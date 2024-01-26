Хави про уход Клоппа из-за нехватки энергии: «У меня с энергией полный порядок. Мы с руководством «Барсы» хорошо работаем. На кону еще два титула»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави задали вопрос об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля» из-за нехватки энергии.

«Я понимаю, я все понимаю. Я каждое утро прошу энергии у диетолога.

Я в порядке, правда. Я единственный, кто понимает клубные реалии, – об этом мне в свое время сказали руководители. И я думаю, что все мы хорошо работаем.

На кону еще два титула. С моей энергией полный порядок. В июне посмотрим, как идут дела, и примем решение», – заявил главный тренер «Барселоны».

Клопп об уходе из «Ливерпуля»: «У меня заканчивается энергия. Не могу делать эту работу снова, снова и снова»

Уход Клоппа доказывает: футбол – адреналиновая игла

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28 комментариев
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Энергии Хави хватает только жаловаться на судей
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Клопп даже без энергии и при температуре 40 будет лучше тебя. Очень слабый тренер
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Ответ dodovtimurr
Энергии Хави хватает только жаловаться на судей
Но он же ЕДИНСТВЕННЫЙ кто понимает жизнь.
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Лапортыч должен отдать за Клоппа всё что он захочет:сотни лямов,половину Камп Ноу,пару рычагов,жену…
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В чем секрет энергии кота Хави
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"...На кону еще два титула..."
Типа все предыдущие титулы уже выиграны? Остались ещё два? Последние?))
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Ответ dodovtimurr
Энергии Хави хватает только жаловаться на судей
Ну почему же, сожалеть о проигрышах тоже нужна позитивная энергия)
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это анекдот, или он правда такое сморозил? :))))
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а когда и эти два титула уплывут, ты тогда чë скажешь. мозгов тебе по-больше и цены бы не было.
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Странно, что еще интервью у Мостового не взяли. Там с энергией тоже все хорошо, и клуб подходящий.
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Даже тут приплёл свои банальные лозунги.
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Хаверим. Должен на зло хейтерам долго оставаться в барсе и выиграть множество кубков гампера
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Чапи свою энергию тратит ,на неправильно постриженный газон,слишком яркое солнце,днк,судьи и т.д нытье
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ну Чаве еще работать и работать пока только за рычаги дергает, на что у него энергия вообще может уходить?
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Есть ощущение, что наш пучеглаз себя сватает колбасникам, предчувствуя увольнение.
Единственное непонятно, будут ли просить нашего Хави снизить требования по неустойке
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В словах Чапе чувствуется обида. Наверное, оправданная. Чувак чемпионат в том году выиграл, а его так полоскают за текущие неурядицы. Требование каждый год выигрывать чемпионат со всеми этими рычагами необоснованно.
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бампер и дельсоль
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У Миня многа энергии, неувольняйте ((((
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Сказочный
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Понимаю клубные реалии и строю игру через навесы.
Игроки травмируются но что такое - ротация, знать не знаю.
Езжай в Катар или куда угодно, избавь пожалуйста от себя.
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Ответ Акø
Клопп даже без энергии и при температуре 40 будет лучше тебя. Очень слабый тренер
Конечно, он и близко не Клопп, но и не так слаб, как большинство думает.
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Ответ Inside 88 LW
Понимаю клубные реалии и строю игру через навесы. Игроки травмируются но что такое - ротация, знать не знаю. Езжай в Катар или куда угодно, избавь пожалуйста от себя.
Да хватит вам накидывать про навесы. Откройте статистику и посмотрите на каком месте Барса по навесам в лиге и в абсолютных цифрах и процентном соотношении от общего количества атак.
Если Вы болельщик Реала, то вообще смешно получится, ведь весь камбек (все три гола)Реала с Альмерией пришёл через эти самые навесы.
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Ответ Леван Мкртчян
Да хватит вам накидывать про навесы. Откройте статистику и посмотрите на каком месте Барса по навесам в лиге и в абсолютных цифрах и процентном соотношении от общего количества атак. Если Вы болельщик Реала, то вообще смешно получится, ведь весь камбек (все три гола)Реала с Альмерией пришёл через эти самые навесы.
Я фан Барсы и мне надоело смотреть эту игру любимого клуба.
Надоело наблюдать Роберто, Левандовски. Алонсо и Ромеу. Надоело смотреть как калечат молодых что бы дать дорогу молодым. Устал от того, что Кассадо не играет. Гримальдо, Жуджла не нужен. Устал от Хави (если коротко).
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Ответ Стахович
Лапортыч должен отдать за Клоппа всё что он захочет:сотни лямов,половину Камп Ноу,пару рычагов,жену…
Жену в первую очередь!))
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