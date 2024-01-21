У Лапорты и Переса «холодная война». Жоан недоволен позицией «Реала» по делу Негрейры и считает, что «Мадрид» хочет извлечь выгоду из проблем «Барсы»

Между Жоаном Лапортой и Флорентино Пересом идет «холодная война».

Как пишет Diario Sport, в последнее время отношения между президентами «Барселоны» и «Реала» стали отдаленными.

Все думали, что перед матчем за Суперкубок Испании в Эр-Рияде они найдут время на встречу, но этого не произошло. Оба президента не предприняли шагов для организации встречи.

злится на «Барселону» и холоден с , который недоволен позицией «Реала» по делу и считает, что « » хочет извлечь выгоду из проблем каталонцев. На данный момент ни Перес, ни Лапорта не намерены сближаться.

Напомним, что только «Реал» и «Барселона» не отказались от идеи создания Суперлиги Европы.

«Это великий день». «Реал» и «Барселона» едины в поддержке Суперлиги