Лапорта о деле Негрейры: «Уверен, что «Барсу» оправдают. Кампания срежиссирована не только «Реалом», но и Ла Лигой»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Жоан Лапорта Флорентино Перес Суперлига Европы Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жоан Лапорта считает, что «Барселону» оправдают по делу Негрейры.

Напомним, бывший вице-президент технического комитета судей (CTA) RFEF Хосе Мария Энрикес Негрейра был обвинен во взяточничестве после того, как суд посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

«Реал» ведет себя не очень хорошо. Судья Хоакин Агирре по их просьбе продлил срок расследования. При том, что «Реал» на протяжении 70 лет контролировал судейских руководителей.

Я не общался с Флорентино Пересом после Суперкубка на этот счет, мы не говорили об этом. Мы обсуждали Суперлигу.

[Дело Негрейры] относится ко временам Нуньеса. Мы предоставили документацию за все годы, которые расследуются. Были консультации по судейству. Все арбитры, которые выступали, дали понять, что Негрейра не принимал решений по судьям.

Уверен, что «Барса» будет оправдана. Это срежиссированная кампания, причем не только «Реалом», но и Ла Лигой.

С помощью Суперлиги мы хотим составить конкуренцию государственным клубам, но губим себя сами. Согласен, что в некоторых случаях управление было неадекватным, но даже в этом случае мы не получаем достаточно», – сказал президент «Барселоны».

Материалы по теме

72 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
То есть реал от имени Барсы переводил деньги на счет Негрейре?
+108
-11
+97
Ответ аdidаs
То есть реал от имени Барсы переводил деньги на счет Негрейре?
Более того, Лапорте в штаны насрал тоже Реал.
+78
-3
+75
Если бы не Реал, сейчас бы Барса боролась за межгалактический кубок и участвовала бы в звёздных футбольных войнах
+90
-16
+74
Флорентино Перес настолько крутой, что смог заставить руководство Барсы дать взятку главе судейского корпуса. Гений🤣
+49
-7
+42
Опять во всем виноват Реал,хоть бы новую отмазку придумал
+42
-12
+30
###### клуб 18 лет заносил в судейский корпус, почти 8 мультов. И после этого ещё кого то в чем то обвиняют. То есть вина не за ними, другие виноваты. Видимо потому что об этом узнали
+36
-7
+29
Нелепые оправдания,платежи начались еще в 90-е и продолжались при твоем первом приходе в барсу.Про судей вообще смешно,еще бы они давали показания против себя))
+27
0
+27
Будет ага Ла Лига топить один из своих лучших активов. Лапоть просто лютый стрелочник, виноваты все, кроме бчк )))
+21
-2
+19
Ответ rachidibrahimov
Пока во главе клуба такой клоун, Барса ещё долго не вернётся на свой уровень.
Надеюсь, его правление будет долгим
+13
-1
+12
Мне фиолетово на Реал и Барсу, но со стороны всё очевидно. Если бы в тот период судьи часто не были бы заметно благосклонны к Барсе, то еще были бы сомнения, а так нет.
+15
-4
+11
Пока во главе клуба такой клоун, Барса ещё долго не вернётся на свой уровень.
+15
-4
+11
"Кошка бросила котят - это Перес виноват"...
+5
0
+5
А у них Реал всё-равно виноват! Как говорится, с больной головы на здоровую!
+5
-1
+4
Ответ Сикарио
Трусливый А Э Расим блочит ответы, как только его ставят на место))
А.Э. петуРасим на фронт не идёт,хотя долг обязывает, но кричит громче всех.
В молодости его в армии заштамповали и поэтому гарцует своими бывшими достижениями в форме , вспоминая Чечню.
Многих заблочил, но сам пишет в стиле Есенина.
+3
0
+3
Ответ ericssons
У меня там же и Месси)
Трусливый А Э Расим блочит ответы, как только его ставят на место))
+3
0
+3
А еще Перес ссыт в каталонских подъездах, кстати.
+5
-2
+3
Ответ 3fz64j5nvq
Надеюсь, его правление будет долгим
А я - нет. Ла Лига и так дерградировала сильно. Без нормальной Барсы будет ещё хуже. Наоборот хочу, чтобы в Ла Лиге было много топов. Реал, Барса, Атлетико стандартно ещё у Атлетика и Сосьедада классные проекты и хороший тренер. Валенсия вроде как приходит в себя. Только вот Севилья ужасно скатилась. Ну и Жирона. Посмотрим что из них выйдет
+2
0
+2
Ответ fatei4
Всем адекватным людям, смотревшим лч последнего десятилетия ясно, что главный судейский клуб европы это реал. Всё доказано видеоповторами судейских ошибок. Тут и судс не надо. Реал выигрывал не матчи - а целые турниры благодаря судейскому беспределу, в то время как у барсы титулы той же ла лиги забирали вообще не стыдясь. Если бы не судьи, которым барса "платила" - у той барсы было бы минимум на два титула больше.
Особенно сезон 15/16, где судьи, по ходу, 19 пенальти просто так подарили каталонцам.
+2
0
+2
Ответ ericssons
Мне фиолетово на Реал и Барсу, но со стороны всё очевидно. Если бы в тот период судьи часто не были бы заметно благосклонны к Барсе, то еще были бы сомнения, а так нет.
Для меня тоже все очевидно, но особых благосклонностей не припомню в Ла лиге. Более того, за первые пять лет платежей Негрейре Барса всего лишь раз зацепилась за второе место. Реал за это время дважды стал чемпионом.
+2
0
+2
"... художественный фильм "Сп****ли"
+3
-1
+2
Ответ 72bp4cq2tr
Флорентино Перес настолько крутой, что смог заставить руководство Барсы дать взятку главе судейского корпуса. Гений🤣
Загипнотизировал
+2
0
+2
Ответ аdidаs
То есть реал от имени Барсы переводил деньги на счет Негрейре?
и в налоговую документы о выплате этих денег Негрейре изначально тоже Перес подал, в Барсе ж не настолько идиоты, чтоб так глупо спалиться🤣🤣🤣
+3
-1
+2
Остапа несло (с)
+4
-2
+2
Всем адекватным людям, смотревшим лч последнего десятилетия ясно, что главный судейский клуб европы это реал. Всё доказано видеоповторами судейских ошибок. Тут и судс не надо. Реал выигрывал не матчи - а целые турниры благодаря судейскому беспределу, в то время как у барсы титулы той же ла лиги забирали вообще не стыдясь. Если бы не судьи, которым барса "платила" - у той барсы было бы минимум на два титула больше.
+8
-6
+2
Очередной заговор
То Хави говорит, что трава сухая и солнце в глаза светит игрокам, то тут всё срежиссировано. Святой клуб страдает, жжалко их
+2
0
+2
Ответ fatei4
Всем адекватным людям, смотревшим лч последнего десятилетия ясно, что главный судейский клуб европы это реал. Всё доказано видеоповторами судейских ошибок. Тут и судс не надо. Реал выигрывал не матчи - а целые турниры благодаря судейскому беспределу, в то время как у барсы титулы той же ла лиги забирали вообще не стыдясь. Если бы не судьи, которым барса "платила" - у той барсы было бы минимум на два титула больше.
любопытно, что после введения ВАР Барселона перестала выигрывать ЛЧ, а Реал - нет
+1
0
+1
Ответ А.Э.РАСИМ
Наверное, вы как лакмусова бумага взяли за образец отношение судей к Реалу. Потому, что судьи никогда Реалу не помогают, поскольку этот клуб всегда побеждает честно.
Насчёт лакмасовой бумаги не в курсе, но то что они брали деньги от лапртыги это факт.
+1
0
+1
Перес небось ещё лично в подъездах Каталонии нужду справляет.
+1
0
+1
Да да, я вам покажу откуда готовились нападения...
постмодерн продолжается
+1
0
+1
Я так понимаю у Лопорты есть док-ва про 70 лет и про продажного судью который продлил срок,,,во чувак себя закапывает, такими темпами рядышком на скамью присядет
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий