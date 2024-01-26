Хави про уход Клоппа из-за нехватки энергии: «У меня с энергией полный порядок. Мы с руководством «Барсы» хорошо работаем. На кону еще два титула»

Хави задали вопрос об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля» из-за нехватки энергии.

«Я понимаю, я все понимаю. Я каждое утро прошу энергии у диетолога.

Я в порядке, правда. Я единственный, кто понимает клубные реалии, – об этом мне в свое время сказали руководители. И я думаю, что все мы хорошо работаем.

На кону еще два титула. С моей энергией полный порядок. В июне посмотрим, как идут дела, и примем решение», – заявил главный тренер «Барселоны».

Клопп об уходе из «Ливерпуля»: «У меня заканчивается энергия. Не могу делать эту работу снова, снова и снова»

Уход Клоппа доказывает: футбол – адреналиновая игла