Тикнизян посетил сборы ЦСКА. Обляков на фоне слухов про «Зенит» пошутил, что футболка Наира должна быть голубая

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян посетил сборы ЦСКА.

Тикнизян навестил бывших партнеров по армейскому клубу на сборах в Абу-Даби.

Хавбек ЦСКА Иван Обляков на фоне слухов о переходе в « » пошутил про футболку игрока: «Голубая должна быть через пару дней, да?» Тикнизян в ответ посмеялся.

«Красно-синяя. У нас приоритетное право выкупа. Еще ничего не ясно», – пошутил тренер ЦСКА Владимир Федотов.

Ранее сообщалось, что защитник близок к переходу в «Зенит», « » дают 7+1 млн евро. предлагают 5-летний контракт с зарплатой около 1,2 млн евро в год.