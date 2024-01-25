Тикнизян посетил сборы ЦСКА. Обляков на фоне слухов про «Зенит» пошутил, что футболка Наира должна быть голубая

Теги ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Владимир Федотов Иван Обляков Наир Тикнизян Футбол

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян посетил сборы ЦСКА.

Тикнизян навестил бывших партнеров по армейскому клубу на сборах в Абу-Даби.

Хавбек ЦСКА Иван Обляков на фоне слухов о переходе Наира в «Зенит» пошутил про футболку игрока: «Голубая должна быть через пару дней, да?» Тикнизян в ответ посмеялся.

«Красно-синяя. У нас приоритетное право выкупа. Еще ничего не ясно», – пошутил тренер ЦСКА Владимир Федотов.

Ранее сообщалось, что защитник близок к переходу в «Зенит», «Локомотиву» дают 7+1 млн евро. Тикнизяну предлагают 5-летний контракт с зарплатой около 1,2 млн евро в год.

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14 комментариев
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Ответ Superkenguroo
Как весело им всем там.
Я чего грустить? В 3-30 вставать не надо, тепло.
+13
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Как весело им всем там.
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Пусть забирают. Мильёнчик прилипнет. Двух Файзулаевых купим.
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Наир женился недавно... теперь вот 5 лет брака финансово обеспечил... молодец!!!
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Посетил...
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Ответ iznaur
представляю какой админ ресурс включил бы зенит, если бы ЦСКА попытался воспользоваться правом выкупа
я вот недавно заметил, как минусуют, когда пишешь что-нибудь про Зенит. То есть, когда немного критикуешь
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Ответ SMART789
а почему не пять?
Дважды два - четыре, дважды два - четыре, а не три, а не пять, это надо знать! Потому что он 500тыс стоил.
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Ответ SMART789
а почему не пять?
потому что))) вы же не за 50 лямов покупаете
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