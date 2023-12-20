Румменигге о Суперлиге: «Пузырь лопнул за два дня, Европа отказалась от нее. Они хотят быть выше всего: чемпионатов, ЛЧ, футбола»
Карл-Хайнц Румменигге высказался о проекте Суперлиги Европы.
– Европа отказалась от этого проекта – это факт. Не хватает лишь законного подтверждения этому (вероятно, речь о решении по разбирательству между УЕФА и Суперлигой, которое Европейский суд объявит 21 декабря – Sports.ru).
– Вы обеспокоены?
– Сейчас – нет. Я беспокоился в тот вечер, когда о создании Суперлиги объявили Их было 12, и они тщетно пытались убедить нас и других. И они были близки к тому, чтобы отделиться. Я думал: «А что, если они действительно начнут революцию? Возникнет хаос».
За два дня пузырь лопнул. Я был на стадионе «Баварии», и Чеферин каждые пять минут слал мне сообщения: «Челси», «Ливерпуль», «Сити» отказались участвовать [в Суперлиге]. Все было кончено.
– Что означает Суперлига?
– Все заложено в названии. «Супер» – эта лига хочет быть выше всего. Чемпионатов, Лиги чемпионов, футбола. Вот такая идея.
– «Баварию» тоже приглашали.
– Да, но связывались не со мной. Пытались убедить Оливера Кана, которого тогда назначили моим преемником. Я, Ули Хенесс и президент Хайнер сказали: «Ни в коем случае! Мы хотим побеждать, но в обычных турнирах». Даже «ПСЖ» так думал, – сказал член наблюдательного совета «Баварии».
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