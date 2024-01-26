Хави про уход Клоппа из-за нехватки энергии: «У меня с энергией полный порядок. Мы с руководством «Барсы» хорошо работаем. На кону еще два титула»
Хави задали вопрос об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля» из-за нехватки энергии.
«Я понимаю, я все понимаю. Я каждое утро прошу энергии у диетолога.
Я в порядке, правда. Я единственный, кто понимает клубные реалии, – об этом мне в свое время сказали руководители. И я думаю, что все мы хорошо работаем.
На кону еще два титула. С моей энергией полный порядок. В июне посмотрим, как идут дела, и примем решение», – заявил главный тренер «Барселоны».
Клопп об уходе из «Ливерпуля»: «У меня заканчивается энергия. Не могу делать эту работу снова, снова и снова»
Типа все предыдущие титулы уже выиграны? Остались ещё два? Последние?))
Единственное непонятно, будут ли просить нашего Хави снизить требования по неустойке
Игроки травмируются но что такое - ротация, знать не знаю.
Езжай в Катар или куда угодно, избавь пожалуйста от себя.
Если Вы болельщик Реала, то вообще смешно получится, ведь весь камбек (все три гола)Реала с Альмерией пришёл через эти самые навесы.
Надоело наблюдать Роберто, Левандовски. Алонсо и Ромеу. Надоело смотреть как калечат молодых что бы дать дорогу молодым. Устал от того, что Кассадо не играет. Гримальдо, Жуджла не нужен. Устал от Хави (если коротко).