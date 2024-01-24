«На полпути к Луне». Медведев о продвижении переговоров «Зенита» с «Локо» по Тикнизяну

Теги Локомотив Зенит возможные трансферы Александр Медведев Наир Тикнизян Р-Спорт Футбол

Александр Медведев пошутил по поводу переговоров с «Локо» по Наиру Тикнизяну.

«На полпути к Луне», – сказал генеральный директор «Зенита» на вопрос о продвижении переговоров между клубами. 

Сообщалось, что петербуржцы предложили за защитника 7 миллионов евро, еще 1 млн – в виде бонусов. 

Пока согласовать сделку с железнодорожниками не получилось, а переговоров с представителями футболиста и вовсе не было.

Ранее утверждалось, что «Зенит» предлагает Тикнизяну около 1,2 млн евро в год.

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50 комментариев
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Надо идти в комитет по этике, чтобы эту фразу проверили на оскорбление Спартака. Такое ощущение, что, говоря о луне, он намекает на приливы Заремы.
+49
-25
+24
Ответ Спартак сила
позорище
Могли бы не позорно скупать игроков из КС (Соболев, Зиньковский, Пруцев, Чернов), Амкара (Селихов, Джикия), Арсенала (Хлусевич), Динамо (Зобнин), ЦСКА (Медина), Локомотива (Рыбуся, или свободные агенты для Спартака не считаются уверенными?)

Забирать игроков из клуба, который по уставу не мог продавать игроков, как Чертаново (Глушенков, Умяров), а потом спешно вносил изменения в этот устав.

Уводить игроков из академий Зенита (Денисов), ФЦШ (Литвинов), ЦСКА (Игнатов, Зорин), Тюмени (Маслов).
+17
-8
+9
Туземун 🚀
+9
-2
+7
Ответ Камбоджа Иванов
Надо идти в комитет по этике, чтобы эту фразу проверили на оскорбление Спартака. Такое ощущение, что, говоря о луне, он намекает на приливы Заремы.
Некоторым начинает казаться, что до них доходят слухи, что Медведев имел ввиду совсем другое...🤪
+11
-6
+5
Ответ kemal_spartak
Даже здесь не смогли пройти мимо Великого и Могучего ))) Комплексы на лицо
Комплексуем, что средняк увидел в жесте Медведева порку и ныл с неделю
+7
-3
+4
Ответ bear7904
Проверьте на наркотики товарища, пожалуйста
Так понимаю, вы просто не поняли, что имел ввиду Медведев. 😁 поясню. Есть такое выражение, ,, Далеко, как до Луны,,)
+4
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Ответ Спартак сила
позорище
Спартак то?
Да не просто позорище, а преступное позорище!
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Ответ Трент Резнор
Туземун 🚀
Отличная игра.
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Ответ Ivan Petrov
У тебя просто уровень интеллекта такой же
Тут интеллект не нужен, что бы понять, о чем говорит Медведев. А ты даже здесь сообразить не смог. 😁
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Ответ Чебурашка от Гены
Тут интеллект не нужен, что бы понять, о чем говорит Медведев. А ты даже здесь сообразить не смог. 😁
Он всё равно не поймёт, соображалка не функционирует
+1
0
+1
Ответ Камбоджа Иванов
Могли бы не позорно скупать игроков из КС (Соболев, Зиньковский, Пруцев, Чернов), Амкара (Селихов, Джикия), Арсенала (Хлусевич), Динамо (Зобнин), ЦСКА (Медина), Локомотива (Рыбуся, или свободные агенты для Спартака не считаются уверенными?) Забирать игроков из клуба, который по уставу не мог продавать игроков, как Чертаново (Глушенков, Умяров), а потом спешно вносил изменения в этот устав. Уводить игроков из академий Зенита (Денисов), ФЦШ (Литвинов), ЦСКА (Игнатов, Зорин), Тюмени (Маслов).
Жестко ты уничтожил его
+1
0
+1
Ответ Ivan Petrov
Это же да какого состояния у тебя там всё запущено,что ты знаешь откуда пришли пацаны в школу Спартака. И после этого вы будете утверждать,что вы не ботва и нешпарите по методичкам?
Я тебе так по любому клубу РПЛ могу написать, если интересно, ибо работал по теме
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Ответ Дмитрий Рабко
У заключённых понятие "послать на Луну" имеет весьма чёрный смысл.
Вы бы, ещё Лунатизм сюда притянули 😁или как волк на Луну воет.)
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Ответ Slavnov
А он у вас не бухает?вечно какую то дичь говорит...самый смешной персонаж в рф футболе, смешнее его, из медийных личностей,лишь байден
У вас вообще тренер убегает в раздевалку при первом удобном моменте 😁
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Ответ Дмитрий Рабко
У заключённых понятие "послать на Луну" имеет весьма чёрный смысл.
Я такого не слышал, да как и абсолютное большинство людей. Хотя, тюремный сленг немножко знаю. Речь о том, что половина пути по трансферу пройдена.
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Ответ Михаил Алексеев
На пару с паспортистами будет скамейку подпирать в еените
Ну и ладно.
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Ответ Михаил Алексеев
На пару с паспортистами будет скамейку подпирать в еените
Хорошо, что не с африканцами 😁
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
а русских там похоже не любят)) русский бразилец, русский армянин пожалуйста ☺️
У вас любят черных африканцев 😅
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Ответ Давид Agabekyan
Ну так к Зениту предложений не было, а какие переговоры Круговой за спиной клуба ведёт никто не знает
Ну и утверждал бы что предложений нет, а не что игрок не перейдет.
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Ответ Женька Овомоела
Медведева слушать - себя не уважать. Он пару недель назад уверял что Кругового в ЦСКА не будет)
Ну так к Зениту предложений не было, а какие переговоры Круговой за спиной клуба ведёт никто не знает
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Ответ Камбоджа Иванов
Надо идти в комитет по этике, чтобы эту фразу проверили на оскорбление Спартака. Такое ощущение, что, говоря о луне, он намекает на приливы Заремы.
Очередной газпромовец со Спартаком головного мозга 🤦🏻
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Ответ Камбоджа Иванов
Когда болельщик Спартака кого-то к психиатру отправляет, то понимаешь смысл эксперимента Розенхана
Комментарий удален пользователем
Ответ Камбоджа Иванов
Надо идти в комитет по этике, чтобы эту фразу проверили на оскорбление Спартака. Такое ощущение, что, говоря о луне, он намекает на приливы Заремы.
Не, здесь про путь, а пути они в ЖД, а ЖД это Локо.
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Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален модератором
Когда болельщик Спартака кого-то к психиатру отправляет, то понимаешь смысл эксперимента Розенхана
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0
Ответ Камбоджа Иванов
Надо идти в комитет по этике, чтобы эту фразу проверили на оскорбление Спартака. Такое ощущение, что, говоря о луне, он намекает на приливы Заремы.
Комментарий удален модератором
Ответ Трент Резнор
Туземун 🚀
Комментарий удален пользователем
А мне понравился ответ. Зачёт. 😁
+3
-3
0
И это то самое ОПРОВЕРЖЕНИЕ ОТ МЕДВЕДЕВА о котором тут кто-то говорил???
+3
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