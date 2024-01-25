Чеферин о Суперлиге: «Ни один суд не сможет заставить мир участвовать в этом глупом соревновании. Это разрушит футбол. Его нельзя купить»

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Президент УЕФА критически высказался о Суперлиге Европы.

21 декабря 2023 года суд ЕС в пресс-релизе о Суперлиге постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением», а правила этих организаций противоречат законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг. Сообщалось, что запуск турнира запланирован на сентябрь 2025 года.

«Пресс-релиз вводит в заблуждение. В решении суда нет ни слова о том, что мы «злоупотребляли доминирующим положением». Это очень важная вещь, и из-за этого мы подали жалобу в суд, но первое впечатление изменить невозможно.

[Это решение] – неплохо для футбола. Для меня самое главное, что все футбольное сообщество это отвергло. Ни один суд не сможет заставить футбольный мир участвовать в этом глупом соревновании. Никто.

Я по-прежнему настаиваю на том, что этого никогда не произойдет, потому что это разрушит футбол. И мы этого не допустим – никто из футбола этого не допустит. Футбол нельзя купить.

Для футбола оскорбительно даже говорить об этом слишком много. Для меня эта история закончилась. И для футбольного сообщества все кончено», – заявил Александер Чеферин в интервью The Telegraph.

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45 комментариев
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"Футбол нельзя купить."- но ты его можно продать шейхам, за дорого
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+35
При чём тут суд? Никого заставлять и не надо, это будет обособленный чисто коммерческий турнир элитных клубов, вероятно с разъездами по миру, народ валом пойдëт на эти матчи, сборы будут огромными. И никакие чиферины ничего сделать не смогут.
+24
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+18
Одно мы выяснили точно: УЕФА можно купить. Саудиты и катарцы вертят эту организацию, как хотят. И уже несколько сотен раз накакали на этот ваш финансовый фэйр-плей.
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+13
Как речь зашла про Ман сити, так суд прав, а тут совсем другая песня. Клоун
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+9
Вспомнилось.
Господин Чеферин! Я так понял, что вы не продаётесь.. . Вы, наверное, покупаетесь?
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+6
посмотрим , что в следующем году будет из себя представлять лига чемпионов для начала .
+4
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+4
Ответ nurikkkk
Лучше уж Американцам чем Арабам)
чем лучше ? арабы деньги любят тратить. американцы нет тратят. они их вкладывают, чтобы заработать больше. джи пи Морган это не благотворительная организация.
+6
-2
+4
Ответ Lisic
Вспомнилось. Господин Чеферин! Я так понял, что вы не продаётесь.. . Вы, наверное, покупаетесь?
Его можно арендовать.
+3
0
+3
а меня купить можно. Чеферин
+3
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+3
Ответ Nike of FW
"Футбол нельзя купить."- но ты его можно продать шейхам, за дорого
Футбол нельзя купить, меня можно,- добавил Чеферин
+3
0
+3
Ответ Назар Игорь
При чём тут суд? Никого заставлять и не надо, это будет обособленный чисто коммерческий турнир элитных клубов, вероятно с разъездами по миру, народ валом пойдëт на эти матчи, сборы будут огромными. И никакие чиферины ничего сделать не смогут.
зачем откладывать . нужно Реалу и Барсе создать турнир и играть по 40 матчей в год. бабла соберёт не мереннно, даже стадионя построят на миллион зрителей, чтобы всех желающих пустить посмотреть на великих .
+4
-2
+2
Владельцы Сити и ПСЖ одобрительно кивают головой
+2
0
+2
Ответ nurikkkk
Лучше уж Американцам чем Арабам)
ничем не лучше!
+2
0
+2
"Я по-прежнему настаиваю на том, что этого никогда не произойдет, потому что это разрушит футбол"

Это разрушит в первую очередь ваши доходы. Футбол вы и сами потихоньку убиваете, плодя странные турниры и форматы
+5
-4
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Ответ ZenitFan
а ты для начала интересовался как устроена эта Суперлига ? или ты из тех, кому лишь бы хай поднять.
Ну читал новости, 80 клубов в разных дивизионах, вполне неплохо. Может быть поднадоест на 4-й год смотреть по много матчей между топами, ну это не страшно, разберутся там как-то )
+1
0
+1
А вот Чеферина купить можно))
+3
-2
+1
Ответ ZenitFan
а НХЛ не угрожает игрокам, если они будут участвовать в других турнирах ? они на ЧМ не всегда отпускают. или это опять другое ?
конечно это другое , ведь у УЕФА нет ни одного игрока на контракте как в НХЛ .... а так хорошо УЕФА /ФИФА хорошо устроились отпусти игроков , но деньги пока они учавствуют в моем турнире, за который я рублю кучу бабала , плати ты , а если травму получит то мы , с барского плеча , покроем ЧАСТЬ зп .

Удивительно , правда, что клубы еще чем-то не довольны.

А клубы НХЛ , каковы наглецы , не отпускают в разгар плейофф поиграть с друзьями в бирюльки своих игроков.
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Ответ Назар Игорь
При чём тут суд? Никого заставлять и не надо, это будет обособленный чисто коммерческий турнир элитных клубов, вероятно с разъездами по миру, народ валом пойдëт на эти матчи, сборы будут огромными. И никакие чиферины ничего сделать не смогут.
пусть выходят из УЕФА и делают что угодно
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Капец он однажды будет удивлён.
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Ответ Заяцволк
Да какая разница, о чём они беспокоятся, они для себя делают, это понятно ) Но и зрители не пострадают, будут матчи Реал - Ливерпуль чаще и т.п., в первые несколько лет это точно будет интересно ) Да и Зенит будет больше играть с европейскими клубами примерно своего уровня, и расти, чего ж плохого ? Натренируются, научатся обыгрывать Брюгге, потом выйдут в высший дивизион с Реалом и Ливерпулем, прекрасно. Ещё какие-то бесплатные трансляции обещают для зрителей, просто сказка )
был бы ты способен думать, то понимал бы, что в Суперлиге все деньги будут уходить топам, а значит у них будет ещё больше возможностей скупать перспективных игроков, а остальным удержать их. ты свои сказки ,про лучше играйте и попадете в элиту, оставь дебилам,которые не могут думать .
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Ответ ZenitFan
реал и барса. отличный турнир. только два топа. и деньги все их. их же не устраивает в турнирах УЕФА,что им мало платят . или ты забыл, что это основная причина в создании суперлиги ? или ты думал, что они обеспокоились о зрителях, наивный ?)
Да какая разница, о чём они беспокоятся, они для себя делают, это понятно ) Но и зрители не пострадают, будут матчи Реал - Ливерпуль чаще и т.п., в первые несколько лет это точно будет интересно ) Да и Зенит будет больше играть с европейскими клубами примерно своего уровня, и расти, чего ж плохого ? Натренируются, научатся обыгрывать Брюгге, потом выйдут в высший дивизион с Реалом и Ливерпулем, прекрасно. Ещё какие-то бесплатные трансляции обещают для зрителей, просто сказка )
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Ответ Заяцволк
Ну читал новости, 80 клубов в разных дивизионах, вполне неплохо. Может быть поднадоест на 4-й год смотреть по много матчей между топами, ну это не страшно, разберутся там как-то )
реал и барса. отличный турнир. только два топа. и деньги все их. их же не устраивает в турнирах УЕФА,что им мало платят . или ты забыл, что это основная причина в создании суперлиги ? или ты думал, что они обеспокоились о зрителях, наивный ?)
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боятся денег не дополучат а то еще и какая другая уепа образуется, тогда вообще беда
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Ответ Nike of FW
конечно это другое , ведь у УЕФА нет ни одного игрока на контракте как в НХЛ .... а так хорошо УЕФА /ФИФА хорошо устроились отпусти игроков , но деньги пока они учавствуют в моем турнире, за который я рублю кучу бабала , плати ты , а если травму получит то мы , с барского плеча , покроем ЧАСТЬ зп . Удивительно , правда, что клубы еще чем-то не довольны. А клубы НХЛ , каковы наглецы , не отпускают в разгар плейофф поиграть с друзьями в бирюльки своих игроков.
ты что несёшь ?) игрок на контракте у НХЛ?)) о чем с тобой говорить?)
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кто там остался в суперлиге? Два клуба , которые клеимят друг друга в подкупе судеи, так себе команда
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Ответ Nike of FW
решение суда не про суперлигу , а про то что теперь клубы вольны сами создавать и решать в каких соревнованиях участвовать .... что создает условия для создания новых турниров. А то что раньше это надо было согласовывать с каким то бюрократом Чефериным ...который еще за создание турнира угрожал какими-то санкциями а про рынок глупо рассуждать когда только-только законадательно решили что футбол не пренадлежит УЕФА и ее руководителям . Пусть это будет не суперлига с ее форматом , а "ХЗлига" мне все равно
а НХЛ не угрожает игрокам, если они будут участвовать в других турнирах ? они на ЧМ не всегда отпускают. или это опять другое ?
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Ответ ZenitFan
а где рынок ? джи пи Морган готов предоставить кредит суперлиги на миллиарды . где конкуренция? опять, это другое да?
решение суда не про суперлигу , а про то что теперь клубы вольны сами создавать и решать в каких соревнованиях участвовать .... что создает условия для создания новых турниров. А то что раньше это надо было согласовывать с каким то бюрократом Чефериным ...который еще за создание турнира угрожал какими-то санкциями

а про рынок глупо рассуждать когда только-только законадательно решили что футбол не пренадлежит УЕФА и ее руководителям . Пусть это будет не суперлига с ее форматом , а "ХЗлига" мне все равно
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Ответ Nike of FW
то есть: лучше , доверить футбол транжирам-популистам через инвестиции в футбол отмывающие репутацию стран чем бизнесменам ?
а в чем УЕФА популисты ?
ты, вообще, с чего решил, что Суперлига будет круче и интереснее ? с чего вдруг, разделение клубов на топы и не топы будет способствовать развитию футбола ? что вообще за разделение на правильных и не правильных ?
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Ответ Nike of FW
Так вроде суперлига и не кричит что "Футбол нельзя купить". А вообще, рыночные отношения-это хорошо. А монополия -это плохо. ИМХО.
а где рынок ? джи пи Морган готов предоставить кредит суперлиги на миллиарды . где конкуренция? опять, это другое да?
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Ответ ZenitFan
чем лучше ? арабы деньги любят тратить. американцы нет тратят. они их вкладывают, чтобы заработать больше. джи пи Морган это не благотворительная организация.
то есть: лучше , доверить футбол транжирам-популистам через инвестиции в футбол отмывающие репутацию стран чем бизнесменам ?
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