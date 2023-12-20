Румменигге о Суперлиге: «Пузырь лопнул за два дня, Европа отказалась от нее. Они хотят быть выше всего: чемпионатов, ЛЧ, футбола»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Александер Чеферин Суперлига Европы Футбол

Карл-Хайнц Румменигге высказался о проекте Суперлиги Европы.

Европа отказалась от этого проекта – это факт. Не хватает лишь законного подтверждения этому (вероятно, речь о решении по разбирательству между УЕФА и Суперлигой, которое Европейский суд объявит 21 декабря – Sports.ru).

– Вы обеспокоены?

– Сейчас – нет. Я беспокоился в тот вечер, когда о создании Суперлиги объявили  Их было 12, и они тщетно пытались убедить нас и других. И они были близки к тому, чтобы отделиться. Я думал: «А что, если они действительно начнут революцию? Возникнет хаос».

За два дня пузырь лопнул. Я был на стадионе «Баварии», и Чеферин каждые пять минут слал мне сообщения: «Челси», «Ливерпуль», «Сити» отказались участвовать [в Суперлиге]. Все было кончено.

– Что означает Суперлига?

– Все заложено в названии. «Супер» – эта лига хочет быть выше всего. Чемпионатов, Лиги чемпионов, футбола. Вот такая идея.

– «Баварию» тоже приглашали.

– Да, но связывались не со мной. Пытались убедить Оливера Кана, которого тогда назначили моим преемником. Я, Ули Хенесс и президент Хайнер сказали: «Ни в коем случае! Мы хотим побеждать, но в обычных турнирах». Даже «ПСЖ» так думал, – сказал член наблюдательного совета «Баварии».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

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6 комментариев
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У ПСЖ немного другие мотивы)
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ДАЖЕ псж? Да ладно, серьезно?
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Если саудовцам не надоест их игрушка в течении 5-7 лет то они продавят уефу на нечто иное тому что сейчас называется еврокубки. Хотя мне кажется они наиграются быстро как в Китае
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УЕФА коррумпирована, но то, что предлагает Перес - ещё хуже. Сейчас есть шансы на то, что в ЛЧ попадет андердог по спортивному принципу, а Суперлига и этого не предполагает. Это чистое незамутненное зло, которое может убить весь клубный футбол в Европе
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