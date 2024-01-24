«На полпути к Луне». Медведев о продвижении переговоров «Зенита» с «Локо» по Тикнизяну
Александр Медведев пошутил по поводу переговоров с «Локо» по Наиру Тикнизяну.
«На полпути к Луне», – сказал генеральный директор «Зенита» на вопрос о продвижении переговоров между клубами.
Сообщалось, что петербуржцы предложили за защитника 7 миллионов евро, еще 1 млн – в виде бонусов.
Пока согласовать сделку с железнодорожниками не получилось, а переговоров с представителями футболиста и вовсе не было.
Ранее утверждалось, что «Зенит» предлагает Тикнизяну около 1,2 млн евро в год.
Забирать игроков из клуба, который по уставу не мог продавать игроков, как Чертаново (Глушенков, Умяров), а потом спешно вносил изменения в этот устав.
Уводить игроков из академий Зенита (Денисов), ФЦШ (Литвинов), ЦСКА (Игнатов, Зорин), Тюмени (Маслов).
Да не просто позорище, а преступное позорище!