Румменигге о Суперлиге: «Испанцы придумали ее, чтобы нанести ущерб АПЛ, которая зарабатывает больше просто потому, что она лучше»

Теги Интер премьер-лига Англия бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге серия А Италия Ла Лига УЕФА ФИФА Йозеф Блаттер Александер Чеферин Суперлига Европы Футбол

Карл-Хайнц Румменигге рассказал, чем грозит организация Суперлиги.

– Будет ли это концом чемпионатов?

– Концом тех чемпионатов, которые мы знаем. Когда я был в «Интере», не было матча, сравнимого с миланским дерби. То же самое в «Баварии»: ничто нельзя сравнить матчи с «Дортмундом», а теперь и с «Байером».

Чемпионаты существуют всю жизнь, несколько человеческих жизней подряд. Это корни футбола. Блаттер показал мне дерево, сказав: «Смотри, корни – это чемпионаты и лиги. На самой нижней ветви – еврокубки, куда ты попадаешь, если проходишь квалификацию. Затем сборные, которые играют на чемпионатах мира и Европы».

УЕФА делает все возможное, чтобы защищать футбол в интересах каждого. При стабильном руководстве и мужественном президенте, таком как Чеферин. Вы знаете, что произошло бы, если бы...

– Если бы Суперлига существовала?

– Серия А стала бы Серией В, а Бундеслига – вторым дивизионом. Бедные турниры. И знаете, ради чего все это? Чтобы нанести ущерб Премьер-лиге, которая зарабатывает больше просто потому, что она лучше. Особенно испанцы: они хотели все испортить и придумали этот турнир, единственный, который будет иметь значение. Прощай «Юве» – «Кальяри», прощай «Бавария» – «Билефельд», – сказал член наблюдательного совета мюнхенского клуба.

Румменигге о Суперлиге: «Пузырь лопнул за два дня, Европа отказалась от нее. Они хотят быть выше всего: чемпионатов, ЛЧ, футбола»

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24 комментария
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Румменигге сегодня режет правду-матку
+32
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+25
Прав на 100%.
+18
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+13
В Германии, где болельщики играют огромную роль, понимают это лучше всего. Неспроста они первыми отказали. Амбиции клубов Ла Лиги и Серии A очевидны.
+13
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+11
Всё верно. При Суперлиге маленькие клубы будут вариться с такими же нищими клубами в третьих-четвертых дивизионах, пожиная сущие крохи с барского стола Переса и ко... Натоместь клубы-основатели гарантированно получат огромные вливания и влияние на лигу, её правила, распределение средств, да даже на арбитров 🤷🏻‍♂️ Эта система невозможна без управления третьей, нейтральной стороны, как УЕФА.
+3
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+3
Ответ Cearvm
В Германии, где болельщики играют огромную роль, понимают это лучше всего. Неспроста они первыми отказали. Амбиции клубов Ла Лиги и Серии A очевидны.
Германия и Великобритания - две самые экономически успешные страны в Европе. Бундеслига может быть на уровне АПЛ, но никогда там не окажется из-за своего консерватизма.
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Все правильно, с суперлигой не будет никаких Лестеров, Жирон, Байеров и Лансов.
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Все верно расписал
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Про мужественность Чеферина это конечно перебор, но в остальном - в точку
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так лол он работает на УЕФА, что еще ему говорить то
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Ответ Andrey Andreev
Румменигге сегодня режет правду-матку
Ты уверен? Читал третий абзац?
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Карл-Хайнц дело говорит. Средиземноморцы искали последнюю уловку, чтобы остановить АПЛ
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Ответ Homelender_666
Германия и Великобритания - две самые экономически успешные страны в Европе. Бундеслига может быть на уровне АПЛ, но никогда там не окажется из-за своего консерватизма.
Ну в игровом плане бундеслига вполне себе сейчас топ 2 лига, да и тут статья недавно была что пошли и вливания денежные, поэтому со временем может и будет
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Ответ Homelender_666
Германия и Великобритания - две самые экономически успешные страны в Европе. Бундеслига может быть на уровне АПЛ, но никогда там не окажется из-за своего консерватизма.
Экономика Франции как бы больше чем у ВБ, да и Италия где то совсем рядом
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Ответ Homelender_666
Германия и Великобритания - две самые экономически успешные страны в Европе. Бундеслига может быть на уровне АПЛ, но никогда там не окажется из-за своего консерватизма.
так возможно они этого и не хотят

АПЛ - это чемпионат мира, а бундеслига всё же в основном чемпионат германии, где немцы на первых ролях.
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Ответ Vadim Medvedev
так возможно они этого и не хотят АПЛ - это чемпионат мира, а бундеслига всё же в основном чемпионат германии, где немцы на первых ролях.
Если бы они этого не хотели, то не искали бы внешних спонсоров. Как вообще можно хотеть быть успешным, как АПЛ?
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Ответ Гоп-стоп
Прав на 100%.
Согласен! Особенно там, где он хвалит кристальных Чеферина и Блаттера))
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Ответ NartApsua
Согласен! Особенно там, где он хвалит кристальных Чеферина и Блаттера))
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Ответ CHELSEA_2008
Всё верно. При Суперлиге маленькие клубы будут вариться с такими же нищими клубами в третьих-четвертых дивизионах, пожиная сущие крохи с барского стола Переса и ко... Натоместь клубы-основатели гарантированно получат огромные вливания и влияние на лигу, её правила, распределение средств, да даже на арбитров 🤷🏻‍♂️ Эта система невозможна без управления третьей, нейтральной стороны, как УЕФА.
Сейчас, наверное, маленькие клубы гребут миллиарды миллионов, но просто копят на Мбаппе и Сутормина?
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Ответ Korotkov R.A.
Сейчас, наверное, маленькие клубы гребут миллиарды миллионов, но просто копят на Мбаппе и Сутормина?
А где Перес собирается найти дополнительные доходы для своего Реала в суперлиге. Грубо говоря, он просто их отберет у этих маленьких клубов. Или в думаете Уефа себе выручку забирает? Это некоммерческая организация если что
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
А где Перес собирается найти дополнительные доходы для своего Реала в суперлиге. Грубо говоря, он просто их отберет у этих маленьких клубов. Или в думаете Уефа себе выручку забирает? Это некоммерческая организация если что
Настолько некоммерческая, что доход в 4 ярда евроденег за 2022 год с пожертвований появился?

Ахахахахха, какую же ты чушь несёшь, милейший)
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Ответ Korotkov R.A.
Сейчас, наверное, маленькие клубы гребут миллиарды миллионов, но просто копят на Мбаппе и Сутормина?
клубы низа АПЛ сегодня получают очень много. если топ АПЛ уйдёт в суперлигу, то они эти деньги получать перестанут.
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