«Реал» видит признаки коррупции в деле Негрейры и намерен идти до конца.

Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами , занимавшему пост вице-президента технического комитета судей (CTA) RFEF. С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.

Как пишет Marca, у «Реала» очень четкая позиция в отношении дела Негрейры – клуб намерен идти до конца в попытках добиться справедливости. Публично о деле Негрейры «Мадрид» не высказывался, но в частных беседах люди из клуба говорят, что видят «явные признаки спортивной коррупции».

Кроме того, у «Реала» есть вопросы к бывшему президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) . Он настаивал на том, что Негрейра не оказывал никакого влияния на решения CTA. Однако в ходе допросов судьи рассказали, что Негрейра играл важную роль во всем, что происходило в мире испанских футбольных арбитров.

После вынужденного ухода Рубиалеса с поста главы RFEF «Реал» решил дождаться прихода нового руководителя, чтобы потребовать от него полного изменения судейской системы. У « » есть подозрения как в отношении президента CTA Луиса Медины Канталехо, так и руководителя ВАР Карлоса Клоса Гомеса.

«Реал» хочет, чтобы все судьи, у которых были хотя бы малейшие контакты с Негрейрой и связанными с ним людьми, были уволены.

Судья считает абсурдной позицию, что «Барса» платила Негрейре, не зная о его влиянии арбитров. Аргументы в защиту клуба ему кажутся безосновательными

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