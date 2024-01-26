Юрген Клопп: «Хочу выиграть все в этом сезоне, но решение об уходе из «Ливерпуля» не зависит от результатов. Я все как следует обдумал»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп сказал, что покинет «Ливерпуль» независимо от результатов.

«Мне нужно было в какой-то момент принять это решение, потому что никто другой этого не сделает. Я всегда знал, что приму это решение, потому что не хочу просто находиться в команде. Я все как следует обдумал.

Я хочу выиграть все в этом сезоне, и если мы ничего не выиграем, это не изменит моего решения. Оно не зависит от результатов.

Главное – это развитие команды. У нас есть хорошая основа для работы, и это очень важно, поэтому сейчас подходящий момент для того, чтобы передать ее кому-то другому», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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18 комментариев
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Уход Юргена грустная новость, ну пусть хотя бы это дополнительно мотивирует игроков, закончить сезон с трофеями
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я тут прочитал инсайд на красной стене, что следующим тренером будет Пеп Линдерс. А сообщили об его уходе только для того, что бы у игроков сейчас не было бы неправильной расфокусировки.
Вполне может быть правдой, с учётом того, что он остался в 22м году по одной простой причине - Юрген заверил его, что он будет следующим главным здесь и будет нарабатывать задел на свое будущее.
+4
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Ответ Melissa Parker
Ливерпуль как всегда экономит
почему? Пеп - главный идеолог сегодняшнего Пуля наравне с Клоппом. И ЗП у него кстати не намного меньше, чем у Юргена - 5М ему платят, что для ассистента космос, столько ассистентам не платят нигде в мире. Юрген выбил для него эти деньги, и он стоит каждый фунт, если честно
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Ответ Безумный Макс
уже сообщили что Линдрас и все ассистенты так же уходят из клуба
ты плохо читаешь, я это знаю, и написал почему это могли сделать
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Не смотрю АПЛ, но с приходом в Ливерпуль Клоппа, нет нет, да и да )
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Это п….ц конечно, так все хорошо и складно было, но думаю для парней Клоппа это будет сильнейшей мотивацией чтобы выложиться на 200% в этом сезоне. Бесконечное уважение великому тренеру!
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Ответ Стахович
Давай в барсу.Бавария и ПСЖ это путь слабака,а сборная для пенсионеров
Скорее Реал, там как раз контракт Анчи закончиться
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Ответ ta-tosha
Скорее Реал, там как раз контракт Анчи закончиться
В Реале пока довольны Анчи и продлили контракт
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Ответ Стахович
В Реале пока довольны Анчи и продлили контракт
на следующей сезон продлили. как раз Клопп собрался год отдохнуть. А там состав чисто под его футбол
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Ответ Стахович
Давай в барсу.Бавария и ПСЖ это путь слабака,а сборная для пенсионеров
Что ему делать в Барсе с её финансовыми проблемами?
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Ответ ta-tosha
я тут прочитал инсайд на красной стене, что следующим тренером будет Пеп Линдерс. А сообщили об его уходе только для того, что бы у игроков сейчас не было бы неправильной расфокусировки. Вполне может быть правдой, с учётом того, что он остался в 22м году по одной простой причине - Юрген заверил его, что он будет следующим главным здесь и будет нарабатывать задел на свое будущее.
Ливерпуль как всегда экономит
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