Флорентино Перес: «Футбол столкнулся с беспрецедентным кризисом, Суперлига нужна как никогда. И я требую более строгих правил ФФП, которые некоторые нарушают без последствий»
Флорентино Перес считает, что футбол нуждается в спасении.
«Футбол столкнулся с беспрецедентным институциональным кризисом. Ситуация очень серьезная. Либо мы сейчас отреагируем, либо футбол не выживет.
Главная проблема заключается в том, что есть менеджеры, которые не думают о болельщиках, когда действуют. Европейский футбол не принадлежит президенту УЕФА, а испанский футбол не принадлежит президенту Ла Лиги.
Суперлига необходима как никогда. Цель – предложить лучший футбол, и именно клубы должны быть хозяевами своей судьбы. Становится все больше и больше клубов, ежегодно теряющих миллионы вне зависимости от того, сколько денег у их владельцев.
И я требую более строгих правил финансового фэйр-плей, которые некоторые клубы нарушают без каких-либо последствий. Ситуация нестабильна, она и не может быть стабильной.
Они дошли до того, что говорят, будто мы хотим выйти из национальных лиг, что не соответствует действительности, потому что эти турниры будут полностью совместимы. Это будет меритократическая конкуренция», – сказал президент «Реала».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
По поводу ФФП Фло тоже прав: Лудогорец и Чукарички обнаглели совсем.
Ну какая Суперлига без клубов из Англии, ПСЖ и Баварии? Все эти ребята уже отказались.
Объединитесь уже с Италией и играйте, если так хочется.
Можно просто сделать объединенный чемпионат по конспектам Газаева.
У Переса бомбит, что в АПЛ столько денег и даже аутсайдеры не парятся. По сути АПЛ это и есть Суперлига, НБА от мира футбола.
Ну так нужно было развивать свой чемпионат. У вас 10 лет назад было два монстра в Испании + очень сильный Атлетико, топовая Севилья. Почему публику то не привлекли? Почему с судьями не работали, чтобы не свистели каждую симуляцию? Где контент, дед?
Никто не хочет слушать нытье твоего Винисиуса и разбираться в ваших срачах с Барсой.