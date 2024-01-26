Леброн Джеймс об уходе Клоппа: «Спасибо за все. Ты потрясающий тренер и никогда не будешь один 🙏🏾🔴❤️»
Леброн Джеймс отреагировал на уход Юргена Клоппа из «Ливерпуля» летом.
56-летний немецкий тренер сегодня объявил, что покинет свой пост по окончании сезона. Он объяснил это так: «У меня заканчивается энергия. Не могу делать эту работу снова, снова и снова».
«Спасибо за все и даже больше того! Ты потрясающий тренер.
Ты никогда не будешь забыт. И что еще важнее: ты никогда не будешь один (You’ll Never Walk Alone – песня, ставшая гимном «Ливерпуля» – Sports.ru).
«Красные» будут скучать по тебе 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🔴🔴❤️», – написал форвард «Лейкерс».
Напомним, что Леброн связан партнерскими отношениями с компанией Fenway Sports Group (FSG), которой принадлежит «Ливерпуль». Он владеет 2% акций клуба.
Клопп уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона – сам так решил. Но почему?
«Понял, что больше не могу». Клопп объяснился на пресс-конференции
Супер матч.
Супер эмоции на групповом этапе с Олимпиакосом позже.
Потом Стамбульское чудо.
Несколько лет спустя Разнесли Реал.
Потом чудо связка Торреса и Джи.
Выиграли спустя много лет Кубок лиги в Кенни)
Второе место с Роджерсом и супер Суарес.
Но что делал Ливерпуль в эпоху Юргена… затмило все это.
Я не видел великий Ливерпуль Шенкли, Пейсли и Короля Кенни.
Но я видел Ливерпуль Клоппа. Для меня он Величайший!!!