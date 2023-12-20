Румменигге о Суперлиге: «Испанцы придумали ее, чтобы нанести ущерб АПЛ, которая зарабатывает больше просто потому, что она лучше»

Карл-Хайнц Румменигге рассказал, чем грозит организация Суперлиги.

– Будет ли это концом чемпионатов?

– Концом тех чемпионатов, которые мы знаем. Когда я был в « », не было матча, сравнимого с миланским дерби. То же самое в «Баварии»: ничто нельзя сравнить матчи с «Дортмундом», а теперь и с «Байером».

Чемпионаты существуют всю жизнь, несколько человеческих жизней подряд. Это корни футбола. Блаттер показал мне дерево, сказав: «Смотри, корни – это чемпионаты и лиги. На самой нижней ветви – еврокубки, куда ты попадаешь, если проходишь квалификацию. Затем сборные, которые играют на чемпионатах мира и ».

делает все возможное, чтобы защищать футбол в интересах каждого. При стабильном руководстве и мужественном президенте, таком как . Вы знаете, что произошло бы, если бы...

– Если бы Суперлига существовала?

– Серия А стала бы Серией В, а Бундеслига – вторым дивизионом. Бедные турниры. И знаете, ради чего все это? Чтобы нанести ущерб Премьер-лиге, которая зарабатывает больше просто потому, что она лучше. Особенно испанцы: они хотели все испортить и придумали этот турнир, единственный, который будет иметь значение. Прощай «Юве» – «Кальяри», прощай «Бавария» – «Билефельд», – сказал член наблюдательного совета мюнхенского клуба.

Румменигге о Суперлиге: «Пузырь лопнул за два дня, Европа отказалась от нее. Они хотят быть выше всего: чемпионатов, ЛЧ, футбола»

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