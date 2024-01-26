Дэвид Джеймс об уходе Клоппа: «Я не поверил, думал – фэйк. Это не конец жизни, не конец света, но это шок»

Дэвид Джеймс сперва не поверил в новость об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

56-летний немецкий тренер сегодня объявил, что покинет свой пост по окончании сезона. Он объяснил это так: «У меня заканчивается энергия. Не могу делать эту работу снова, снова и снова».

«Сперва я был удивлен, шокирован и не верил в это.

Как и многие, уверен, я узнал новости из группового чата и подумал, что кто-то распространяет фэйки. Мне пришлось перепроверить все свои источники новостей, чтобы разобраться. Шок!

Это не конец жизни, не конец света, но это шок. Юрген продлил контракт [в 2022 году до 2026-го], и новости о его уходе по окончании сезона кажутся несвоевременными.

Как и все остальные, я пытаюсь все обдумать», – сказал Sky Sports News бывший вратарь «Ливерпуля» и сборной Англии Джеймс.

Клопп уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона – сам так решил. Но почему?

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