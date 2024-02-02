Лапорта о деле Негрейры: «Уверен, что «Барсу» оправдают. Кампания срежиссирована не только «Реалом», но и Ла Лигой»

Жоан Лапорта считает, что «Барселону» оправдают по делу Негрейры.

Напомним, бывший вице-президент технического комитета судей (CTA) RFEF Хосе Мария Энрикес Негрейра был обвинен во взяточничестве после того, как суд посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

« » ведет себя не очень хорошо. Судья Хоакин Агирре по их просьбе продлил срок расследования. При том, что «Реал» на протяжении 70 лет контролировал судейских руководителей.

Я не общался с после Суперкубка на этот счет, мы не говорили об этом. Мы обсуждали .

[Дело Негрейры] относится ко временам Нуньеса. Мы предоставили документацию за все годы, которые расследуются. Были консультации по судейству. Все арбитры, которые выступали, дали понять, что Негрейра не принимал решений по судьям.

Уверен, что «Барса» будет оправдана. Это срежиссированная кампания, причем не только «Реалом», но и .

С помощью Суперлиги мы хотим составить конкуренцию государственным клубам, но губим себя сами. Согласен, что в некоторых случаях управление было неадекватным, но даже в этом случае мы не получаем достаточно», – сказал президент «Барселоны».