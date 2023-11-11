Флорентино Перес: «Футбол столкнулся с беспрецедентным кризисом, Суперлига нужна как никогда. И я требую более строгих правил ФФП, которые некоторые нарушают без последствий»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Хавьер Тебас Флорентино Перес финансовый фэйр-плей Александер Чеферин Суперлига Европы Футбол

Флорентино Перес считает, что футбол нуждается в спасении.

«Футбол столкнулся с беспрецедентным институциональным кризисом. Ситуация очень серьезная. Либо мы сейчас отреагируем, либо футбол не выживет.

Главная проблема заключается в том, что есть менеджеры, которые не думают о болельщиках, когда действуют. Европейский футбол не принадлежит президенту УЕФА, а испанский футбол не принадлежит президенту Ла Лиги.

Суперлига необходима как никогда. Цель – предложить лучший футбол, и именно клубы должны быть хозяевами своей судьбы. Становится все больше и больше клубов, ежегодно теряющих миллионы вне зависимости от того, сколько денег у их владельцев.

И я требую более строгих правил финансового фэйр-плей, которые некоторые клубы нарушают без каких-либо последствий. Ситуация нестабильна, она и не может быть стабильной.

Они дошли до того, что говорят, будто мы хотим выйти из национальных лиг, что не соответствует действительности, потому что эти турниры будут полностью совместимы. Это будет меритократическая конкуренция», – сказал президент «Реала».

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23 комментария

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Leopold Stotch
Конечно еще не сыграли группу ЛЧ в новом формате, но чувствую, что это будет полная шляпа.
По поводу ФФП Фло тоже прав: Лудогорец и Чукарички обнаглели совсем.
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#SharkTeam
Ответ Cruel Snake
Что есть то есть УЕФА просто на привези у «ПСЖ». Всё по команде делают
надо по команде реала?
+9
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+8
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luu
Президент клуба, стоявшего одним из первых в рядах тех, кто убил футбольный рынок неадкватными деньгами, что-то говорит про ФФП
+13
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Максим Черкашин
Ответ Эден Азар
Че за бред? Какой кризис? В чем он увидел кризис?
Ну Реал не зарабатывает на уровне клубов АПЛ, телеправа в ЛаЛиге не продаются как в Англии. Вот у деда горит.:))))
+10
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Cruel Snake
Что есть то есть УЕФА просто на привези у «ПСЖ». Всё по команде делают
+9
-5
+4
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MstAndreev
Перес требует более строгих правил ффп для всех, кроме Реала. Надо все-таки договаривать мысль, не держать ее в себе)
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GuruFutbola
Очередное дно перец пробивает за день своими простынями, укладывайте пациента в люлю
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Beckham7-23
Английская премьер-лига идет к тому что стать супер-лигой. Остальные клубы пытаются за ней угнаться. Только после бунта Реала и Ювентуса у УЕФА теперь есть любимчик в виде ПСЖ. А АПЛ главный бенефициар всего этого. Как выход из будущей монополии АПЛ я виду например обьединение Ла Лиги и Серии А и Бундеслиги с Французкой. Было бы круто следить за противостоянием Баварии против ПСЖ в рамках одной лиги. Испано-Итальянская тоже бы круто смотрелась. И вместо 1+4 мы бы получили 3 топ-лиги.
+2
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Фан Рубина
Не должно быть никаких ФФП иначе как вместе с процедурой драфта и прочими североамериканскими примочками. Иначе так называемый "финансовый фейр-плей" лишь будет способствовать вечной доминации мешков, сидящих наверху в текущий момент. А также деградации клубного футбола за пределами пиар-лиг.
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Эден Азар
Че за бред? Какой кризис? В чем он увидел кризис?
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red hikkikomori
Чтобы спасти футбол надо отменить ФФП
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Рафик Маркес
"Хотим быть еще богаче", вот так честнее будет
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Эльдар Сулейманов
деньги из ОАЭ портят футбол
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Proper Chels
Дед дурочком прикидывается.
Ну какая Суперлига без клубов из Англии, ПСЖ и Баварии? Все эти ребята уже отказались.
Объединитесь уже с Италией и играйте, если так хочется.
Можно просто сделать объединенный чемпионат по конспектам Газаева.

У Переса бомбит, что в АПЛ столько денег и даже аутсайдеры не парятся. По сути АПЛ это и есть Суперлига, НБА от мира футбола.

Ну так нужно было развивать свой чемпионат. У вас 10 лет назад было два монстра в Испании + очень сильный Атлетико, топовая Севилья. Почему публику то не привлекли? Почему с судьями не работали, чтобы не свистели каждую симуляцию? Где контент, дед?

Никто не хочет слушать нытье твоего Винисиуса и разбираться в ваших срачах с Барсой.
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Moris@1111
Ответ rigobersong
Дайте ему уже таблетки, до сих пор старик горит от 10ти разгромов от Барселоны в 21м веке:))
выздоравливай
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igorkruglov
Ответ rigobersong
Дайте ему уже таблетки, до сих пор старик горит от 10ти разгромов от Барселоны в 21м веке:))
клуб, который 8 лет не видел даже полуфинала лиги чемпионов, вряд кого-то может всерьез напрячь, им сначала надо самим напрячься, чтобы снова стать топ-клубом
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