Чеферин о Суперлиге: «Против нее высказались 100% немецких, английских и французских клубов, 90% испанских, 80% итальянских. Без них сложно организовать турнир»
Президент УЕФА заявил, что клубы выступают против Суперлиги Европы.
21 декабря 2023 года суд ЕС в пресс-релизе о Суперлиге постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением», а правила этих организаций противоречат законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг. Сообщалось, что запуск турнира запланирован на сентябрь 2025 года.
– Суперлига идет против логики футбола. Никто не хочет ее [запуска].
– Вы не боитесь, что кто-то захочет последовать за «Реалом» и «Барселоной»?
– Нет. Турниры УЕФА гарантируют стабильность клубам.
Публично против Суперлиги высказались 100% немецких, английских и французских клубов, 90% испанских клубов – все, кроме двух, 80% итальянских клубов. Без всех этих клубов сложно организовать турнир.
– А что с «Ювентусом»?
– Только 2 клуба из Серии А не поддержали нас, и «Юве» среди них нет. Руководители итальянского футбола делают все возможное, – сказал Александер Чеферин в интервью La Repubblica.
Суперлигу разрешили. Суд признал, что ФИФА и УЕФА не могут ее блокировать
З.Ы. Я не за Суперлигу, тут битва жабы с гадюкой. Но я за то, чтобы мог быть организован любой футбольный турнир без угроз со стороны какой-либо организации.
2.Части нравится статус мешка и возможность две трети матчей в лиге заниматься избиением бей-беги коллективов физкультуры со счетами 3-0 и выше. В Суперлиге придётся играть с равными, а в неудачный сезон можно и самим стать грушей для битья.
3.Часть испугалась внезапной неизвестности.
4.Часть вышла, потому что другие вышли.
5.Некоторая часть вышла, потому что считает, что нужно сохранять верность традициям: "мой дед смотрел, как мы избиваем Флайшит Каунти со счётом 7-0, и будущие поколения тоже должны смотреть".