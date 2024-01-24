«На полпути к Луне». Медведев о продвижении переговоров «Зенита» с «Локо» по Тикнизяну

Александр Медведев пошутил по поводу переговоров с «Локо» по Наиру Тикнизяну.

«На полпути к Луне», – сказал генеральный директор « » на вопрос о продвижении переговоров между клубами.

Сообщалось, что петербуржцы предложили за защитника 7 миллионов евро, еще 1 млн – в виде бонусов.

Пока согласовать сделку с железнодорожниками не получилось, а переговоров с представителями футболиста и вовсе не было.

Ранее утверждалось, что «Зенит» предлагает около 1,2 млн евро в год.