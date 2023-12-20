Румменигге о Суперлиге: «Испанцы придумали ее, чтобы нанести ущерб АПЛ, которая зарабатывает больше просто потому, что она лучше»
Карл-Хайнц Румменигге рассказал, чем грозит организация Суперлиги.
– Будет ли это концом чемпионатов?
– Концом тех чемпионатов, которые мы знаем. Когда я был в «Интере», не было матча, сравнимого с миланским дерби. То же самое в «Баварии»: ничто нельзя сравнить матчи с «Дортмундом», а теперь и с «Байером».
Чемпионаты существуют всю жизнь, несколько человеческих жизней подряд. Это корни футбола. Блаттер показал мне дерево, сказав: «Смотри, корни – это чемпионаты и лиги. На самой нижней ветви – еврокубки, куда ты попадаешь, если проходишь квалификацию. Затем сборные, которые играют на чемпионатах мира и Европы».
УЕФА делает все возможное, чтобы защищать футбол в интересах каждого. При стабильном руководстве и мужественном президенте, таком как Чеферин. Вы знаете, что произошло бы, если бы...
– Если бы Суперлига существовала?
– Серия А стала бы Серией В, а Бундеслига – вторым дивизионом. Бедные турниры. И знаете, ради чего все это? Чтобы нанести ущерб Премьер-лиге, которая зарабатывает больше просто потому, что она лучше. Особенно испанцы: они хотели все испортить и придумали этот турнир, единственный, который будет иметь значение. Прощай «Юве» – «Кальяри», прощай «Бавария» – «Билефельд», – сказал член наблюдательного совета мюнхенского клуба.
Румменигге о Суперлиге: «Пузырь лопнул за два дня, Европа отказалась от нее. Они хотят быть выше всего: чемпионатов, ЛЧ, футбола»
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АПЛ - это чемпионат мира, а бундеслига всё же в основном чемпионат германии, где немцы на первых ролях.
Ахахахахха, какую же ты чушь несёшь, милейший)