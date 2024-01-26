Юрген Клопп: «Хочу выиграть все в этом сезоне, но решение об уходе из «Ливерпуля» не зависит от результатов. Я все как следует обдумал»

Юрген Клопп сказал, что покинет «Ливерпуль» независимо от результатов.

«Мне нужно было в какой-то момент принять это решение, потому что никто другой этого не сделает. Я всегда знал, что приму это решение, потому что не хочу просто находиться в команде. Я все как следует обдумал.

Я хочу выиграть все в этом сезоне, и если мы ничего не выиграем, это не изменит моего решения. Оно не зависит от результатов.

Главное – это развитие команды. У нас есть хорошая основа для работы, и это очень важно, поэтому сейчас подходящий момент для того, чтобы передать ее кому-то другому», – сказал главный тренер « ».

«Понял, что больше не могу». Клопп объяснился на пресс-конференции