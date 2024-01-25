Чеферин о Суперлиге: «Ни один суд не сможет заставить мир участвовать в этом глупом соревновании. Это разрушит футбол. Его нельзя купить»
Президент УЕФА критически высказался о Суперлиге Европы.
21 декабря 2023 года суд ЕС в пресс-релизе о Суперлиге постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением», а правила этих организаций противоречат законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг. Сообщалось, что запуск турнира запланирован на сентябрь 2025 года.
«Пресс-релиз вводит в заблуждение. В решении суда нет ни слова о том, что мы «злоупотребляли доминирующим положением». Это очень важная вещь, и из-за этого мы подали жалобу в суд, но первое впечатление изменить невозможно.
[Это решение] – неплохо для футбола. Для меня самое главное, что все футбольное сообщество это отвергло. Ни один суд не сможет заставить футбольный мир участвовать в этом глупом соревновании. Никто.
Я по-прежнему настаиваю на том, что этого никогда не произойдет, потому что это разрушит футбол. И мы этого не допустим – никто из футбола этого не допустит. Футбол нельзя купить.
Для футбола оскорбительно даже говорить об этом слишком много. Для меня эта история закончилась. И для футбольного сообщества все кончено», – заявил Александер Чеферин в интервью The Telegraph.
Господин Чеферин! Я так понял, что вы не продаётесь.. . Вы, наверное, покупаетесь?
Это разрушит в первую очередь ваши доходы. Футбол вы и сами потихоньку убиваете, плодя странные турниры и форматы
Удивительно , правда, что клубы еще чем-то не довольны.
А клубы НХЛ , каковы наглецы , не отпускают в разгар плейофф поиграть с друзьями в бирюльки своих игроков.
а про рынок глупо рассуждать когда только-только законадательно решили что футбол не пренадлежит УЕФА и ее руководителям . Пусть это будет не суперлига с ее форматом , а "ХЗлига" мне все равно
ты, вообще, с чего решил, что Суперлига будет круче и интереснее ? с чего вдруг, разделение клубов на топы и не топы будет способствовать развитию футбола ? что вообще за разделение на правильных и не правильных ?