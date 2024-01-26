Леброн Джеймс об уходе Клоппа: «Спасибо за все. Ты потрясающий тренер и никогда не будешь один 🙏🏾🔴❤️»

Леброн Джеймс отреагировал на уход Юргена Клоппа из «Ливерпуля» летом.

56-летний немецкий тренер сегодня объявил, что покинет свой пост по окончании сезона. Он объяснил это так: «У меня заканчивается энергия. Не могу делать эту работу снова, снова и снова».

«Спасибо за все и даже больше того! Ты потрясающий тренер.

Ты никогда не будешь забыт. И что еще важнее: ты никогда не будешь один (You’ll Never Walk Alone – песня, ставшая гимном «Ливерпуля» – Sports.ru).

«Красные» будут скучать по тебе 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🔴🔴❤️», – написал форвард « ».

Напомним, что связан партнерскими отношениями с компанией Fenway Sports Group (FSG), которой принадлежит «Ливерпуль». Он владеет 2% акций клуба.

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