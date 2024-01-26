Леброн Джеймс об уходе Клоппа: «Спасибо за все. Ты потрясающий тренер и никогда не будешь один 🙏🏾🔴❤️»

Теги Ливерпуль Леброн Джеймс Лейкерс премьер-лига Англия Юрген Клопп НБА Футбол

Леброн Джеймс отреагировал на уход Юргена Клоппа из «Ливерпуля» летом.

56-летний немецкий тренер сегодня объявил, что покинет свой пост по окончании сезона. Он объяснил это так: «У меня заканчивается энергия. Не могу делать эту работу снова, снова и снова».

«Спасибо за все и даже больше того! Ты потрясающий тренер.

Ты никогда не будешь забыт. И что еще важнее: ты никогда не будешь один (You’ll Never Walk Alone – песня, ставшая гимном «Ливерпуля» – Sports.ru).

«Красные» будут скучать по тебе 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🔴🔴❤️», – написал форвард «Лейкерс».

Напомним, что Леброн связан партнерскими отношениями с компанией Fenway Sports Group (FSG), которой принадлежит «Ливерпуль». Он владеет 2% акций клуба.

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6 комментариев
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Начал болеть с матча с Алавесом в финале кубка УЕФА.
Супер матч.
Супер эмоции на групповом этапе с Олимпиакосом позже.
Потом Стамбульское чудо.
Несколько лет спустя Разнесли Реал.
Потом чудо связка Торреса и Джи.
Выиграли спустя много лет Кубок лиги в Кенни)
Второе место с Роджерсом и супер Суарес.

Но что делал Ливерпуль в эпоху Юргена… затмило все это.
Я не видел великий Ливерпуль Шенкли, Пейсли и Короля Кенни.

Но я видел Ливерпуль Клоппа. Для меня он Величайший!!!
+9
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+9
Величайший засвидетельствовал свое почтение 👍
+7
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Об уходе Клоппа?
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Ответ Nik-17
Об уходе Клоппа?
Чуть ленту вниз полистай, бро
0
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Ответ Павел Мороз
Начал болеть с матча с Алавесом в финале кубка УЕФА. Супер матч. Супер эмоции на групповом этапе с Олимпиакосом позже. Потом Стамбульское чудо. Несколько лет спустя Разнесли Реал. Потом чудо связка Торреса и Джи. Выиграли спустя много лет Кубок лиги в Кенни) Второе место с Роджерсом и супер Суарес. Но что делал Ливерпуль в эпоху Юргена… затмило все это. Я не видел великий Ливерпуль Шенкли, Пейсли и Короля Кенни. Но я видел Ливерпуль Клоппа. Для меня он Величайший!!!
Для меня, как болельщика сине-гранатовых, было убийством то, что сделал Ливерпуль в той самой игре на Энфилде - особенно после углового от Трента. Как возненавидел я с тех пор мерсисайдцев! Но для вас, наверное, это были лучшие годы и лучшие моменты. Поэтому, только уважение Юргену, он уже легенда Майнца, Дортмунда, Ливерпуля, так пусть теперь он принесёт удачи кому то еще, будь то сборная Германии, Реал и кто другой.
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