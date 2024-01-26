Тен Хаг об уходе Клоппа: «Могу это понять, 9 лет – большой срок. Для АПЛ это нехорошо. Юрген ознаменовал собой эпоху и вернул «Ливерпуль» туда, где ему самое место»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг с пониманием отнесся к решению Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль».

«Для АПЛ это нехорошо. Он ознаменовал собой эпоху, построил клуб и вернул туда, где ему самое место, и с этим я его поздравляю. Он потрясающе поработал в «Ливерпуле».

Я могу понять это решение. 9 лет – это большой срок. Это период становления, достижения целей, но также и неудач, сложных отрезков.

АПЛ – очень интенсивная лига, к тому же есть еврокубки, и 9 лет – это много, поэтому я могу понять то, что у него закончилась энергия, это один из аргументов для ухода», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Клопп уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона – сам так решил. Но почему?

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Эрик ознаменовал собой эпоху"

😁😁😁
+19
-2
+17
Может все-таки Юрген, а не Эрик? Эрик пока ничего не показал
+7
0
+7
Эрик, помнится, хотел закончить эру Гвардиолы и Клоппа 😂
+7
0
+7
Еще бы самого Тен Хага вернуть туда, где ему самое место...
+4
0
+4
Юрген Тен Хаг об уходе Эрика Клоппа:
+5
-2
+3
Промес об уходе Клоппа : Могу это понять, 9 лет - большой срок. Для АПЛ и для меня это нехорошо.
+3
0
+3
Честно говоря как гром среди ясного неба и даже для противников, но жизнь меняется, да
+1
0
+1
при клоппе стал 7хагом
0
0
0
Ответ Денис Васильев
Эрик, помнится, хотел закончить эру Гвардиолы и Клоппа 😂
Вот собака сутулая. Уже добивается своего)).
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий