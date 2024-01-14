«Реал» пойдет до конца в деле Негрейры, так как видит в нем признаки коррупции. Клуб хочет увольнения всех судей, контактировавших с бывшим вице-президентом CTA

Теги Барселона Реал Мадрид Луис Рубиалес Ла Лига судьи Луис Медина Канталехо Федерация футбола Испании Карлос Клос Гомес Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Реал» видит признаки коррупции в деле Негрейры и намерен идти до конца.

Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему пост вице-президента технического комитета судей (CTA) RFEF. С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.

Как пишет Marca, у «Реала» очень четкая позиция в отношении дела Негрейры – клуб намерен идти до конца в попытках добиться справедливости. Публично о деле Негрейры «Мадрид» не высказывался, но в частных беседах люди из клуба говорят, что видят «явные признаки спортивной коррупции».

Кроме того, у «Реала» есть вопросы к бывшему президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луису Рубиалесу. Он настаивал на том, что Негрейра не оказывал никакого влияния на решения CTA. Однако в ходе допросов судьи рассказали, что Негрейра играл важную роль во всем, что происходило в мире испанских футбольных арбитров.

После вынужденного ухода Рубиалеса с поста главы RFEF «Реал» решил дождаться прихода нового руководителя, чтобы потребовать от него полного изменения судейской системы. У «Мадрида» есть подозрения как в отношении президента CTA Луиса Медины Канталехо, так и руководителя ВАР Карлоса Клоса Гомеса.

«Реал» хочет, чтобы все судьи, у которых были хотя бы малейшие контакты с Негрейрой и связанными с ним людьми, были уволены.

Судья считает абсурдной позицию, что «Барса» платила Негрейре, не зная о его влиянии арбитров. Аргументы в защиту клуба ему кажутся безосновательными

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154 комментария
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Ответ Andres Dandaras
Комментарий скрыт
А у тебя есть доказательства? Или только можешь воздух сотрясать?
+85
-15
+70
Ответ Andres Dandaras
Комментарий скрыт
За руку почему-то поймали именно честную Барселону, странно...
Кстати, а куда делся аргументов кулес о том, что с ВАР Реал не выиграет ни одной ЛЧ ? Как там дела с этим ? Уж с ВАР Барселона наверно показала, как она играет в честных условиях
+80
-23
+57
Главное - в ходе расследования не выйти на самих себя.
+74
-25
+49
Правильно, туда их, этих мошенников и коррупционеров
+65
-33
+32
Ответ x82bp29ypb
Все опрошенные арбитры сказали, что Негрейра не мог на них влиять. А тут вдруг в посте инфа что он ппц какой важный был
И даже бчк заявила, что он невиновный! Срочно оправдать!! )

P.S. ещё бы арбитры заявили, что он на них влиял и они предвзято судили))
+44
-21
+23
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Думаю под конец аргументы в защиту Барселоны превратятся во что-то в духе "вас там вообще не было"
А можно узнать аргументы обвинения? Пока кроме фактов выплат ничего больше нет.
+32
-13
+19
Хорошо быть журналистом. Мадрид публично не высказывался, но в частных беседах представители Мадрида высказываются. Дальше можно выдумывать, что угодно.

Из всего, что я понял, так это то, что Барселона платила Негрейре чтобы он помогал в том или ином вопросе. Но, исходя из показаний судей заслушенных по этому делу, никакого влияния он не оказывал. Получается, что он обычный мошенник, да еще и хороший актер.
+29
-11
+18
Ответ marchellinos
Сколько скандалов было с их участием. Не мало писали про странные решения с их участием. Как в чемпионате, так и в еврокубках. Это касается многих топ клубов.
Одно дело пустое сотрясание воздуха среди болельщиков и журналистов, а совсем другое когда находят денежный след ведущий к судейскому корпусу)
+34
-17
+17
Ответ Дорох
откуда инфа?
От нелюбви к Реалу)))
+18
-6
+12
Ответ Andres Dandaras
Комментарий скрыт
Сначала может подкрепишь свой высер фактами, а потом будешь смайлить
+9
-1
+8
Ответ Nastra
А можно узнать аргументы обвинения? Пока кроме фактов выплат ничего больше нет.
факт выплат это же чепуха, да?)))
+15
-7
+8
Ответ marchellinos
Комментарий скрыт
Чего же тогда великая барселона то не смогла закрыть рот?
+9
-2
+7
После назначения новых судейских бригад, каждый матч в Примере будет начинаться с крика «HALA Madrid» и затем уже свисток
+10
-4
+6
Все опрошенные арбитры сказали, что Негрейра не мог на них влиять. А тут вдруг в посте инфа что он ппц какой важный был
+24
-19
+5
Испанский арбитр Антонио Матеу Лаос признался, что совершил три грубейшие ошибки в матчах каталонской "Барселоны". 46-летний испанец рассказал, как помешал европейскому гранду завоевать два внутренних соревнования. Лаос был допрошен в ходе "дела Негрейры". "Экс-судья, а ныне комментатор признал, что были "сложные для судейства ситуации", в которых "это приносило пользу тем или иным клубам", - сообщает Mundo Deportivo.

Финал Кубка Испании 2014 года. "Барселона" проиграла мадридскому "Реалу" (1:2). Лаос рассказал, что у него был подозревал офсайд в эпизоде с голом аргентинца Анхеля Ди Марии. Взятие ворот было засчитано, а каталонский клуб лишился титула.
Заключительный тур Ла Лиги сезона 2013/14. В 38-м туре испанского чемпионата "Барселона" сыграла вничью с мадридским "Атлетико". В случае победы каталонцы стали бы чемпионом, но трофей достался соперникам.
Лаос отменил гол аргентинца Лионеля Месси, который мог принести титул "Барселоне". Позже помощник Херардо Мартино рассказал, что судья извинился перед тренером каталонцев, назвав свое решение ошибочным.
Чемпионат Испании сезона 2017/18. Экс-арбитр заявил, что ошибочно назначил пенальти в ворота "Барселоны" после нарушения Люки Диня в игре с "Лас-Пальмасом". Команды сыграли вничью.
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И опять Марка накидывает перед Класико,пытаясь дестабилизировать и без того слабую на данный момент каталонскую команду)
+6
-3
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реалу ли вонять про судей???на воре шапка горит.
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+3
Ответ Andres Dandaras
Да только там был какой то полуфинал . А реал судьи в финале спасали на 1 секундах раз 5 . Как ввели вар реал почти ничего не выиграл. Последние годы все расставили на свои места Вы этот 1 матч 2009 года обсасываете тк больше и предъявить нечего
как ввели вар реал взял 2 ЛЧ, и два раза играл в полуфинале, Барса 0 и того и другого. Проспись уже))
+6
-3
+3
Ответ Дима
пруфы и доказательства будут насчет пушка???
ла лига сезона 16-17, ЛЧ -14, 16,17 годов, стирального порошка со всего мира не хватит, чтобы отмыть ваш проект.
+8
-5
+3
Ответ Homelender_666
А у тебя есть доказательства? Или только можешь воздух сотрясать?
У него нет доказательства но есть свидетелей. Риго и Гуру 😉
+3
-1
+2
забавно , что судей возглавляли на протяжении практически 70 лет, бывшие игроки и функционеры Реала

а кантерано Реала во главе судейского комитета Хосе Плаза заявлял " Пока я президент Барселона не выиграет ни одного титула"

https://www.lagalerna.com/plaza-nunca-dijo-eso-pero-gaspart-si-dijo-aquello/
+10
-8
+2
Ответ Дима
пруфы и доказательства будут насчет пушка???
достаточно смотреть их матчи, картонные лч 2014, 16, 17 годов, как там судьи судили
если ты скажешь, что это не пруфы, тогда кукареканья про негрейру тем более не пруфы
можешь минуса расчехлять, глорик
+8
-6
+2
Вся суть этого дела. Оказать давление на судей. Заставить их бояться принимать решения невыгодные Мадриду.
+15
-13
+2
Ответ corazn blanco
Хорошо быть журналистом. Мадрид публично не высказывался, но в частных беседах представители Мадрида высказываются. Дальше можно выдумывать, что угодно. Из всего, что я понял, так это то, что Барселона платила Негрейре чтобы он помогал в том или ином вопросе. Но, исходя из показаний судей заслушенных по этому делу, никакого влияния он не оказывал. Получается, что он обычный мошенник, да еще и хороший актер.
Первый адекватный коммент от болельщика реала по этому вопросу читаю. Аплодирую стоя, что еще тут сказать)
+3
-1
+2
Ответ x82bp29ypb
Все опрошенные арбитры сказали, что Негрейра не мог на них влиять. А тут вдруг в посте инфа что он ппц какой важный был
Ты тоже жгешь. Сравнил мнение двух заинтересованнных сторон: судей (что считают что Негрейра не влиял на них) и Реала (что Негрейра влиял на судей).....и удивляешься что у них противоположное мнение по одному вопросу. Гений🤣
+2
0
+2
Ответ Andres Dandaras
Короче проспись ты там . Последние 2-3 года реал в заднице
А, ну выигрыш ЛЧ, стабильно игра в последних стадиях, чемпионство в ЛЛ, кубки- это в заднице. Куда нам до покорителей Айнтрахта в ЛЕ :))
+3
-1
+2
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Да просто глава судейского корпуса признал, что ему платил один из клубов Ла Лиги за якобы аналитические услуги. Во всем мире же больше никто подобным не занимается, что пришлось брать на работу именно главу судейского корпуса. А сын Негрейры видимо просто так тусил с судьями Ла Лиги. Конечно это не вызывает вопросов пока он сам конкретно не скажет "да, Барселона покупала судей". Вам кроме факта выплат какие ещё аргументы нужны ? Все признали, что да, платили, просто не говорят за что конкретно, но думаю всем понятно
Лол, подкуп судей за 7 млн за 17 лет, ты сам-то веришь в эту чушь?))) учитывая как нерационально барса умеет тратить деньги, тут скорее можно поверить в то что они реально просто по оверпрайсу заказывали услуги.
+7
-5
+2
Думаю под конец аргументы в защиту Барселоны превратятся во что-то в духе "вас там вообще не было"
+24
-22
+2
Ответ Nastra
А можно узнать аргументы обвинения? Пока кроме фактов выплат ничего больше нет.
Да просто глава судейского корпуса признал, что ему платил один из клубов Ла Лиги за якобы аналитические услуги. Во всем мире же больше никто подобным не занимается, что пришлось брать на работу именно главу судейского корпуса. А сын Негрейры видимо просто так тусил с судьями Ла Лиги. Конечно это не вызывает вопросов пока он сам конкретно не скажет "да, Барселона покупала судей".
Вам кроме факта выплат какие ещё аргументы нужны ? Все признали, что да, платили, просто не говорят за что конкретно, но думаю всем понятно
+15
-14
+1
Ответ Andres Dandaras
Голы рамоса на 96 минутах с офсайда и другой матч фол где он оседлал С вар это все бы никогда не засчитали Это так навскидку Эти голы спасли Реал от слива Атлетико
это всё понятно, но и против Реала очень много спорных решений было, просто вы болеете постоянно против и поэтому их не видите...
+2
-1
+1
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