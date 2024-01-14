«Реал» пойдет до конца в деле Негрейры, так как видит в нем признаки коррупции. Клуб хочет увольнения всех судей, контактировавших с бывшим вице-президентом CTA
«Реал» видит признаки коррупции в деле Негрейры и намерен идти до конца.
Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему пост вице-президента технического комитета судей (CTA) RFEF. С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.
Как пишет Marca, у «Реала» очень четкая позиция в отношении дела Негрейры – клуб намерен идти до конца в попытках добиться справедливости. Публично о деле Негрейры «Мадрид» не высказывался, но в частных беседах люди из клуба говорят, что видят «явные признаки спортивной коррупции».
Кроме того, у «Реала» есть вопросы к бывшему президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луису Рубиалесу. Он настаивал на том, что Негрейра не оказывал никакого влияния на решения CTA. Однако в ходе допросов судьи рассказали, что Негрейра играл важную роль во всем, что происходило в мире испанских футбольных арбитров.
После вынужденного ухода Рубиалеса с поста главы RFEF «Реал» решил дождаться прихода нового руководителя, чтобы потребовать от него полного изменения судейской системы. У «Мадрида» есть подозрения как в отношении президента CTA Луиса Медины Канталехо, так и руководителя ВАР Карлоса Клоса Гомеса.
«Реал» хочет, чтобы все судьи, у которых были хотя бы малейшие контакты с Негрейрой и связанными с ним людьми, были уволены.
Судья считает абсурдной позицию, что «Барса» платила Негрейре, не зная о его влиянии арбитров. Аргументы в защиту клуба ему кажутся безосновательными
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Кстати, а куда делся аргументов кулес о том, что с ВАР Реал не выиграет ни одной ЛЧ ? Как там дела с этим ? Уж с ВАР Барселона наверно показала, как она играет в честных условиях
P.S. ещё бы арбитры заявили, что он на них влиял и они предвзято судили))
Из всего, что я понял, так это то, что Барселона платила Негрейре чтобы он помогал в том или ином вопросе. Но, исходя из показаний судей заслушенных по этому делу, никакого влияния он не оказывал. Получается, что он обычный мошенник, да еще и хороший актер.
Финал Кубка Испании 2014 года. "Барселона" проиграла мадридскому "Реалу" (1:2). Лаос рассказал, что у него был подозревал офсайд в эпизоде с голом аргентинца Анхеля Ди Марии. Взятие ворот было засчитано, а каталонский клуб лишился титула.
Заключительный тур Ла Лиги сезона 2013/14. В 38-м туре испанского чемпионата "Барселона" сыграла вничью с мадридским "Атлетико". В случае победы каталонцы стали бы чемпионом, но трофей достался соперникам.
Лаос отменил гол аргентинца Лионеля Месси, который мог принести титул "Барселоне". Позже помощник Херардо Мартино рассказал, что судья извинился перед тренером каталонцев, назвав свое решение ошибочным.
Чемпионат Испании сезона 2017/18. Экс-арбитр заявил, что ошибочно назначил пенальти в ворота "Барселоны" после нарушения Люки Диня в игре с "Лас-Пальмасом". Команды сыграли вничью.
а кантерано Реала во главе судейского комитета Хосе Плаза заявлял " Пока я президент Барселона не выиграет ни одного титула"
https://www.lagalerna.com/plaza-nunca-dijo-eso-pero-gaspart-si-dijo-aquello/
если ты скажешь, что это не пруфы, тогда кукареканья про негрейру тем более не пруфы
можешь минуса расчехлять, глорик
Вам кроме факта выплат какие ещё аргументы нужны ? Все признали, что да, платили, просто не говорят за что конкретно, но думаю всем понятно