ещё не начался, какое постановление, чудик. Факт платежа выявлен? Выявлен
+6
-2
+4
Твой главный соперник хочет, чтобы ты честно ответил за преступление. Согласен, этого никто не ожидал.
+6
-2
+4
Ответ Илья Гапеев
великий usa? тот самый на счету которых миллионы погубленных жизней в результате войн?
«Мы за ценой не постоим», «Гулаг», геноцид в отношении кучи народов, порабощение культур и народов. Это тут кто-то в святого решил поиграть? В империях нет души, тем более, красная машина ничем не лучше машины дядюшки Сэма.
+6
-3
+3
Ответ Взвешенный вомбат Китая
А ты из тех наивных товарищей, которые реально считают, что ему платили за какие-то консультации?)
И что самое главное, перестали платить за консультации, как только он ушел со своей должности, хотя, казалось бы, пользуйся его консультациями и дальше, при этом на вполне законных основаниях. Но, как оказалось, без должности его консультации мало чего стоили - вот Барселона вполне разумно от его услуг и отказалась...
+3
-1
+2
Ответ Purp
Но Негрейра не назначал судей, у него банально не было для этого компетенций, на этом и застыло расследование так как никто не может понять кто кого поимел, ведь не ясно зачем в Барселоне платили деньги Негрейре.
Матеу Лаос указал в своих показаниях, что Негрейра ввел коррекционный индекс, согласно которому повышали/понижали рейтинг арбитров.
+3
-1
+2
Боже, да отправьте уже Барсу в Сегунду, либо закройте дело, тут пацаны в комментариях беспричинно желчью обливаются пытаясь найти доказательства уже практически целый год ;)
+12
-11
+1
Ответ Взвешенный вомбат Китая
А ты из тех наивных товарищей, которые реально считают, что ему платили за какие-то консультации?)
Нет, я из тех товарищей, которые основывают свои суждения на основе неопровержимых доказательств, а когда заявители, и те люди, которые предстали перед судом, не смогли предоставить чётких доказательств того, что Негрейра как-то влиял на исход соревнований, то я тот товарищ, который считает, что история полнейший фарс раздутая без наличия реальных доказательств.

Моё мнение может измениться, если действительно будут доказательства, но пока лишь бессмысленное проклинание в СМИ без состава преступления.
+3
-2
+1
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Арбитры заявили? :) Ну конечно, это честные люди которым нельзя не доверять. Удобно наверное заниматься самообманом, безусловно, так жить легче))) С фразы, что 7,5 миллионов это копейки вообще проорал знатно)) Ты небось за год такие бабки нафармливаешь)))))
Честные-нечестные,но если ты не в курсе,то Барсе предьявляют только взяточничество,о спортивной составляющей вопросов нет. Опрошены судьи,СТА,изымались документы из федераций футбола Каталонии и Испании и ничего. Гражданская гвардия не нашла экстроординарного прироста капитала у Негрейры. 7,5 если поделить на столько лет,это чуть больше годовой зарплаты арбитра за сезон. То есть за годовую зарплату арбитра подкупали в сезоне всех судей и их косвенного начальника?
+1
0
+1
Ответ Стахович
Перес тут прав.Посмотрел бы на реакцию других клубов,если бы у них из-за коррупции десятилетиями крали трофеи
Ну у Ливерпуля 4 АПЛ украли судьи Манчестер Сити
По каждому из сезонов есть неоспоримые пруфы
+2
-1
+1
да все топы с судьями заигрывают. Как будто Перес белый и пушистый. Да и Лапорта тот ещё чудик
+3
-3
0
Ответ vk5w6rqvxx
Сколько тебе лет? Иди и пересмотри матчи барсы пепа
Мне 9 лет, футбол смотрю со вчера и матчи Пепа смотрел вживую, но почему-то матчи с Реалом запомнились очень хорошо :)
0
0
0
Ответ Адилет Асанкожоев
Как минимум, подозрение в назначении необходимых судей, и понижении рейтинга неугодных
И подозревать это одно, а вот предоставить доказательства вины, это уже другое. Пока лишь бездоказательно обвиняют, в том числе линчуют в СМИ, но никакой конкретики, никаких внятных обвинений.
+3
-3
0
Ответ Адилет Асанкожоев
То есть, Барса извлекала выгоду, платя Негрейре, это нормально, а когда Мадрид хочет это расследовать, то это другое?
Нельзя недооценивать уровень неадекватности кулес
0
0
0
Ответ Purp
Нет, я из тех товарищей, которые основывают свои суждения на основе неопровержимых доказательств, а когда заявители, и те люди, которые предстали перед судом, не смогли предоставить чётких доказательств того, что Негрейра как-то влиял на исход соревнований, то я тот товарищ, который считает, что история полнейший фарс раздутая без наличия реальных доказательств. Моё мнение может измениться, если действительно будут доказательства, но пока лишь бессмысленное проклинание в СМИ без состава преступления.
Так за что платили то?)
0
0
0
Ответ Purp
Боже, да отправьте уже Барсу в Сегунду, либо закройте дело, тут пацаны в комментариях беспричинно желчью обливаются пытаясь найти доказательства уже практически целый год ;)
Беспричинно?
Похоже, вам нужна пояснительная бригада - во первых, всем по большому счету поx 😁

Во вторых, пацаны не пытаются, а со стороны наблюдают и ехидничают, что вполне объяснимо, им достаточно того, что узнали, можно колоть блауграногранатовых - кто-то болеет за одних, кто-то за других. А поклонники Барсы, как истинные защитники, встают прямо таки грудью за репутацию своего клуба, на всех площадках этого мира. Одни вбрасывают, другие оправдывают, говорят, что «все не так».

Обидно, что у Барсы в последнее время есть то, за что их можно задеть? ->
• раскрытие факта платежей клуба на протяжении 17 лет одному из чиновников футбольной федерации?
• неоднократные заходы к игрокам с мольбами о снижении зп?

Понимаю, однако, что поделать - перечисленные выше сухие факты, тяжело объяснить пацанам.
+2
-2
0
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Так за что платили то?)
Комментарий удален модератором
Ответ Purp
Комментарий удален модератором
Вообще не предвзят. Но платить просто так огромную сумму - невозможно, я реалист. Очевидно, что консультации, это для наивных хомячков) Очевидно также, что платили, для того, чтобы какую-то выгоду, но извлекать.
0
0
0
Ответ Purp
Комментарий удален модератором
За что платили, думаю всё же узнаем. Делом ещё нормально по сути не занялись, что-то да вскроется. Шила в мешке не утаить. Когда за столько лет была выплачена огромнейшая сумма - это не странно, это гиперстранно.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий