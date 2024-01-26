Чеферин о Суперлиге: «Против нее высказались 100% немецких, английских и французских клубов, 90% испанских, 80% итальянских. Без них сложно организовать турнир»

Президент УЕФА заявил, что клубы выступают против Суперлиги Европы.

21 декабря 2023 года суд ЕС в пресс-релизе о постановил, что «ФИФА и злоупотребляют доминирующим положением», а правила этих организаций противоречат законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг. Сообщалось, что запуск турнира запланирован на сентябрь 2025 года.

– Суперлига идет против логики футбола. Никто не хочет ее [запуска].

– Вы не боитесь, что кто-то захочет последовать за « » и «Барселоной»?

– Нет. Турниры УЕФА гарантируют стабильность клубам.

Публично против Суперлиги высказались 100% немецких, английских и французских клубов, 90% испанских клубов – все, кроме двух, 80% итальянских клубов. Без всех этих клубов сложно организовать турнир.

– А что с « »?

– Только 2 клуба из Серии А не поддержали нас, и «Юве» среди них нет. Руководители итальянского футбола делают все возможное, – сказал в интервью La Repubblica.

Суперлигу разрешили. Суд признал, что ФИФА и УЕФА не могут ее блокировать

Так Суперлига выглядела бы сейчас…