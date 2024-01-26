Тен Хаг об уходе Клоппа: «Могу это понять, 9 лет – большой срок. Для АПЛ это нехорошо. Юрген ознаменовал собой эпоху и вернул «Ливерпуль» туда, где ему самое место»

Эрик тен Хаг с пониманием отнесся к решению Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль».

«Для это нехорошо. Он ознаменовал собой эпоху, построил клуб и вернул туда, где ему самое место, и с этим я его поздравляю. Он потрясающе поработал в « ».

Я могу понять это решение. 9 лет – это большой срок. Это период становления, достижения целей, но также и неудач, сложных отрезков.

АПЛ – очень интенсивная лига, к тому же есть еврокубки, и 9 лет – это много, поэтому я могу понять то, что у него закончилась энергия, это один из аргументов для ухода», – заявил главный тренер « ».

Клопп уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона – сам так решил. Но почему?