Лапорта о деле Негрейры: «Уверен, что «Барсу» оправдают. Кампания срежиссирована не только «Реалом», но и Ла Лигой»
Жоан Лапорта считает, что «Барселону» оправдают по делу Негрейры.
Напомним, бывший вице-президент технического комитета судей (CTA) RFEF Хосе Мария Энрикес Негрейра был обвинен во взяточничестве после того, как суд посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.
«Реал» ведет себя не очень хорошо. Судья Хоакин Агирре по их просьбе продлил срок расследования. При том, что «Реал» на протяжении 70 лет контролировал судейских руководителей.
Я не общался с Флорентино Пересом после Суперкубка на этот счет, мы не говорили об этом. Мы обсуждали Суперлигу.
[Дело Негрейры] относится ко временам Нуньеса. Мы предоставили документацию за все годы, которые расследуются. Были консультации по судейству. Все арбитры, которые выступали, дали понять, что Негрейра не принимал решений по судьям.
Уверен, что «Барса» будет оправдана. Это срежиссированная кампания, причем не только «Реалом», но и Ла Лигой.
С помощью Суперлиги мы хотим составить конкуренцию государственным клубам, но губим себя сами. Согласен, что в некоторых случаях управление было неадекватным, но даже в этом случае мы не получаем достаточно», – сказал президент «Барселоны».
В молодости его в армии заштамповали и поэтому гарцует своими бывшими достижениями в форме , вспоминая Чечню.
Многих заблочил, но сам пишет в стиле Есенина.
То Хави говорит, что трава сухая и солнце в глаза светит игрокам, то тут всё срежиссировано. Святой клуб страдает, жжалко их
постмодерн продолжается