Чеферин о Суперлиге: «Против нее высказались 100% немецких, английских и французских клубов, 90% испанских, 80% итальянских. Без них сложно организовать турнир»

Теги Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Александер Чеферин Суперлига Европы Футбол

Президент УЕФА заявил, что клубы выступают против Суперлиги Европы.

21 декабря 2023 года суд ЕС в пресс-релизе о Суперлиге постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением», а правила этих организаций противоречат законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг. Сообщалось, что запуск турнира запланирован на сентябрь 2025 года.

– Суперлига идет против логики футбола. Никто не хочет ее [запуска].

– Вы не боитесь, что кто-то захочет последовать за «Реалом» и «Барселоной»?

– Нет. Турниры УЕФА гарантируют стабильность клубам.

Публично против Суперлиги высказались 100% немецких, английских и французских клубов, 90% испанских клубов – все, кроме двух, 80% итальянских клубов. Без всех этих клубов сложно организовать турнир.

– А что с «Ювентусом»?

– Только 2 клуба из Серии А не поддержали нас, и «Юве» среди них нет. Руководители итальянского футбола делают все возможное, – сказал Александер Чеферин в интервью La Repubblica.

Суперлигу разрешили. Суд признал, что ФИФА и УЕФА не могут ее блокировать

Так Суперлига выглядела бы сейчас…

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14 комментариев
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вообще легко. организовать первый сезон с выплатами и решение всех финансовых проблем. клубы штабелем выстроятся. особенно в Испании что две трети клуба с финансовыми проблемами глобальными. спонсоры когда крупные начнут переходит и это будет как снежный ком набирать обороты. с нынешней финансовой продажностью почти всех клубах банкам и тотальный ошибками монополистом уефа эта суперлига будет как глоток воздуха. особенно когда игроки начнут играть по 80-100 матчей за год.
+11
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+9
Ну естественно, высказались против. Ты же их, как марионеток, за ниточки дёргаешь угрозами, что игроки не смогут за сборную играть, трансферными проблемами и ещё много чем. А потом всем врёшь, что все единогласно за твою псевдофутбольную организацию.
З.Ы. Я не за Суперлигу, тут битва жабы с гадюкой. Но я за то, чтобы мог быть организован любой футбольный турнир без угроз со стороны какой-либо организации.
+10
-1
+9
Он поэтому и обнуляется, чтобы дальше бороться с Суперлигой
+7
-2
+5
Ответ Фан Рубина
Ну естественно, высказались против. Ты же их, как марионеток, за ниточки дёргаешь угрозами, что игроки не смогут за сборную играть, трансферными проблемами и ещё много чем. А потом всем врёшь, что все единогласно за твою псевдофутбольную организацию. З.Ы. Я не за Суперлигу, тут битва жабы с гадюкой. Но я за то, чтобы мог быть организован любой футбольный турнир без угроз со стороны какой-либо организации.
Это – "серьёзная демократия", понимать надо.
+4
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+3
Ну да, и за подчинение всратому ффп высказались все единогласно. Только теперь долгов десятки и сотни миллионов, 70 игр за сезон, а долги только растут. И только две цистерны все в белом.
+3
-1
+2
Ответ bostonKG
Он поэтому и обнуляется, чтобы дальше бороться с Суперлигой
его борьба
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Ответ d.xoxlov
Это – "серьёзная демократия", понимать надо.
Демократия - это диктатура демократов.
+2
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Чеерин должен понимать, что обычно при таких раскладах и кучей денег - что то идёт "не так" :)
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Афстанавитефсь!
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Чифирня неугомонный
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Ответ Фан Рубина
Демократия - это диктатура демократов.
Серьёзная
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-1
0
Ответ Фан Рубина
Ну естественно, высказались против. Ты же их, как марионеток, за ниточки дёргаешь угрозами, что игроки не смогут за сборную играть, трансферными проблемами и ещё много чем. А потом всем врёшь, что все единогласно за твою псевдофутбольную организацию. З.Ы. Я не за Суперлигу, тут битва жабы с гадюкой. Но я за то, чтобы мог быть организован любой футбольный турнир без угроз со стороны какой-либо организации.
Какими ниточками он дергал футбольных болельщиков Челси, МЮ и тд которые в первый же день объявления Суперлиги вышли на митинги против жадного Переса?
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Ответ евГений
Какими ниточками он дергал футбольных болельщиков Челси, МЮ и тд которые в первый же день объявления Суперлиги вышли на митинги против жадного Переса?
1.Часть побоялась, что клуб "зависнет" посередине и ни с кем вообще играть не будет. Или состав конфискуют (или сам разбежится).
2.Части нравится статус мешка и возможность две трети матчей в лиге заниматься избиением бей-беги коллективов физкультуры со счетами 3-0 и выше. В Суперлиге придётся играть с равными, а в неудачный сезон можно и самим стать грушей для битья.
3.Часть испугалась внезапной неизвестности.
4.Часть вышла, потому что другие вышли.
5.Некоторая часть вышла, потому что считает, что нужно сохранять верность традициям: "мой дед смотрел, как мы избиваем Флайшит Каунти со счётом 7-0, и будущие поколения тоже должны смотреть".
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